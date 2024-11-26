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Губернатор Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ, что сказал, подробности, реакция, что будет с Крыльями Советов, скандал

Скандалище в российском футболе! Самарский губернатор заявил о коррупции в судействе. LIVE
Михаил Рождественский
Мегаскандал в российском футболе! LIVE
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По словам Федорищева, «Крылья Советов» должны 36 млн рублей. Следим за развитием событий.

В российском футболе неожиданно разгорелся мощнейший скандал. Пока во вторник все ждали матчей Кубка России и Лиги чемпионов, появилось выступление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он заявил следующее.

Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев
губернатор Самарской области

«Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров «Крыльев Советов» и сказал: «Вы там долги пересчитываете за «Крылья», вот у нас есть ещё один долг, это порядка 36 млн рублей». Я спросил: «За что?» Он сказал: «Вы знаете, я не могу сказать». В конце концов он мне рассказал: «Крылья Советов» должны 36 млн неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Напомним, «Крылья Советов» после 16 туров занимают 12-е место в таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей — два очка.

Что теперь ждёт «Крылья Советов» и какие последствия будут у скандала? «Чемпионат» следит за развитием событий в режиме онлайн. Здесь будет вся оперативная информация, реакция, мнения экспертов и заявления официальных лиц. Оставайтесь с нами и точно ничего не пропустите.

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Заявление президента РПЛ Мнение юриста о скандале с «Крыльями»
Live Михаил Рождественский

Максимально сдержанная реакция бывшего руководителя российских судей Александра Егорова:

— Никаких новостей о «Крыльях Советов» не читал. Как я могу комментировать слова главы региона? Там же есть пресс-служба. Я знаю, что каждый клуб, который участвует в чемпионате и первенстве России, платит какие-то взносы лиге.

17:34 Михаил Рождественский

Заявление президента РПЛ

А вот и реакция Александра Алаева. Его заявление опубликовано в телеграм-канале РПЛ.

— Российская Премьер-Лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьёзностью. Лига как никто другой заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость.

17:23 Михаил Рождественский

Мнение юриста о скандале с «Крыльями»

Вот мнение Андрея Князева:

— «Крыльям Советов» ничего не может грозить в плане уголовного дела, а тем людям, которые передавали и получали эти взятки, может грозить уголовная ответственность. Не знаю, насколько это взятка, это больше коммерческий подкуп, потому что судьи не должностные лица. Это статья 204 «Коммерческий подкуп». Если человеку передаются какие-то деньги, то наказание в виде большого штрафа в 800 тыс. рублей и больше, а также лишение свободы. Если это делает группа лиц, то это незаконное действие. Если крупный размер взятки, то самое большое наказание — до пяти лет лишения свободы. Это наказание человеку, который передаёт и получает взятку.

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Новости. Футбол
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