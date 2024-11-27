Эпохальный юбилей Левандовского в ЛЧ. «Барса» разнесла дерзкого новичка турнира

Четвертая подряд победа «Барселоны» в Лиге чемпионов. На сей раз сухая – над «Брестом». Каталонцы закрепляются в группе лидеров.

«Барселона» вопреки ожиданиям и намёкам со стороны своего главного тренера Ханса-Дитера Флика сыграла без Ямаля. Залечивающий травму вингер вообще не попал в заявку. На правом фланге атаки опять действовал капитан Рафинья. Первые минуты матча каталонцы провели как-то неуверенно. «Брест» же начал очень агрессивно. Словно французы перед выходом на поле посмотрели в таблицу, где они выше, и забыли, кто здесь на самом деле большой, а кто маленький. Для Кунде в дебюте игры как будто продолжалась ужасная концовка матча с «Сельтой»: правый защитник дважды проигрывал один в один резкому вингеру Сима.

Впрочем, голевых моментов команда Эрика Руа не создала, если не считать удар почти двухметрового нападающего Ажорка из офсайда. Потом всё встало на свои места. «Барселона» доминировала, а «Брест» вынужден был глубоко сесть в оборону, так как с трудом справлялся со скоростями каталонцев. В результате уже на 9-й минуте сине-гранатовые заработали пенальти. Привёз его вратарь Бизот. После обычной подачи на Левандовского голландский кипер потерял хладнокровие, выскочил на перехват и снёс поляка. Левандовски реализовал 11-метровый, забив с «точки» свой 100-й гол в Лиге чемпионов за карьеру. Больше только у небожителей футбола – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Барселона» и при счёте 1:0 контролировала мяч и территорию. Владение в первом тайме у хозяев составляло 78% времени. У команды Флика постоянно проходили передачи между линий, где Педри, Фермин Лопес и свободный художник Ольмо создавали преимущество. «Брест» с трудом возвращался себе мяч и тут же отдавал его. Статистика касаний в штрафных до перерыва просто невероятная – 28:1! Человек-гора Ажорк – эдакий Гоцук от атаки – совсем потерялся на горе Монтжуик. Хозяева должны были забивать до перерыва ещё, но прощали, а однажды крутейший сейв ногами сделал Бизот.

После перерыва картина игры осталась прежней. «Бресту» было не продохнуть – воздуха не хватало. «Барселона» постоянно владела мячом, а допуская потери тут же возвращала его себе впечатляющим контрпрессингом. Немецкая машина Флика работала на полную мощь. Игроки каталонский команды бились за каждый мяч, как за последний, видимо, серьёзный втык от тренера после неудачных матчей с «Реалом Сосьедад» и «Сельтой» подействовал. Французы держались благодаря сейвам Бизота и выносам от капитана Шардонне.

В середине второго тайма «Барселона» забила заслуженный гол. В очередной раз феноменально сыграл Ольмо. Полузащитник ворвался в штрафную под передачу Мартина с левого фланга, мягко обработал мяч и обыграл преграждавшего ему дорогу Шардонне, как стоячего. После чего технично пробил низом. Это что-то из мини-футбола. Сделав своё дело, герой тут же ушёл с поля под бурные аплодисменты – Ольмо заменил Гави. Потом «Брест» смог поднять голову и даже забил. Однако гол Перейры Лажа отменили из-за бесспорного офсайда.

Если в Виго команда Флика упустила победу, ведя со счётом 2:0, то в матче с «Брестом» сыграла внимательно и надёжно до самого конца. Французы в итоге совершили всего пять касаний в штрафной Пеньи и шесть раз попали в офсайдную ловушку сине-гранатовых. «Барселона» перебила «Брест» почти в десять раз – 19:2 (в створ – 8:0). В компенсированное время хозяева сделали свою победу крупной. Левандовски, получив передачу от Бальде, мастерски решил эпизод двумя касаниями. Классное первое, и затем точный удар низом. Супербомбардиру и сотни голов мало!