«Тарасовка не прощает измены». Что вдохновило Угальде на покер, а «Спартак» — на разгром

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 5:2. Победа подняла красно-белых на четвёртое место в РПЛ и воодушевила спартаковских болельщиков. Первый пресс-атташе в истории клуба Леонид Трахтенберг поделился с «Чемпионатом» впечатлениями от дерби и рассказал, кто и как вдохновил хозяев на столь мощное выступление.

Зачем российские тренеры копируют Гвардиолу?

— На мой взгляд, «Локомотив» был обречён на поражение в этой игре. У «Спартака» были все предпосылки для реванша за поражение в первом круге. У меня создалось ощущение, что «Локо» играл третий тайм прошлого матча со «Спартаком». Но с тех пор в составе красно-белых произошли изменения к лучшему, и он стабилизировался: люди стали играть на своих оптимальных позициях.

Ошибка тренера «Локомотива» заключалась в том, что он решил начинать атаки команды с мелкого розыгрыша от собственных ворот, где ключевую роль играет вратарь, в данном случае — Лантратов. Чтобы действовать так, нужен вратарь, который играет ногами и ориентируется в ситуации не хуже плеймейкера. Во-вторых, нужно располагать группой защитников, которые прекрасно владеют первым пасом и умением правильно открываться.

К сожалению, многие наши тренеры решили следовать моде, первооткрывателем которой был Пеп Гвардиола в «Барселоне». Но у него в обороне играли Пике, Пуйоль, Дани Алвес и Альба. А чуть впереди них располагался Серхио Бускетс. Первым в «Барселоне» шкуру голкипера-плеймейкера на себя примерил Виктор Вальдес, который прекрасно с этой ролью справлялся. Тщетные попытки соперника отобрать мяч приводили к тому, что его доставляли с численным превосходством до атакующей трети поля, где Месси, Анри и другие получали максимум свободы. Благодаря этой тактике «Барса» покоряла Европу.

Леонид Трахтенберг и Олег Романцев Фото: РИА Новости

Теперь сравним. У «Локомотива» в обороне играли Ненахов, Ньямси, Монтес и Самошников. Это футболисты для другой тактики. Для той, которую, к примеру, использовал Карло Анчелотти в «Эвертоне». Меня с ним когда-то познакомили на базе «Милана» Андрей Шевченко и Каха Каладзе. Я его видел ещё как футболиста. У Карло была потрясающая команда, и с ним было очень интересно разговаривать. Он меня видел впервые, но Шевченко и Каладзе меня так хорошо охарактеризовали, что я чуть ли не лучший журналист из России и разбираюсь в футболе. Мне показалось, что никаких секретов у Анчелотти от меня не было. Разве что сугубо профессиональные. Спустя много лет, уже работая в «Эвертоне», Анчелотти мне объяснил достаточно простую тактику его команды, особенно на фоне брендовой игры Гвардиолы. У Анчелотти был отличный Пикфорд, который мог делать точные длинные передачи. По его словам, фактический форвард Кальверт-Льюин мог цепляться за эти мячи или скидывать их партнёрам, готовым за них побороться. Анчелотти говорил: «Нашим защитникам было некомфортно разыгрывать мяч. Мне не было никакого смысла слепо копировать Гвардиолу. Я давно понял: нужно всегда адаптировать игровой стиль команды под характеристики игроков, которые есть в твоём распоряжении».

Сегодня многие российские тренеры предпочитают следовать моде авантюрно, а зачастую под прессингом разыгрывать мяч у своих ворот. Я не припомню случая, чтобы этот розыгрыш с коротким пасом перед собственными воротами приводил к взятию чужих ворот. Но мне не хватит пальцев двух рук, чтобы назвать трагикомические эпизоды, после которых в аналогичных ситуациях мяч оказывался через считаные секунды в собственных воротах.

Илья Лантратов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обычно болельщики и журналисты винят в этом вратарей, как того же Лантратова. На самом же деле он, как и его партнёры по обороне в матче со «Спартаком», действовали в рамках игровой дисциплины, выполняя установку тренера. Возможно, если бы «Спартак» вышел на поле с Николсоном в атаке, наказать за тактический промах соперника было бы гораздо сложнее. Но когда тебя прессингуют такие быстрые игроки, как Угальде, Бонгонда и Маркиньос, то лично для меня первый гол в ворота «Локомотива» выглядел вполне логично.

Смог ли Станкович адаптироваться к РПЛ и «Спартаку»

— С последней встречи «Спартака» с «Локомотивом» прошло без малого два месяца. За это время Деян Станкович ближе познакомился с российским футболом, сделал для себя определённые выводы, по мере возможностей стабилизировал состав и не менял его, в отличие от Абаскаля, пятёрками, как в хоккее. Мне думается, что в этом кроются изменения к лучшему. Многие обращают внимание, что наш футбол отстаёт от футбола топовых чемпионатов в командной скорости. У меня ощущение, что, помимо стабилизации состава и сыгранности, Станкович стремится к тому, чтобы его команда действовала на максимальных скоростях. Это тоже бросалось в глаза в матче с «Локомотивом».

Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В своё время Валерий Лобановский говорил мне: «Если в моей команде из игры выпадает один футболист, я могу рассчитывать в лучшем случае на ничью. А если двое — поражения не избежать». С трибуны у меня сложилось ощущение, что спартаковцы во всех компонентах превзошли своих оппонентов, которые оказались не готовыми противостоять «Спартаку» образца 23 ноября 2024 года. Даже когда «Локо» свёл преимущество красно-белых к минимуму, я не сомневался в исходе игры. Тем более тренер «Спартака» заменами хладнокровно реагировал на изменения по ходу матча.

Какую роль в успехах «Спартака» играла база в Тарасовке и какая заслуга болельщиков красно-белых в победе над «Локомотивом»

— Николай Петрович Старостин со дня основания клуба говорил: «Спартак» будет близок к своим болельщикам, как никакая другая команда». Жители Тарасовки и москвичи могли спокойно приходить на тренировки «Спартака», разговаривать после них с футболистами и тренерами, вместе на электричке добираться до вокзала перед играми. Более того, близкие к команде журналисты после матча, независимо от его исхода, могли сесть в автобус с командой, чтобы добраться до метро. Тарасовка была родным домом для «Спартака» и играла очень важную роль в жизни команды.

Убедился в этом лишний раз, когда один из тренеров решил неделю перед дерби с ЦСКА тренироваться не в Тарасовке, где его не устраивало качество полей, а в Тушине. Честно говоря, пытался его отговорить на правах старожила, но не получилось. В итоге измену Тарасовка нам не простила. Только этой причиной я объясняю тот факт, что при подавляющем преимуществе в первом тайме мы не реализовали два убийственных момента: Мельгарехо и Зе Луиш промахнулись с линии ворот. После перерыва соперник пришёл в себя и хладнокровно использовал два шанса. Итог — 0:2.

Возвращаясь к матчу с «Локомотивом», возьму на себя смелость заявить, что присутствие более 300 болельщиков на открытой тренировке «Спартака» за два дня до встречи сыграло решающую роль в настроении команды и драматургии самого матча.

Можно изо дня в день повторять легионерам, что «Спартак» — великий и самый популярный в России клуб. Но когда они увидели, что в проливной дождь и в такой ветер, что ломаются деревья, на них пришли посмотреть более 300 болельщиков из «Фратрии» и Supporters Group, они до конца осознали, насколько любят и переживают за них люди самых разных возрастов и профессий. После такого ты выходишь на поле с горящими глазами и испытываешь стыд перед теми же людьми, которые были на тренировке, если не выкладываешься на 100%, чтобы сделать счастливыми тысячи людей. Неслучайно после матча с «Локомотивом» его безусловный герой Манфред Угальде признался, что именно та тренировка вдохновила его на игру, в которой ему посчастливилось забить четыре мяча и сделать голевую передачу.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращаясь домой после матча с «Локо», я вспомнил, как в преддверии финала Кубка России «Спартак» — «Динамо» в Тарасовку приехали Симонян, Романцев, Ярцев и другие ветераны. На открытом воздухе состоялся совместный ужин, где шёл разговор по душам. Через пару дней «Спартак» обыграл «Динамо» и спустя 19 лет взял Кубок России. Совпадение? Уверен, что нет.

В наш сверхскоростной век мы очень торопимся. Мы, люди, имеющие отношение к футболу, как-то очень спешим с прогнозами и категорическими выводами. Какого-то новобранца быстро списываем со счетов, а какого-то — после одного или двух удачных матчей возносим до небес. Я — журналист советской школы, где игрока, тренера или команду оценивали после одного или двух сезонов. Потому не смею утверждать, что та же победа над «Локомотивом» зажигает перед нами зелёный свет в борьбе за чемпионство или Кубок России. Но нельзя не заметить сегодняшние перемены к лучшему. Только вместе, как в старые добрые времена, команда, клуб и болельщики, несмотря на Fan ID, способны снова сделать «Спартак» одной семьёй. Не в дежурных словах, а в реальности. А также вернуться на те утраченные позиции, которые прочно удерживали настоящие легенды «Спартака».