Гвардиола еле сдерживал слёзы. «Сити» непостижимо упустил победу 3:0 в ЛЧ за 15 минут

А «Фейеноорд» выдал камбэчище, которого никогда не было в турнире!

«Манчестер Сити» продолжает демонстрацию странных результатов – на этот раз в Лиге чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Фейеноордом», ведя в счёте 3:0.

Казалось бы, фаворит встречи оправдал себя уже в первый час игры. На 44-й минуте Холанд отличился с пенальти, а после перерыва англичане выстрелили дважды: на 50-й забил Илкай Гюндоган, а на 53-й – Эрлинг оформил дубль.

Но что случилось дальше? Спустя чуть больше чем 15 минут «Фейеноорд», между прочим игравший в гостях, поверил в себя:

75-я минута – гол Аниса Муссы

82-я минута – забивает Сантьяго Хименес

89-я минута – сумасшедший камбэк завершает Давид Ганцко

РАДОСТЬ ГАНЦКО ПОСЛЕ ГОЛА В ВОРОТА СИТИ Фото: Alex Livesey/Getty Images

Бедный Гвардиола! Испанский тренер, выигравший в этой жизни абсолютно всё, еле сдерживал слёзы. Не исключено, что впервые в жизни его команда упускает победу за 15 минут, ведя в счёте 3:0 (по крайней мере в ЛЧ это точно случилось впервые). Да ещё и превосходя в классе.

Чёрная серия клуба продолжается.