Таблица судейских ошибок в РПЛ. VAR повлиял на чемпионскую гонку?

В РПЛ состоялся уже 16-й тур. Не все встречи получились идеальными для судей. Где-то арбитры повлияли на ход игры, а где-то их спасал VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 16-м туре

Арбитр Павел Шадыханов дважды ошибся по ходу встречи «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1). На 63-й минуте он неверно назначил пенальти в ворота самарцев после просмотра повтора. А позже ошибочно не назначил 11-метровый и не показал нарушившему правила игроку «Ахмата» вторую жёлтую.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «В двух моментах Шадыханов находился в хорошей позиции, но продолжал игру, несмотря на фолы. Первый — эпизод с Садулаевым в штрафной на 63-й минуте. VAR зачем-то позвал Шадыханова к монитору и показал ему ракурс из космоса. Обычно логика такая: смотрят, фол ли это для арбитра, а дальше рассматривают санкции. Не могу сказать, почему Шадыханов не досмотрел повтор. Он просто развернулся и назначил 11-метровый. Здесь игрок «Крыльев» выпрыгивал за мячом, оставив ногу на газоне, а остальное делал Садулаев — почувствовал контакт в колене и зацепился ногой за соперника. Это не нарушение со стороны «Крыльев». Даже можно говорить о фоле Садулаева. В следующем эпизоде игрок «Ахмата» наступил сопернику на голеностоп. Это неназначенный 11-метровый и непоказанная жёлтая, которая стала бы для футболиста второй. Шадыханов, находясь в хорошей позиции, жестом продолжил игру».

Таблица ошибок судей после 16-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Крылья Советов» 3 1 -2 «Динамо» М 2 0 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Оренбург» 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ахмат» 2 2 0 «Ростов» 2 2 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Зенит» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2 «Пари НН» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR

Судья Сергей Карасёв верно отменил гол форварда «Зенита» Лусиано Гонду в матче с «Оренбургом» (1:0) после вмешательства VAR.

Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 90-й минуте встречи с «Химками» (2:2) после видеопросмотра.

Алексей Сухой (справа) Фото: ФК «Химки»

Таблица ошибок, исправленных VAR