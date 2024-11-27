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Бавария — ПСЖ — 1:0, обзор матча Лиги чемпионов, 26 ноября 2024, голы: Ким Мин Джэ, ошибка и сейв Матвея Сафонова

Сафонов спас «ПСЖ» от разгрома в ЛЧ. Но победный мяч «Баварии» — его вина
Григорий Телингатер
Отчёт «Бавария» — «ПСЖ» — 1:0
Аудио-версия:
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Гости провалили матч и заканчивали его вдесятером.

Главная игра вторника – встреча команд, которые лидируют в чемпионатах Германии и Франции. Кстати, оба клуба оторвались на шесть очков от второго места. А вот в Лиге чемпионов у них дела складываются не так славно. Особенно у «ПСЖ», который оказался в зоне вылета. И после матча в Мюнхене там же и останется.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

Российский вратарь Сафонов снова вышел в основе. Правда, на этот раз по его воротам нанесли уже далеко не два удара в створ, как в последних встречах чемпионата Франции, когда Матвей отыграл «на ноль». Сейчас три удара в створ «Бавария» нанесла уже за первые 12 минут, и кипер с ними справился.

«ПСЖ» атаковал реже, но на 29-й минуте создал момент, который был лучше всех предыдущих в матче. Уоррен Заир-Эмери оказался в 11 метрах – прямо перед штангой. При этом вратарь остался в другом углу, но французский полузащитник неудачно пробил, и мяч пошёл сильно правее ворот.

Удар Уоррена Заира-Эмери

Удар Уоррена Заира-Эмери

Фото: Кадр трансляции

Вскоре «Бавария» забила-таки – к голу хозяев в целом всё и шло. При подаче углового Джамал Мусиала поставил спину Сафонову, но не толкал вратаря. Минимального касания оказалось достаточно, чтобы смутить Матвея, который неудачно сыграл на выходе. Он дотянулся до мяча, но выбил его в метре от себя – прямо на соперника. Ким Мин Джэ первым же касанием пробил с нескольких метров.

По мнению большинства читателей «Чемпионата», это была ошибка Сафонова. Игроки «ПСЖ» настаивали, что на голкипере нарушили правила, но VAR подтвердил решение главного арбитра и засчитал гол.

Ситуация с голом в ворота «ПСЖ»

Ситуация с голом в ворота «ПСЖ»

Фото: Кадр трансляции

Ситуация с голом в ворота «ПСЖ»

Ситуация с голом в ворота «ПСЖ»

Фото: Кадр трансляции

Во втором тайме у гостей случилась ещё одна проблема. Усман Дембеле получил вторую жёлтую карточку. Первая у него была за споры с арбитром, а вторая – за подкат с высоко поднятой ногой. Правда, француз попал в Альфонсо Дэвиса не шипами, а боком бутсы, но VAR в любом случае не мог вмешаться, потому что это была не прямая красная.

В середине второго тайма для гостей всё могло стать совсем грустно. Мусиала бил с линии штрафной, но попал в штангу. Только на повторе удалось разглядеть, что мяч шёл в створ и его вытащил Сафонов. Пожалуй, его лучший сейв за всё время в «ПСЖ». А всего в этом матче россиянин отбил шесть ударов в створ.

Удар Джамала Мусиалы

Удар Джамала Мусиалы

Фото: Кадр трансляции

Французы остались в игре и даже могли сравнять счёт, но выстрел Жоау Невеша на 85-й минуте прошёл чуть выше перекладины. На 90+3-й минуте Сафонов даже пошёл в чужую штрафную, но до мяча не добрался. «Бавария» в конце матча не торопилась и довела игру до победы с минимальным счётом. Немцы с девятью очками приблизились к топ-8, а «ПСЖ» остался с четырьмя даже вне зоны стыков.

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