Хотя британские топ-журналисты успокаивают болельщиков. Но предложения о новом контракте до сих пор нет.

«Вероятнее уйду, чем останусь». Так близко к потере Салаха «Ливерпуль» ещё не был

Мохамед Салах – один из лучших футболистов сезона-2024/2025 в Европе. Египтянин тащит «Ливерпуль» к золоту АПЛ и помогает занимать первое место в общей таблице Лиги чемпионов. За 18 матчей сезона 32-летний форвард забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. И не исключено, что сегодня поучаствует в голах в ворота «Реала».

Однако контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает уже летом 2025 года. Обычно топ-клубы продлевают соглашения с лидерами заранее. Но ситуация с Мохамедом – иная. Почему «Ливерпуль» до сих пор не согласовал новый контракт с вингером? И что думает об этом сам Салах?

В начале сентября 2024 года главный европейский инсайдер Фабрицио Романо обнадёжил болельщиков «Ливерпуля». Он сообщил, что в ближайшие месяцы руководство клуба обсудит с египтянином возможность продления его контракта, заканчивающегося летом 2025 года. Отмечалось, что Мохамед хочет остаться в «Ливерпуле», а тренер Арне Слот доволен лидером. Чуть позже журналист Экрем Конур заявил, что клуб планирует заключить соглашение аж до 2029-го. «Ливерпуль» обсудил с Салахом ситуацию с потенциальным трансфером свободным агентом и обозначил свою позицию. Клуб не намерен продавать игрока в январе 2025-го и приложит все усилия, чтобы сохранить в команде. Салах счастлив в «Ливерпуле» и не ставит трансфер в другой клуб в приоритет, хотя выгодное предложение (из той же Саудовской Аравии) может изменить его решение.

В октябре главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не дал конкретики по будущему как Салаха, так и других лидеров – Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда (их контракты также заканчиваются летом 2025-го).

Арне Слот главный тренер «Ливерпуля» «Думаю, вы недооцениваете наших игроков. Эти футболисты привыкли, что их ежедневно связывают с ведущими клубами, независимо от того, есть у них контракты или нет. Если вы думаете, что их беспокоит этот интерес, то вы не отдаёте должное тому, насколько они сильны морально. Это часть нашей работы. Это часть мира, в котором мы живём. Нужно просто сосредоточиться на том, что нужно сделать. Возможно, если вам 17 или 18 лет, это может быть для вас сложно. Но Трент выиграл АПЛ и Лигу чемпионов; Вирджил и Мохамед – тоже. Не думаю, что это проблема для них. Мы это видим, они играют отлично».



С начала ноября болельщики «Ливерпуля» ищут тайное послание в каждом слове Салаха. Например, после победы в матче с «Брайтоном» (3:2) Мохамед опубликовал следующее сообщение: «Этот клуб должен быть на вершине турнирной таблицы. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге остаётся только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо вам за поддержку вчера вечером. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде».

Поклонники клуба увидели недвусмысленный намёк на потенциальный уход. А через пару недель Салах опубликовал фото с текстом на арабском языке: «Исследования показали, что большинство человеческих решений основывается на эмоциональных, а не на логических факторах. Мы часто чувствуем себя хорошо по поводу чего-то, принимаем решение на основе этого и не всегда можем объяснить почему. 20% наших решений зависят от логического анализа. 80% — основаны на эмоциях». Опять скрытый смысл?

Мохамед Салах Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Близкий к «Ливерпулю» журналист Джеймс Пирс попытался успокоить болельщиков. Он сообщил, что клуб намерен удержать Салаха и предложит ему новое соглашение. А всё зависит от того, смогут ли стороны договориться по зарплате, структуре бонусов и продолжительности контракта. Информация от TBR Football оказалась менее положительной. Издание сообщило, что «Ливерпуль» до сих пор не отправил предложение Салаху. Почему? Всё дело в разногласиях сторон по условиям. Салах хочет, чтобы новый контракт был рассчитан на три сезона. Руководители «Ливерпуля» обеспокоены сроком потенциальной сделки, учитывая возраст Салаха – летом игроку исполнится 33 года. Сейчас стороны ведут переговоры о деталях. Если найти решение не удастся, Салах покинет «Ливерпуль» свободным агентом по окончании сезона.

После матча с «Саутгемптоном» (3:2), в котором Мохамед оформил дубль, журналисты спросили египтянина о будущем. И тут «бомбануло».

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Уже почти декабрь, а я всё ещё не получил ни одного предложения остаться в клубе. Вероятнее, следующим летом я уйду, нежели останусь. Вы знаете, я в клубе уже много лет. Другой подобной команды нет, но, в конце концов, ситуация не в моей власти. Как уже говорил, сейчас декабрь, а я ещё ничего не знаю о своём будущем. Я люблю болельщиков, а они любят меня. Но всё зависит не от меня и не от них. Давайте подождём и посмотрим. Конечно, я разочарован, однако не собираюсь завершать карьеру. Я просто играю и сосредоточен на сезоне, пытаюсь выиграть АПЛ, а также, надеюсь, Лигу чемпионов».



После яркого заявления египтянина посыпались новости от авторитетных журналистов о будущем Салаха. Общий посыл – не всё так плохо. Бен Джейкобс сообщил, что, несмотря на слова Мохамеда, «Ливерпуль» контактирует с его агентом Рами Аббасом, а переговоры проходят позитивно. Хотя свои трудности, конечно, присутствуют. «Ливерпуль» не очень любит выдавать большие контракты футболистам старше 30 лет, к тому же Салах – самый высокооплачиваемый игрок команды. Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг подтвердил переговоры сторон, но отметил, что есть разногласия по некоторым пунктам (наверняка речь идёт о сроке контракта и зарплате).

На матче с «Саутгемптоном» присутствовали спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз, исполнительный директор FSG (владельцы клуба) Билли Хоган и председатель FSG и «Ливерпуля» Том Вернер. Вероятно, большие боссы посетили встречу неспроста. Переговоры с Салахом (как и с ван Дейком и Трентом) – один из приоритетов клуба прямо сейчас. Тем более что в 2022-м именно представитель FSG Майк Гордон внёс решающий вклад в продление контракта с Салахом. Ситуация повторится и сейчас?

Мохамед Салах при подписании контракта с «Ливерпулем» в 2022 году Фото: Nick Taylor/Getty Images

Позитива болельщикам «Ливерпуля» добавил авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн: «Очевидно, Салах хочет остаться в «Ливерпуле», и клуб тоже хочет этого. Но всё будет зависеть от того, сможет ли «Ливерпуль» удовлетворить его требования. Я слышал, что переговоры проходят в положительном ключе, хотя на сегодня не поступило ни одного официального предложения. Это не так просто, как кажется многим, и для заключения надо учитывать много факторов. Сам Салах остаётся игроком мирового класса, и нет никаких причин утверждать, что он сдаст. Его поведение за пределами поля, как говорят, образцовое, и если бы он был доступен для перехода, то хватало бы клубов, которые были бы готовы подписать его. Считаю, что в итоге стороны согласуют продление контракта».