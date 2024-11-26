Скандалище в российском футболе! Самарский губернатор заявил о коррупции в судействе. LIVE

В российском футболе неожиданно разгорелся мощнейший скандал. Пока во вторник все ждали матчей Кубка России и Лиги чемпионов, появилось выступление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он заявил следующее.

Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области «Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров «Крыльев Советов» и сказал: «Вы там долги пересчитываете за «Крылья», вот у нас есть ещё один долг, это порядка 36 млн рублей». Я спросил: «За что?» Он сказал: «Вы знаете, я не могу сказать». В конце концов он мне рассказал: «Крылья Советов» должны 36 млн неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Напомним, «Крылья Советов» после 16 туров занимают 12-е место в таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей — два очка.

Что теперь ждёт «Крылья Советов» и какие последствия будут у скандала? «Чемпионат» следит за развитием событий в режиме онлайн. Здесь будет вся оперативная информация, реакция, мнения экспертов и заявления официальных лиц. Оставайтесь с нами и точно ничего не пропустите.

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