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Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3, обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, камбэк, подробности, 26 ноября 2024

Гвардиола еле сдерживал слёзы. «Сити» непостижимо упустил победу 3:0 в ЛЧ за 15 минут
Константин Кринский
Отчёт Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3
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А «Фейеноорд» выдал камбэчище, которого никогда не было в турнире!

«Манчестер Сити» продолжает демонстрацию странных результатов – на этот раз в Лиге чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Фейеноордом», ведя в счёте 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

Казалось бы, фаворит встречи оправдал себя уже в первый час игры. На 44-й минуте Холанд отличился с пенальти, а после перерыва англичане выстрелили дважды: на 50-й забил Илкай Гюндоган, а на 53-й – Эрлинг оформил дубль.

Но что случилось дальше? Спустя чуть больше чем 15 минут «Фейеноорд», между прочим игравший в гостях, поверил в себя:

  • 75-я минута – гол Аниса Муссы
  • 82-я минута – забивает Сантьяго Хименес
  • 89-я минута – сумасшедший камбэк завершает Давид Ганцко
РАДОСТЬ ГАНЦКО ПОСЛЕ ГОЛА В ВОРОТА СИТИ

РАДОСТЬ ГАНЦКО ПОСЛЕ ГОЛА В ВОРОТА СИТИ

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Бедный Гвардиола! Испанский тренер, выигравший в этой жизни абсолютно всё, еле сдерживал слёзы. Не исключено, что впервые в жизни его команда упускает победу за 15 минут, ведя в счёте 3:0 (по крайней мере в ЛЧ это точно случилось впервые). Да ещё и превосходя в классе.

Чёрная серия клуба продолжается.

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