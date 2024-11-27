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Ливерпуль — Реал Мадрид: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, где смотреть онлайн, 27 ноября 2024

Суперматч в Лиге чемпионов! «Ливерпуль» отомстит «Реалу» за все обиды? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
«Ливерпуль» — «Реал». LIVE
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Два проигранных финала до сих пор в памяти. Следим за ЛЧ вместе!

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов идёт уже 5-й тур. Среди сегодняшних матчей выделяется один. Это суперпротивостояние «Ливерпуля» и «Реала»!

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды сейчас в совсем разном состоянии. «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ и Лиге чемпионов, а вот «Реал» потряхивает. Травмирован Винисиус, есть и другие потери. А теперь ещё и играть на «Энфилде» против соперника на ходу.

У «Ливерпуля» и «Реала» богатейшая история противостояния. В последние годы команды нередко встречались, причём дважды — в финалах Лиги чемпионов. И в обоих случаях побеждал «Реал». Так что у «Ливерпуля» очевидная мотивация — наконец-то одолеть мадридцев.

Кто же возьмёт важнейшие три очка? За матчем «Ливерпуля» и «Реала» «Чемпионат» будет внимательно следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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