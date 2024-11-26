ЦСКА разнёс «Рубин» за 18 минут! Файзуллаев исполнил красиво

ЦСКА вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, одержав крупную победу над «Рубином».

Противостояние ЦСКА и «Рубина» в Москве началось фактически с нуля, так как первый матч в Казани завершился вничью 0:0. Марко Николич оставил в основе шесть человек с последнего тура РПЛ, Рашид Рахимов – столько же. При этом у армейцев в кубковом турнире продолжает выходить запасной голкипер Тороп, а вот у казанцев в воротах сыграл Ставер.

«Рубин» мог забить уже через 20 секунд после начала встречи. Команда Рашида Рахимова организовала быстрый выпад, который закончился, как показалось казанцам, игрой Мойзеса рукой. Но, судя по повтору, бразилец на самом деле заблокировал летевший в ворота мяч корпусом. Казанцы вообще хорошо действовали в течение 20 минут. По крайней мере без мяча. «Рубин» эффективно прессинговал в среднем блоке, поэтому у ЦСКА не получалось как следует атаковать за счёт своего трио Обляков – Файзуллаев – Мусаев и использовать подключения флангов.

Затем «Рубин» не реализовал ещё один голевой момент, а армейцы забили первым же ударом в створ на 20-й минуте. Команда Марко Николича наконец провела быструю ответную атаку на скорости, и Келлвен техничным ударом завершил комбинацию с участием Файзуллаева и Мусаева. Рахимов стал выговаривать Безрукову за то, что тот упустил своего оппонента.

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Потом ситуация повторилась. «Рубин» должен был сравнивать счёт, хитро разыграв угловой – вместо подачи последовал пас низом к полукругу. После удара Ходжа подставил ногу, Тороп был бессилен, но мяч попал в штангу. ЦСКА в ответ забил вторым ударом в створ. Кисляк ловко сохранил мяч на правом фланге, после чего Обляков сделал пас в центр к линии штрафной на Файзуллаева. Узбекский хавбек классно решил эпизод: принял мяч и тут же пробил в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тогда «Рубин» потерял стройность рядов и до перерыва пропустил третий гол. Счёт, конечно, не соответствовал логике игры, но что поделаешь, если ЦСКА каждый удар в створ превращает в гол? В том числе и третий. Очень простой мяч забили армейцы, и в то же время превосходно исполненный. Виллиан Роша сделал своевременный длинный пас за спины защитникам, а Мусаев и открылся так, чтобы избежать офсайда, и принял передачу достаточно хорошо. Нападающий выскочил один на один – Ставер дотянулся до мяча уже в сетке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Рахимов наверняка напомнил своим игрокам в перерыве про другой сегодняшний матч в Кубке России – между «Тюменью» и «Краснодаром». Минус три ещё не приговор. Тренер «Рубина» сделал тройную замену, выпустив Даку, Иву и Иванова, а его команда действительно бодро начала второй тайм. Казанцы поддавливали на первых минутах. Стремились контролировать мяч и быстро возвращать его себе при помощи прессинга.

Тем не менее у «Рубина» не было главного – голевых моментов. Или хотя бы ударов в створ. ЦСКА качественно защищался, перекрывал все зоны. До Даку мяч не доходил, как ранее и до Фамейе. На исходе часа встречи Иву забил из-за штрафной, придя на угловой, но армянский нигериец пробил уже после свистка. Кто-то из его партнёров сфолил.

Новая звезда ЦСКА Пьянич не сыграл в прошедший уикенд с «Ростовом», но, возможно, впервые в сезоне провёл бы полный матч сегодня. Вот только за 20 минут до конца почувствовал какой-то дискомфорт в ноге и прихрамывая ушёл с поля. Миралем нормально справился со своей ролью опорника во встрече с «Рубином», тем не менее фирменными радиоуправляемыми передачами не запомнился. Сейчас он просто 1 из 11, не видно почерка экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны».

Никаким камбэком команды Рахимова не пахло. Армейцы сделали выводы из ошибок «Краснодара» в Тюмени. Футбол при счёте 3:0 стал скучным – одни не могли забить, другие не очень-то и хотели. Итоговая статистика ударов может удивить при таком разгроме – 5:6 (но в створ – 4:0). ЦСКА идёт дальше, а «Рубин» выбывает в Путь регионов.