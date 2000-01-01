Экс-игрок «Спартака» сотворил историю в Бразилии
Бразильский «Мирассол» впервые в своей истории вышел в Серию А во главе с экс-полузащитником «Спартака» Сантосом Моцартом. Клуб, созданный в 1925 году, ещё четыре года назад играл в четвёртом дивизионе. Эмоции парней от выхода в Серию А бесподобны!
Экс-игрок «Спартака» вывел бразильский клуб в высшую лигу впервые в его истории
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