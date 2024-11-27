Последняя победа «Ливерпуля» над «Реалом» — историческая. Она кардинально изменила Мадрид

Мадридский «Реал» – один из самых неудобных соперников для «Ливерпуля». С 2014 года клубы провели восемь официальных матчей в Лиге чемпионов (два – в финале). Семь раз победу одержал «Реал», и всего одна встреча завершилась вничью. Печально. «Ливерпуль» не обыгрывает мадридцев с апреля 2009 года. И то поражение запустило в «Реале» серьёзные процессы. А «Ливерпуль» остался в гонке сразу за двумя крупными трофеями.

К февралю 2009-го «Ливерпуль» растерял преимущество в АПЛ перед «Манчестер Юнайтед». А в 1/8 финала Лиги чемпионов команде Рафаэля Бенитеса достался «Реал». Ситуация для испанского тренера сложилась тяжёлая. У Рафы и так были тяжёлые отношения с боссами «Ливерпуля»: он критиковал Томаса Хикса и Джорджа Джиллета-младшего за отсутствие понимания в вопросах того, как функционирует футбольный клуб. Поражение от «Реала» означало увольнение. Рафа заметно нервничал: публично ругался с сэром Алексом Фергюсоном, воевал (уже) с исполнительным директором «Ливерпуля» Риком Пэрри из-за отсутствия покупок и передавал негативные эмоции своим футболистам.

Рафаэль Бенитес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот у будущего соперника англичан – «Реала» – всё было хорошо. Хуанде Рамос пришёл по ходу сезона вместо Бернда Шустера и добавил положительных эмоций. Мадридцы поднялись на второе место в Примере (но догнать «Барселону» уже было нереально) и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль» выглядел хорошим вариантом для «Реала». Тем более на первую игру в Мадрид англичане приехали с травмированным Стивеном Джеррардом. Однако «Ливерпуль» удивил и одержал победу на «Сантьяго Бернабеу». На 62-й минуте у мерсисайдцев травмировался лидер – Фернандо Торрес. И тащить команду принялся Йосси Бенаюн. Именно израильтянин и забил единственный мяч на 82-й минуте. «Реал» выглядел блёкло и оказался не готов к сопротивлению от «Ливерпуля». Однако Хуанде Рамос после матча сохранил положительный настрой.

Хуанде Рамос экс-тренер «Реала» «Игра получилась очень напряжённой, голевые моменты были наперечёт. Соперник терпеливо ждал своего шанса, и в итоге судьбу первого матча решил стандарт. «Ливерпуль» действовал так, как мы ожидали: старался обезопасить свои ворота. Это была тактическая битва, в которой мы старались открыть счёт, но не преуспели. Теперь нам нужно побеждать в Англии. У нас остаются шансы в преддверии ответного матча. Сегодняшний только что закончился, так что мне потребуется время, чтобы понять, как нужно действовать в Ливерпуле. Поражение в один мяч – не катастрофа, ведь остаётся играть ещё целых 90 минут. Если мы показываем свой уровень, то способны победить на любом стадионе».



После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил в АПЛ «Мидлсбро» (0:2) и обыграл «Сандерленд» (2:0). А «Реал» разобрался в Примере с «Эспаньолом» (2:0) и разделил очки в дерби с «Атлетико» (1:1). Скаузеры отпустили в таблице чемпионата Англии «МЮ» уже на семь очков, а «Реал» сделал ещё ближе чемпионство «Барселоны». Но были у «Ливерпуля» и хорошие новости: к ответному матчу ЛЧ поправились Джеррард и Торрес. В Англии про Бенитеса шутили: «Почему Рафа играет с двумя опорными полузащитниками? Потому что у него нет троих». Да, «Ливерпуль» частенько действовал прагматично. Однако ответный матч с «Реалом» не соответствовал этой шутке.

С первых минут «Ливерпуль» бросился вперёд, действуя интенсивно и ярко. И решение Бенитеса давить на «Реал» со старта оправдалось. Уже на 16-й минуте хозяева открыли счёт: после дальней передачи от Джейми Каррагера мяч получил Дирк Кюйт. Нидерландец скинул мяч на Торреса, выигравшего борьбу у Пепе, и испанец покатил уже в пустые ворота – 1:0. Мадридцы бросились спорить с судьёй Франком Де Блекере – без результата.

«Ливерпуль» не отошёл в защиту и продолжил давление. И через 10 минут англичане заработали пенальти после игры рукой Габриэля Хайнце в своей штрафной. «Реал» снова спорил с Де Блекере, но бельгиец решение не изменил. Хотя на повторах видно, что мяч попал не в руку, а в плечо. VAR в ту эпоху ещё не было, а вот Джеррард в «Ливерпуле» был. Капитан исполнил пенальти без шансов для Икера Касильяса и удвоил преимущество. До конца тайма «Ливерпуль» мог забить ещё парочку мячей. «Реал» же снова действовал в атаке аморфно, будто первый матч в Мадриде не закончился. На этот раз команда Бенитеса выглядела намного мощнее.

Стивен Джеррард забивает гол «Реалу», 2009 год Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Уже на старте второго тайма «Ливерпуль» отправил мадридцев в нокаут. На 47-й минуте Райан Бабель прострелил в штрафную «Реала» на Джеррарда. Стивен подстроился под мяч и точно пробил в верхний угол. Серия закончилась. «Реал» при счёте 0:3 создал парочку моментов и на 83-й минуте даже сумел отличиться. Правда, гол Гонсало Игуаина не засчитали из-за офсайда.

А заключительный мяч в матче забил футболист, которого вы вряд ли помните. На 88-й минуте левый защитник «Ливерпуля» Андреа Доссена оказался в штрафной и отправил мяч в ворота после паса от Хавьера Маскерано. Интересно, что через три дня «Ливерпуль» разнёс в АПЛ «Манчестер Юнайтед» (4:1). Кто же забил один из мячей? Конечно, Доссена. Эти голы остались единственными для итальянца за «Ливерпуль». Но это не помогло Андреа избежать шуток и статуса одного из худших трансферов в истории клуба. В эпоху Бенитеса «Ливерпуль» частенько покупал неоднозначных футболистов.

После матча тренер «Реала» Хуанде Рамос признал, что «Ливерпуль» просто оказался лучше и сильнее: «Мы разочарованы и опечалены вылетом. Мы пропустили два быстрых гола, после чего были вынуждены идти вперёд, что позволило «Ливерпулю» играть на контратаках. Мы не можем быть рады итоговому результату. Однако «Ливерпуль» сегодня был лучше и заслужил путёвку в следующую стадию. На этом этапе все команды примерно равны по силам. Приходится играть против лучших клубов Европы, а в таких матчах чашу весов на сторону любого из соперников способны склонить любые мелочи. Все чувствуют себя подавленными, но уже завтра нас ждёт тренировка». А довольный Рафаэль Бенитес сохранил работу в «Ливерпуле».

Рафаэль Бенитес главный тренер «Ливерпуля» «Мы демонстрировали великолепный футбол с самого начала и до конца, я очень рад за игроков и болельщиков. Было бы неправильно кого-то выделять, поскольку каждый действовал просто отлично, и я счастлив за всех наших футболистов, заслуживших эту победу. «Реал» мог подумать, что мы окопаемся на собственной половине и будем действовать на контратаках, однако мы с первых минут оказывали давление и пытались играть на победу. Здорово, что сумели забить четыре мяча такой сильной команде. С другой стороны, сегодня мы могли выиграть крупнее, а значит, нам по-прежнему есть куда расти. В матчах с «Реалом» легко не бывает, но мы великолепно смотрелись на выезде и здорово, пускай и немного по-другому, сыграли сегодня. Это важная победа в важном турнире».



Впрочем, «Ливерпуль» так и не добрался до трофея ЛЧ. Уже в следующем раунде им достался с «Челси». Команды устроили яркую серию (1:3, 4:4), в которой сильнее оказались лондонцы. В АПЛ «Ливерпуль» финишировал вторым, уступив четыре очка «Манчестер Юнайтед». Хотя после победы над «Реалом» скаузеры выиграли в девяти встречах чемпионата из 10 (единственная ничья – 4:4 с «Арсеналом» и покером Аршавина). «Ливерпуль» не добрался до трофеев, но Бенитес сохранил должность тренера и на следующий сезон.

А вот в «Реале» после сезона-2008/2009 случились масштабные изменения. Клуб устал вылетать в 1/8 финала Лиги чемпионов. Летом 2009-го президентом «Реала» стал Флорентино Перес. Началась вторая эпоха бизнесмена в команде (которая в итоге стала исторически успешной). Также мадридцы приобрели Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, а также забрали из «Ливерпуля» Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. Вместо Хуанде Рамоса новым тренером стал Мануэль Пеллегрини. Однако вторая версия «галактикос» заработала не сразу — «Реал» взял Лигу чемпионов только через пять лет.

Презентация Криштиану Роналду в «Реале» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Предстоящий матч – отличный шанс для «Ливерпуля» прервать неудачную серию в играх с Мадридом. «Реал» остался без Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао, Даниэля Карвахаля, Орельена Тчуамени, Давида Алабы и Родриго. Да и игровые проблемы команды Карло Анчелотти очевидны. «Ливерпуль» же лидирует в АПЛ и в общей таблице Лиги чемпионов. Когда побеждать, если не сейчас?