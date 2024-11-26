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23:00 Мск
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Расписание спортивных матчей 27 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Ливерпуль» — «Реал» в ЛЧ, хоккей и баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 27 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 27 ноября: Леброн с «Лейкерс» попытаются прервать серию поражений, матчи Кубка России в футболе и волейбол. Лучшее для вас!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 ноября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «мишки» будут играть при новом тренере?

Джим Монтгомери после увольнения сидел без работы совсем недолго: уже спустя несколько дней тренер возглавил «Сент-Луис». При и. о. Джо Сакко «Бостон» победил в двух матчах с минимальным счётом, но до стабильности ещё далеко. Сможет ли Сакко достучаться до звёзд команды и как сыграет Никита Задоров против бывшей команды?

Что происходит в Массачусетсе?
Первая отставка сезона в НХЛ произошла не там, где ждали. Но «Бостону» это не поможет?
Первая отставка сезона в НХЛ произошла не там, где ждали. Но «Бостону» это не поможет?

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ракеты» докажут, что не зря находятся на третьем месте Запада?

«Миннесота Тимбервулвз» в прошлом сезоне боролась с «Оклахомой» и «Денвером» за лидерство в Западной конференции, а в нынешнем регулярном чемпионате выглядит пока что слабовато – 11-е место. Вот у кого дела идут лучше некуда, так это у «Хьюстон Рокетс». Клуб из Техаса продолжает удивлять на старте сезона, занимая на данный момент третье место. Име Удока выстроил чёткую систему, в которой каждый выполняет чётко отведённую роль. Пока выходит отлично, но «ракеты» выиграли у «волков» лишь раз из девяти матчей с 2022 года. Удастся ли им показать, что времена изменились?

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Хотел лёгких денег, а теперь ответит перед ФБР. Шокирующая история баскетболиста
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🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн сумеет взбодрить своих парней?

«Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом уступили в двух домашних матчах кряду. Причём в обеих встречах «озёрники» лидировали в счёте до большого перерыва, но в дальнейшем проваливались. У «Финикс Санз» дела обстоят куда хуже – клуб из Аризоны проиграл пять матчей подряд. А всё потому, что отсутствует Кевин Дюрант из-за травмы. Кто из клубов Западной конференции прервёт свою серию поражений?

Леброн украл идею сценариста?
Сценарист обвиняет Леброна в краже идеи. Джеймс — киномошенник?
Сценарист обвиняет Леброна в краже идеи. Джеймс — киномошенник?

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань», мужская Суперлига, 14-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
27 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч за лидерство в Суперлиге

Казанцы уверенно шли по турниру, но в последнем туре потерпели поражение от «Факела», да и с травмами есть проблемы. А вот «Локомотив» набрал ход — команда Пламена Константинова побеждает в последнее время всех соперников. К тому же за сибиряков — полный зал. Кто победит?

Последний матч казанцев стал для них холодным душем:
Казань повержена! «Факел» сотворил сенсацию в мужской Суперлиге
Казань повержена! «Факел» сотворил сенсацию в мужской Суперлиге

🏒 15:30: «Сибирь» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «Сибирь» из пике?

Новосибирский клуб победил в Сочи, но при этом проблем у команды всё ещё достаточно. Они решаются обменами: 26 ноября стало известно, что в Новосибирск едет вратарь Дмитрий Лозебников, а скоро туда может отправиться ещё один игрок «Амура» Илья Талалуев. Встряхнут ли эти шаги и слухи команду Вадима Епанчинцева?

Перестановки в Новосибирске:
Официально
В тренерском штабе «Сибири» произошли изменения

⚽️ 16:00: «Урал» — «Химки», Кубок России, Путь регионов, плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Шатова выбьет представителя РПЛ?

«Урал» добрался до команд РПЛ. Теперь екатеринбуржцам нужно побеждать представителей элитного дивизиона, чтобы продвигаться к Суперфиналу Кубка. Впереди — домашняя битва с «Химками». Не самый тяжёлый, но цепкий и неприятный соперник. Пока что и. о. главного тренера «Урала» Олег Шатов не проигрывает. Продлится ли приятная серия и в Кубке?

Интервью «Чемпионата» с защитником «Урала»:
«В «Спартаке» было чувство нереальности». Начинал при Каррере, а теперь рвётся назад в РПЛ
Эксклюзив
«В «Спартаке» было чувство нереальности». Начинал при Каррере, а теперь рвётся назад в РПЛ

⚽️ 18:15: «Ахмат» — «Зенит», Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» не испытает проблем в Грозном?

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» разгромил «Ахмат» дома — 3:0. Теперь команде Сергея Семака достаточно провести ровную игру в Грозном и оформить выход в следующий раунд. Или «Ахмат» совершит чудо и отыграет три мяча? Шансов мало, но почему бы не попробовать? Тем более что грозненцы в любом случае не покинут розыгрыш Кубка. Проигравший в серии отправится в нижнюю сетку.

Экс-капитан «Спартака» хочет другого чемпиона в РПЛ:
«Кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом». Глушаков — об РПЛ и «Спартаке»
Эксклюзив
«Кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом». Глушаков — об РПЛ и «Спартаке»

⚽️ 18:15: «Сочи» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, Путь регионов, плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто продолжит битву за Кубок России?

Махачкалинское «Динамо» упустило шанс выйти в Путь РПЛ Кубка. Теперь команда начинает путь к Суперфиналу через нижнюю сетку. И сразу же «Динамо» попало на «Сочи». Да, сочинцы — представитель Первой лиги. Но уровень состава соответствует РПЛ. А ещё и матч состоится в Сочи. Так что «Динамо» ожидает тяжёлая битва.

Что происходит в «Лучшей лиге мира»?
«Балтика» мчит в РПЛ, а Шатов и форвард «Спартака» — в огне! Итоги тура Первой лиги
«Балтика» мчит в РПЛ, а Шатов и форвард «Спартака» — в огне! Итоги тура Первой лиги

🏒 19:30: «Сочи» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Ак Барс» продолжит играть без основных вратарей?

В матче с ЦСКА сенсационно себя проявил молодой Максим Арефьев: не выступавший в КХЛ голкипер остановил атаку звёздной команды. Тимур Билялов и Амир Мифтахов ещё лечатся, и честолюбивые дублеры ещё будут играть в воротах.

Топовая игра юного голкипера:
Вратарь «Ак Барса» Арефьев отразил 38 бросков против ЦСКА и победил в дебютной игре в КХЛ

🏐 20:00: «Локомотив» — «Динамо» Москва, женская Суперлига, 11-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче кубковых неудачников?

Обе команды на выходных проиграли первые полуфинальные матчи Кубка России. Кто реабилитируется? «Локомотив» пока что уступает только Казани, «Динамо» же никак не найдёт свою игру, но потенциал у этой команды высокий. Смогут ли москвички наконец показать свой волейбол?

В Кубке России оба клуба потерпели поражение:
Интрига умирает? «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» в шаге от финала Кубка России
Интрига умирает? «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» в шаге от финала Кубка России

⚽️ 20:30: «Ростов» — «Спартак» Москва, Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» совершит камбэк в Кубке или упадёт в нижнюю сетку?

«Спартак» находится в шаге от вылета в нижнюю сетку Кубка. В первом четвертьфинале Пути РПЛ команда Деяна Станковича уступила дома «Ростову» (0:1). Теперь нужно побеждать в гостях, чтобы рассчитывать на проход дальше. Альтернатива — вылет в Путь регионов и потеря права на ошибку. Но ростовчане набрали неплохой ход и вряд ли отдадут победу просто так.

Угальде попал в историю российского футбола:
Угальде — четвёртый игрок «Спартака» с покером в чемпионате России
Истории
Угальде — четвёртый игрок «Спартака» с покером в чемпионате России

⚽️ 23:00: «Монако» — «Бенфика», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Головин станет ближе к плей-офф?

«Монако» набрал 10 очков за четыре тура Лиги чемпионов. Отличный задел для выхода в 1/8 финала ЛЧ напрямую. Впереди монегасков ждёт домашняя игра с «Бенфикой». У португальцев в активе всего шесть очков. Чтобы оставить шансы на топ-8, «Бенфике» жизненно необходима победа. Но и «Монако» имеет огромную мотивацию. Место в восьмёрке сильнейших избавит команду от дополнительных двух матчей в 1/16 финала.

Наконец-то Головин проснулся! И помог «Монако» победить:
Первый гол Головина в сезоне — дальний удар под штангу! Есть победа над клубом ЛЧ
Первый гол Головина в сезоне — дальний удар под штангу! Есть победа над клубом ЛЧ

⚽️ 23:00: «Астон Вилла» — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери создаст большие проблемы «Юве»?

«Астон Вилла» рвётся в плей-офф Лиги чемпионов. Команда набрала девять очков за четыре тура, лишь в последней встрече уступив «Брюгге» (0:1). А теперь бирмингемцы примут дома «Ювентус». Туринцы вряд ли хотят играть два дополнительных матча в 1/16 финала и планируют попасть в топ-8. Но пока что у «Юве» всего семь очков в активе и 11-е место в таблице. Второе поражение сильно пошатнёт шансы итальянцев на итоговое попадание в восьмёрку.

«Юве» выдал скукоту с «Миланом»:
«Милан» и «Ювентус» — как всегда
«Милан» и «Ювентус» — как всегда

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шанс для «Ливерпуля» на победу над «Реалом»

Встречи «Ливерпуля» и мадридского «Реала» — уже классика ЛЧ. За последние шесть лет клубы дважды бились в финале и ещё пару раз сражались в плей-офф. Сильнее постоянно оказывался «Реал». Но сейчас у «Ливерпуля» есть отличный шанс обыграть мадридцев. «Реал» показывает не лучший футбол + потерял несколько лидеров из-за травм (Милитао, Карвахаль, Винисиус, Родриго, Тчуамени). А вот «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и в Лиге чемпионов. Когда побеждать, если не сейчас?

Скоро состав «Реала» серьёзно изменится:
«Реал» готовит масштабную закупку. Травмы вынудили Переса устроить мини-революцию
«Реал» готовит масштабную закупку. Травмы вынудили Переса устроить мини-революцию
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