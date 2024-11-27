«Хотел бы ещё сыграть за сборную России». Главный спаситель проблемного «Зенита»

Александр Ерохин — один из главных ветеранов нынешнего сезона РПЛ. И, без сомнений, главный джокер «Зенита». 35-летний полузащитник уже дважды забил в чемпионате после выхода на замену (в том числе победный гол «Оренбургу» в последнем туре), плюс в его активе 3+1 в Кубке России.

В чём же секрет Ерохина? Сколько он ещё планирует играть? Мечтает ли о возвращении в сборную России? И как относится к конкуренции в РПЛ? На все вопросы Александр ответил в интервью «Чемпионату».

— Ты стал героем матча с «Оренбургом». Вышел на замену и забил победный. Как это всё выглядело твоими глазами?

— Матч складывался непросто. Соперник был очень мотивирован. Даже играя вдесятером, выглядел максимально заряженным. В такие моменты нужно терпеть и ждать своего шанса. Даже когда отменили гол Лусиано [Гонду], я чётко понимал — никто не собирается сдаваться. Наша цель была увезти три очка, и хорошо, что мы всё-таки смогли забить победный гол.

— Для тебя это не впервой. Чувствуешь себя джокером?

— Не могу так себя назвать. Понятно, что, когда выхожу на замену и стоит задача забить гол, я стараюсь принести команде пользу в штрафной. Может, помогает опыт или что-то ещё. Но в любом случае не хотел бы концентрировать внимание на себе. Главное — победа команды.

— В паузу на сборные «Зенит» ездил в Стамбул на матч с «Фенербахче». После игры ты похвалил атмосферу. Когда в последний раз испытывал подобное?

— Атмосфера действительно была футбольная. Круто, что мы можем проводить такие матчи. В чемпионате России не так много игр проходит с таким антуражем — с болельщиками, которые с обеих сторон гонят команды вперёд. Конечно, это большой плюс для нас, что в этой паузе мы можем сыграть такой матч.

В Турции всегда очень круто поддерживают свои команды. Мы играли в прошлом году в Стамбуле, проводили международные матчи во время подготовки. Были игры в Иране, Сербии. У нас на «Газпром Арене» тоже крутая атмосфера, когда приезжают иностранные команды. Плюс все матчи, когда поддерживает «Вираж», конечно, особенно отличаются по атмосфере и эмоциям.

— Можешь ли сказать, что в такие моменты особенно скучаешь по международным матчам и соперникам? Наверняка играть с одними и теми же уже надоело.

— Всегда хочется большего и лучшего. Но в любом случае и в чемпионате России есть эмоциональные и очень интенсивные матчи. Сейчас идёт острейшая борьба в двух турнирах. И ближайшие матчи очень важны для нас. Команды особенно настраиваются против «Зенита», все говорят об этом открыто в интервью.

Александр Ерохин в игре Фото: fc-zenit.ru

— Параллельно с матчем «Зенита» и «Фенербахче» шла игра сборной России с Брунеем. Болельщики сравнивали эти события. Сейчас ты сторонний наблюдатель за сборной, но нет ли ощущения, что с такими матчами она идёт куда-то не туда?

— Сборная отталкивается от тех возможностей, которые есть на сегодняшний день, и от тех команд, с кем может сыграть. Играть в любом случае важно и нужно. Сборная — это команда, в которую стремятся все российские футболисты. Думаю, играть за страну — престижно для любого футболиста. Сегодня такой матч, завтра будет соперник иного уровня. Поэтому не стоит акцентировать внимание на игре с Брунеем. Провели товарищескую игру, забили много голов. Для болельщиков обилие голов — всегда интересно.

— С другой стороны, хочется соперничества.

— Конечно, поэтому я и сказал: круто, что «Зенит» может провести товарищеские матчи с грандами своих чемпионатов, играющими в еврокубках. Там сейчас собраны очень квалифицированные футболисты с именами. Что касается сборной – здесь, наверное, ситуация с товарищескими матчами в целом немного сложнее. Но тем не менее я думаю, что каждый, кто приехал в сборную и играл, старался выложиться по максимуму, независимо от соперников.

— А ты для себя страницу сборной уже перевернул?

— Я действующий футболист, поэтому всё в компетенции главного тренера сборной.

— Карпин неоднократно повторял, что игроки старше 30 лет в сборной России не нужны. Твоё отношение к этому?

— Это видение главного тренера сборной. Поэтому нужно отталкиваться от него.

— Но ты же опытный футболист. Наверняка у тебя есть и своя точка зрения?

— Конечно, я бы хотел ещё сыграть за сборную, но тренер говорит, что не может вызвать всех, кто этого хочет. Поэтому, когда есть матчи, наверное, тренер смотрит на ребят, кто в перспективе будет защищать цвета сборной, когда её допустят к официальным соревнованиям. Всё, что от меня требуется, стараюсь в клубе выполнять, а остальное уже в компетенции главного тренера.

— Из-за этой позиции главного тренера Артём Дзюба на 99% не установит новый рекорд по голам в сборной России. Сейчас у них с Кержаковым по 30 мячей. Обидно за бывшего партнёра, что он не впишет своё имя в историю?

— Мне сложно говорить и за Артёма, и за тренера сборной. Понятно, что у него сейчас есть такая цель. И в «Акроне», и в сборной. Возможно, в будущем найдут какой-то компромисс для всех сторон. Время покажет.

— Каждый раз, когда смотрю на тебя, завидую. Можешь рассказать, как в 35 лет можно иметь такую крутую физическую форму? Это генетика?

— Наверное, не без этого. Ничего нового не скажу. Понимаю, что игровой тонус в любом случае важен для футболиста. Но нужно всегда быть готовым к тому, чтобы сыграть 10 минут или 90 — любое время, которое предоставит тренерский штаб. Я стараюсь быть в форме. Главная мотивация — надо помогать команде.

— У Александра Ерохина есть вредные привычки?

— Думаю, что нет.

— Ты можешь выпить пива или вина после игры?

— Стараюсь во время сезона не пить алкоголь.

— Здоровый сон?

— Наверное, во всём важна мера. Какого-то фанатизма нет, но после игр чем раньше ты сможешь уснуть, тем лучше восстановишься.

— Ты упомянул мотивацию. Насколько тебе тяжело её искать, учитывая, что почти всё выиграно?

— Наверное, для меня в первую очередь мотивация — это в принципе игра в футбол. Мне он нравится. Я люблю футбол. И мне не требуется огромной мотивации заставлять себя что-то делать, чтобы получать удовольствие от тренировок и игр. В данный период карьеры есть очень большое желание помочь клубу. Тем более сейчас такой знаковый сезон. Хочу помогать команде своей игрой. Если получается голами и передачами, то это вдвойне хорошо. Ну и плюс тренировочный процесс никто не отменял. Там всегда надо выкладываться на 100%.

Лусиано Гонду и Александр Ерохин Фото: fc-zenit.ru

— Давай вернёмся в лето этого года. Команда ушла в отпуск, но в тот момент у тебя не было нового контракта. Можешь рассказать, что это был за период, когда казалось, что ты в команде, однако при этом никто не понимал, продлят ли с тобой контракт?

— Ситуация могла как угодно развернуться. Если не ошибаюсь, контракт с «Зенитом» был до 30 июня. Мы уже вышли из отпуска, начали тренироваться, у меня ещё действовал предыдущий контракт. Естественно, какой-то диалог о будущем был. Я продолжал работать с командой и обсуждал с тренером и руководством эти моменты. В итоге пришли к тому, что подписали новый контракт. В любом случае я тренировался как всегда, с полной самоотдачей.

— Правильно понимаю, что Сергей Богданович сказал: «Ты нам нужен. Мы на тебя рассчитываем»? А дальше был разговор с руководством. Примерно такой был формат?

— В целом да. В первую очередь поговорили с Сергеем Богдановичем. Он озвучил свои мысли. Естественно, мнение главного тренера важно для любого футболиста. В дальнейшем обсудили с руководством и подписали контракт.

— В тот период проходила информация, что Александр Ерохин может стать игроком «Краснодара». Есть ли в этом какая-то доля правды?

— Во время трансферных окон появляется много разной информации. Со знаком плюс, со знаком минус. Всегда она разная. Сейчас уже не хотелось бы комментировать какие-то моменты из прошлого. Всё сложилось хорошо для всех сторон.

— Если бы «Зенит» не предложил тебе новый контракт, ты был бы готов завершить карьеру? Или мотивация поиграть в футбол всё равно оставалась и продолжил бы где-то играть?

— Я физически, психологически и ментально ощущаю себя вполне хорошо. Сил много.

— Вариант завершить карьеру ты не рассматривал?

— В тот момент — нет.

— Почему контракт с «Зенитом» на один год, а не «1+1» или на два года?

— Если посмотреть на то, в каком формате игроки моего возраста подписывают контакты, то плюс-минус у всех такая ситуация.

— Ты один из немногих шестикратных чемпионов России. За всю историю турнира не так много игроков с таким количеством титулов. Если откатиться назад, ты в самых смелых мечтах мог представить, что твоя петербургская карьера именно так сложится?

— Конечно, нет. Естественно, когда переходил в «Зенит», понимал, что перехожу в команду, у которой одна задача — первое место. Были и личные амбиции: в первую очередь — закрепиться в команде, стараться как можно чаще играть.

— Ты пришёл в «Зенит» в 2017 году уже опытным и состоявшимся футболистом. Когда был сезон при Манчини с различными скандалами, у тебя не было мыслей: «Куда я вообще попал? Почему не остался в «Ростове», где было всё просто и понятно»?

— Нет, не возникало. Мне было интересно поработать с тем тренерским штабом. Было большое обновление команды. Пришли аргентинцы, другие игроки. Интересный период. Начали очень неплохо, был даже какой-то отрыв, но на дистанции не хватило, может быть, опыта тому составу, чтобы завершить сезон на первом месте.

Александр Ерохин в «Ростове» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Я почему-то думал, сказалось то, что Манчини подписал контракт со сборной Италии во время работы в «Зените».

— Сейчас уже, наверное, не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате.

— На твой взгляд, что в первую очередь удалось изменить Семаку и его штабу, чтобы пришло первое чемпионство?

— Естественно, Сергей Богданович пришёл с другим видением. Он говорил в интервью, что тогда было много игроков. Кто-то находился в арендах, кто-то — в команде. Нужно было сбалансировать состав. Думаю, они проделали большую работу. И она дала свои плоды. Во многом благодаря взгляду и работе тренерского штаба все эти чемпионства, первое в том числе, стали реальностью.

— Шесть чемпионств с Семаком. Можно ли сказать, что это главный тренер в твоей карьере? Хотя ты работал с Бердыевым и рядом других серьёзных людей.

— В плане результата, достижений — да. Даже если смотреть на все эти сезоны, очень редко были какие-то сложные внутрикомандные ситуации. Всегда была хорошая атмосфера внутри коллектива. Все были заражены одной целью — выиграть чемпионат, как можно лучше играть. Конечно же, есть тренеры, которые также повлияли на моё становление как футболиста: это и Кучук, и Тарханов, и Бердыев, в сборной — Черчесов. Благодарен каждому!

— Такая идеальная картина, но ведь были разные истории.

— Были, но я думаю, что в какой-нибудь команде разные истории могли произойти в течение одного сезона. А у нас это растянулось на семь лет.

— Не стало удивлением, что тренерскому штабу удаётся купировать всё это, чтобы оно не становилось общеизвестной историей, и сохранять всю эту позитивную атмосферу?

— Это сложно. Сейчас даже делаешь для себя какие-то выводы из работы тренеров, учишься. Очень непростая работа. Только во время сезона у тебя 25-26 игроков, которыми надо управлять. Плюс надо анализировать игроков, которые могут прийти, которые находятся в арендах, которые внутри команды. Думаю, та работа, что проделывает наш тренерский штаб, заслуживает уважения.

— Семак образца 2018 и 2024 годов — это разные тренеры или всё-таки что-то общее сохранилось?

— Да нет, сохранилось в любом случае. В плане человеческих качеств, наверное, изменений немного. Каким был отзывчивым человеком в повседневной жизни, таким и остался. Естественно, когда в такой команде, как «Зенит», добиваешься стольких титулов подряд, растёшь как тренер. У всех футболистов есть этот рост — и у тренерского штаба. Без прогресса не было бы столько побед.

— Мне показалось, что за последние годы ты всё больше продвигался вперёд на поле и в этом сезоне окончательно сформировался как центральный нападающий. Как ты себя чувствуешь на этой позиции?

— Не сказал бы, что моя позиция — центральный нападающий. Мне привычна любая позиция в центре поля. И на фланге я тоже играл. Плюс ближе к нападающему или под нападающим. Чаще всего в атаке я должен быть в штрафной как второй нападающий. И в обороне тоже должен быть в своей штрафной как опорный полузащитник. Такая достаточно объёмная позиция. То есть и там должен замыкать, и здесь помогать обороне.

— Мог бы ты представить, что под конец карьеры твоя позиция на поле трансформируется?

— На самом деле, это не новая позиция для меня. В «Шерифе» я играл нападающего и под нападающим. Естественно, у каждого тренера есть свои требования на этих позициях. Тем не менее есть одно требование — чтобы команда забила гол, а игроки выполняли те перемещения, которые требует тренерский штаб.

— На твой взгляд, есть ли какие-то компоненты игры, которые у тебя развиты лучше, чем у Кассьерры, Соболева или Гонду? В чём ты можешь быть лучше их как игрок атаки?

— Я бы не сравнивал. Все разные. Сложно сказать, лучше или хуже. На вкус и цвет у всех мнения разные. У каждого игрока есть своя харизма, свои качества.

— Игра головой?

— Не в контексте лучше или хуже, а если просто сказать о каких-то качествах, которые помогают мне, наверное, это нахождение каких-то зон внутри штрафной площади, игра в касание – эти моменты помогают забивать, реализовывать моменты, которые создают ребята.

Александр Ерохин с партнёрами по «Зениту» Фото: fc-zenit.ru

— Правильно понимаю, что тебя устраивает нынешняя роль, когда ты не привязан к конкретной позиции и можешь быть везде?

— Позиция есть. Наверное, может казаться, что я вроде и впереди, и сзади. Нужно доработать и в атаке, и в обороне. Тем не менее есть зоны, которые я должен занимать — этого требует тренерский штаб. Естественно, они стараются выделить сильные качества каждого игрока, чтобы он мог проявить себя лучше, и нивелировать то, что у него хуже получается.

— «Зенит» долгое время находился на втором месте в РПЛ. Почему так случилось?

— Естественно, мы находились не на том месте, где хотим. Потеряли очки там, где не должны были. Сезон непростой, соперники усилились, те, кто борется за медали, и команды из второй восьмёрки выходят на матч с «Зенитом» как на последний. Мы замечали такую тенденцию: с нами команда выдаёт матч жизни, а после нас может проиграть две-три встречи — не хватает эмоций на дистанции.

Естественно, у наших игроков есть мастерство, понимание, как действовать. И если мы продолжим в каждом матче выкладываться на 100%, то результат будет таким, какой мы хотим.

— Тебя удивляет твоя бывшая команда «Краснодар», у которой были 11 побед подряд, 51 матч без назначения пенальти и прочие удивительные цифры?

— В этом сезоне они выступают качественно и уверенно. То, что они прошли первый круг без поражений, тоже о многом говорит. При том что у них непростая логистика.

«Краснодар» — очень серьёзный конкурент. «Локомотив» хорошо себя проявляет. Думаю, ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» тоже не будут сдаваться до последнего. Не так много матчей осталось до зимней паузы. Нужно собрать максимум очков, уйти на перерыв и готовиться к тому, что весной будет очень серьёзная борьба.

— «Краснодар» — ваш главный конкурент, учитывая возраст игроков «Локомотива» и нестабильность в защите «Динамо»?

— Наверное, единолично я бы его не выделял. «Локомотив» тоже очень прилично выглядит. Многое будет зависеть от зимней паузы, как команды проведут её и подготовятся, будут ли какие-то изменения в составах. Часто вторая часть чемпионата проходит чуть-чуть по другому сценарию, чем первая.

— Знаю, что твой сын занимается в филиале академии «Зенита». Можно ли сказать, что в дальнейшем ты планируешь связывать свою жизнь исключительно с Петербургом?

— Мы давно уже в Петербурге. Город стал нам очень близким, очень нравится нашей семье. Жизнь по-разному может складываться. Но, конечно, какие-то ближайшие планы мы строим. И, естественно, они связаны с Петербургом.

Александр Ерохин с женой и сыном Фото: Из личного архива Александра Ерохина

— Ты видишь в своём ребёнке черты самого себя на футбольном поле?

— Он начал заниматься футболом ещё раньше, чем я. Пока что это всё в контексте поиска направления, которое бы ему нравилось. Главное — найти, что ему близко и интересно. Он занимается не только футболом, но и другими видами спорта, и не только спортом. Посмотрим, какой выбор сделает для себя со временем.

— Ты бы хотел, чтобы «Зенит» стал последней командой в твоей карьере игрока?

— Это был бы неплохой расклад. Конечно, хотелось бы и в следующем сезоне продолжать помогать «Зениту» на футбольном поле.

— Правильно я понимаю, что ты чувствуешь в себе силы и в ближайшие год-два-три не собираешься завершать карьеру?

— Силы есть, мотивация тоже на должном уровне. Поэтому посмотрим, как всё сложится.

— Есть ли мысли, что будет после завершения карьеры? Хочешь остаться в футболе?

— Всегда к чему-то готовишься. Наверное, я не исключение. Стараюсь учиться в каких-то моментах у тренеров, менеджеров, подтягивать языки и прочие моменты. Естественно, футбол занимает большую часть в моей жизни. Много времени ему отдал. Поэтому прерывать с ним какую-то связь не хотелось бы, но я всегда стараюсь думать о том, что за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь, и сосредоточиться на том, чем я занимаюсь в конкретный момент. Сейчас пока все мысли об этом сезоне. Тем более он знаковый, юбилейный. Дальше уже будем смотреть.