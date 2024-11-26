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Таблица ошибок судей РПЛ после 16 туров, против кого арбитры ошибаются чаще всего, статистика: Спартак, Зенит, Краснодар

Таблица судейских ошибок в РПЛ. VAR повлиял на чемпионскую гонку?
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей РПЛ после 16 туров
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А «Крылья» одержали победу, несмотря на двойную оплошность от Шадыханова.

В РПЛ состоялся уже 16-й тур. Не все встречи получились идеальными для судей. Где-то арбитры повлияли на ход игры, а где-то их спасал VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Кто вошёл в сборную 16-го тура РПЛ:
Сборная 16-го тура РПЛ. У «Спартака» в ней игроков чуть меньше, чем голов «Локомотиву»
Сборная 16-го тура РПЛ. У «Спартака» в ней игроков чуть меньше, чем голов «Локомотиву»

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 16-м туре

Арбитр Павел Шадыханов дважды ошибся по ходу встречи «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1). На 63-й минуте он неверно назначил пенальти в ворота самарцев после просмотра повтора. А позже ошибочно не назначил 11-метровый и не показал нарушившему правила игроку «Ахмата» вторую жёлтую.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«В двух моментах Шадыханов находился в хорошей позиции, но продолжал игру, несмотря на фолы. Первый — эпизод с Садулаевым в штрафной на 63-й минуте. VAR зачем-то позвал Шадыханова к монитору и показал ему ракурс из космоса. Обычно логика такая: смотрят, фол ли это для арбитра, а дальше рассматривают санкции. Не могу сказать, почему Шадыханов не досмотрел повтор. Он просто развернулся и назначил 11-метровый. Здесь игрок «Крыльев» выпрыгивал за мячом, оставив ногу на газоне, а остальное делал Садулаев — почувствовал контакт в колене и зацепился ногой за соперника. Это не нарушение со стороны «Крыльев». Даже можно говорить о фоле Садулаева. В следующем эпизоде игрок «Ахмата» наступил сопернику на голеностоп. Это неназначенный 11-метровый и непоказанная жёлтая, которая стала бы для футболиста второй. Шадыханов, находясь в хорошей позиции, жестом продолжил игру».

Полный разбор судейства от Федотова в 16-м туре:
«Это полное неуважение к игре». Разбор судейства в 16-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Это полное неуважение к игре». Разбор судейства в 16-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 16-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Крылья Советов»31-2
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ахмат»220
«Ростов»220
ЦСКА000
«Рубин»000
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Факел»02+2
«Пари НН»03+3

Ошибки, исправленные VAR

Судья Сергей Карасёв верно отменил гол форварда «Зенита» Лусиано Гонду в матче с «Оренбургом» (1:0) после вмешательства VAR.

Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 90-й минуте встречи с «Химками» (2:2) после видеопросмотра.

Алексей Сухой (справа)

Алексей Сухой (справа)

Фото: ФК «Химки»

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Химки»57+2
«Рубин»35+2
«Локомотив»13+2
«Оренбург»23+1
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Пари НН»12+1
«Зенит»12+1
«Спартак»330
«Ростов»220
«Крылья Советов»220
«Ахмат»32-1
«Динамо» М21-1
«Краснодар»31-2
«Факел»52-3
«Динамо» Мх40-4
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