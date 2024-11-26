Таблица судейских ошибок в РПЛ. VAR повлиял на чемпионскую гонку?

В РПЛ состоялся уже 16-й тур. Не все встречи получились идеальными для судей. Где-то арбитры повлияли на ход игры, а где-то их спасал VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
- Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
- Таблица ошибок судей после 9-го тура.
- Таблица ошибок судей после 10-го тура.
- Таблица ошибок судей после 11-го тура.
- Таблица ошибок судей после 12-го тура.
- Таблица ошибок судей после 13-го тура.
- Таблица ошибок судей после 14-го тура.
- Таблица ошибок судей после 15-го тура.
Ошибки судей в 16-м туре
Арбитр Павел Шадыханов дважды ошибся по ходу встречи «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1). На 63-й минуте он неверно назначил пенальти в ворота самарцев после просмотра повтора. А позже ошибочно не назначил 11-метровый и не показал нарушившему правила игроку «Ахмата» вторую жёлтую.
«В двух моментах Шадыханов находился в хорошей позиции, но продолжал игру, несмотря на фолы. Первый — эпизод с Садулаевым в штрафной на 63-й минуте. VAR зачем-то позвал Шадыханова к монитору и показал ему ракурс из космоса. Обычно логика такая: смотрят, фол ли это для арбитра, а дальше рассматривают санкции. Не могу сказать, почему Шадыханов не досмотрел повтор. Он просто развернулся и назначил 11-метровый. Здесь игрок «Крыльев» выпрыгивал за мячом, оставив ногу на газоне, а остальное делал Садулаев — почувствовал контакт в колене и зацепился ногой за соперника. Это не нарушение со стороны «Крыльев». Даже можно говорить о фоле Садулаева. В следующем эпизоде игрок «Ахмата» наступил сопернику на голеностоп. Это неназначенный 11-метровый и непоказанная жёлтая, которая стала бы для футболиста второй. Шадыханов, находясь в хорошей позиции, жестом продолжил игру».
Таблица ошибок судей после 16-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Крылья Советов»
|3
|1
|-2
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR
Судья Сергей Карасёв верно отменил гол форварда «Зенита» Лусиано Гонду в матче с «Оренбургом» (1:0) после вмешательства VAR.
Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 90-й минуте встречи с «Химками» (2:2) после видеопросмотра.
Алексей Сухой (справа)
Фото: ФК «Химки»
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Химки»
|5
|7
|+2
|«Рубин»
|3
|5
|+2
|«Локомотив»
|1
|3
|+2
|«Оренбург»
|2
|3
|+1
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Пари НН»
|1
|2
|+1
|«Зенит»
|1
|2
|+1
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|2
|2
|0
|«Ахмат»
|3
|2
|-1
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Краснодар»
|3
|1
|-2
|«Факел»
|5
|2
|-3
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4