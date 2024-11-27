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Лучшие голы и сейвы 20-го тура Первой лиги России, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025

Карнавал от «Сочи» и мегаспасения. Лучшие голы и сейвы тура Первой лиги. Видео
Никита Паглазов
Лучшие голы и сейвы 20-го тура Первой лиги
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Вратарь «Сокола» выдал сразу два хайлайта! А сочинцы забивали на любой вкус.

В Мелбет Первой лиге состоялся 20-й тур. Командам осталось провести всего по одной встрече перед зимним перерывом. Обо всех событиях прошедшего тура мы рассказали в нашем материале ниже.

Обзор 20-го тура:
«Балтика» мчит в РПЛ, а Шатов и форвард «Спартака» — в огне! Итоги тура Первой лиги
«Балтика» мчит в РПЛ, а Шатов и форвард «Спартака» — в огне! Итоги тура Первой лиги

А теперь предлагаем вам выбрать лучшие гол и сейв в состоявшихся играх. Сразу три классных забитых мяча подарили нам футболисты «Сочи». Дважды забил Кирилл Кравцов, а ещё один гол – от Павла Мелёшина. Также в список номинантов попали Максим Турищев из тульского «Арсенала» и Иван Енин из «Черноморца».

Крутыми сейвами отметились шесть голкиперов. А вратарь «Сокола» Пётр Косаревский выдал сразу два мощных спасения. Какое лучшее? Выбор за вами!

А здесь вы можете насладиться всеми забитыми в 20-м туре Первой лиги мячами.

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