Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя РПЛ после 16-го тура. Кто теперь претендует на чемпионство?
ЦСКА
До этого шансы на чемпионство армейцев составляли 1,1%. Теперь суперкомпьютер не видит их в числе претендентов на титул.
«Динамо»
В конце октября вероятность победы бело-голубых в РПЛ равнялась 2,2%. Теперь она упала до 0,5%.
«Спартак»
До этого красно-белые не входили в число претендентов на титул. Теперь шансы москвичей оцениваются в 1,1%.
«Локомотив»
Вероятность завоевания трофея у железнодорожников упала с 7,4% до 5,3%.
«Краснодар»
Шансы «быков» на чемпионство сократились с 47,3% до 28,7%.
«Зенит»
Вероятность очередного титула петербуржцев взлетела с 42% до 64,3%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ. «Зенит» — снова фаворит!
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