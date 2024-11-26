Матч года в Кубке России! Худшая команда Первой лиги отыграла три гола у «Краснодара»

«Краснодар» с «Тюменью» выдали матч года в Кубке России. Последняя команда Первой лиги отыграла три гола у одного из лидеров РПЛ, но дальше всё равно идут краснодарцы.

Несмотря на то что «Краснодар» уже не имел права на ошибку в плей-офф Пути регионов Кубка России, Мурад Мусаев поставил фактически второй состав. Из основы с прошедшего тура РПЛ у «быков» остался только полузащитник Кривцов. А у «Тюмени» обратило на себя внимание появление в воротах экс-голкипера «Краснодара» Крицюка, который после травмы и возвращения из Португалии всего трижды сыграл в Первой лиге, но в кубковом турнире стал первым номером тюменцев.

Команда Игоря Меньщикова сразу показала зубы. Хозяева играли по схеме 4-4-2, а одним из нападающих у них был арендованный у «Краснодара» Карпов. «Тюмень» стремилась быстро доставлять мяч своим форвардам, в том числе за счёт забросов, а в первой же атаке напугала фаворита опасным кроссом. «Быки» не без труда адаптировались к тюменскому морозу и искусственному полю, которое, казалось, несколько замедляло движение мяча. Краснодарцы впервые пробили только на 10-й минуте (Смолов мимо цели) – Крицюк скучал без работы.

При счёте 0:0 как раз благодаря рискованной передаче своего голкипера между линий «Тюмень» организовала острейший контрвыпад, но уругваец Гонсалес в последнюю секунду выбил мяч из-под ноги соперника. И тут же аутсайдер Первой лиги создал настоящий голевой момент, когда воспитанник «Краснодара» Сухорученко едва не забил ударом низом под штангу. Мусаеву точно не нравилось то, что он видел на поле. Однако в середине первого тайма тюменцы сами себе «привезли» гол. Тот же Сухорученко сделал неудобный для приёма пас Шавлохову, центрбек ошибся под давлением Мозеса Кобнана, и нигериец покатил мяч на пустые ворота Козлову. Крицюк даже не прыгнул – всё понял.

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«Тюмень», пропустив, ещё сопротивлялась, например, Карпов забил из офсайда. Тем не менее преимущество «Краснодара» становилось всё ощутимее. Крицюк лишил Смолова гола своим сейвом, но вскоре нападающий взял реванш. Кастаньо сделал разрезающий пас, сразу двое игроков «быков» пропустили мяч, и Фёдор пробил в касание. Более того, «Тюмень» проиграла бы первый тайм с крупным счётом, если бы не вынос Бема головой из пустых ворот перед перерывом после удара головой же сверхактивного Козлова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва «быки» так надавили, словно это они проигрывали и должны были спасать матч. Тюменцы не выдерживали предложенных скоростей, всей командой сели к собственным воротам. На 53-й минуте счёт всё-таки стал крупным. Многоходовая комбинация «Краснодара» завершилась ударом Черникова, Крицюк отбил удар низом, но прямо на Смолова. Фёдор избежал офсайда – оформил дубль.

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Краснодарцы забили, потеряли концентрацию и тут же пропустили! Весёлый футбол пошёл в Тюмени. Пас центрхава Клёнкина на Марьянова, которого оборона «быков» не смогла поймать в офсайдную ловушку, развил атаку хозяев. Левый полузащитник убежал от Гонсалеса и сделал передачу в центр штрафной на Поройкова, а тот классно сыграл на опережение – забил из-под Кайо.

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Команда Мусаева, похоже, не поверила, что «Тюмень» способна на камбэк. Возможно, и сам тренер поспешил заменить после третьего гола Черникова и Смолова. Что-то пропало из игры «Краснодара». А аутсайдер Первой лиги побежал и внезапно забил второй гол. Тот же правый хавбек Поройков разыграл двоечку с Карповым, который отдал тончайший пас пяткой. Вполне в краснодарском стиле придумал. 20-летний воспитанник ЦСКА и «Локомотива», принадлежащий «Химкам», оформил дубль.

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У «Тюмени» оставалось ещё полчаса, чтобы сотворить самую громкую сенсацию этого розыгрыша Кубка России. Краснодарцы думали уже не о наслаждении своей игрой, а об удержании минимальной победы. Поймавший кураж Поройков был близок к хет-трику. И на 87-й минуте случилось чудо – команда Меньщикова сравняла счёт! 35-летний экс-полузащитник «Зенита» Ткачук (да-да, он ещё играет), вышедший на замену, после кросса справа продавил Гонсалеса и нанёс удар головой. Голкипер Дюпин дотянулся до мяча, но не потащил.

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Дополнительного времени в Кубке России нет, поэтому исход матча решила сразу серия пенальти. Первым же ударом «Краснодара» Газинский зарядил в перекладину. А первый удар «Тюмени» парировал блестящим сейвом Дюпин. В итоге голкипер «быков» и стал героем 11-метровых – Юрий в красивом прыжке отбил ещё и мяч, пущенный Карповым. Промах экс-игрока «Краснодара» подарил команде Мусаева неожиданно тяжёлую для неё победу.