Рекордный вечер новой ЛЧ по количеству голов! Есть и ужасающие разгромы, и чудо-камбэк

«Арсенал» и «Байер» забили по пять, «Аталанта» — вообще шесть, но всё это меркнет на фоне трагедии «Сити».

THE CHAAAAMPIONS! Лучший клубный турнир вернулся на наши экраны. 40 забитых мячей, исторические (и мы не шутим) камбэки, драма и еле сдерживающий слёзы Хосеп Гвардиола. Сейчас обо всём расскажем.

Уничтожение «Спарты»

«Атлетико» празднует гол Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Чешские клубы традиционно хвалят за смелый и прессингующий стиль игры в еврокубках, но «Атлетико» таких смельчаков щёлкает как орешки. Сегодня вышло особенно больно: мадридцы забили шесть мячей, а «Спарта» даже не сподобилась на гол престижа. На табло дублем отметился Хулиан Альварес, а ещё по голу вколотили Маркос Льоренте и Антуан Гризманн. Особое внимание уделим суперзапасному Анхелю Корреа – он снова вышел в концовке и забил. Аж дважды.

«Слован» радует армянский футбол

Честно говоря, разгрома сегодня ждали именно от «Милана». Команда Паулу Фонсеки вроде обрела верный курс, а тут на очереди главный неудачник турнира. В итоге «Милан» чуть не лишился очков: Кристиан Пулишич забил на 21-й минуте, но хозяева тут же сравняли. Под конец репутацию Фонсеки всё-таки спас Рафаэл Леау, а потом подключился Тэмми Абрахам – совсем неожиданные герои. Португалец, по слухам, впал в немилость к тренеру-соотечественнику, а Тэмми в принципе не радует голами последнее время.

Гол Барсегяна Фото: Nie Podpisywac/ZUMA/ТАСС

Зато у кого точно праздник на улице, так это у любителей армянского футбола. Нападающий Тигран Барсегян стал вторым армянином в истории ЛЧ, забившим гол (а ещё он отдал голевую передачу). Первым был, конечно же, Генрих Мхитарян.

«Сити», что это было?

Хосеп Гвардиола Фото: Carl Recine/Getty Images

Изначально проходной матч для «Сити» обрёл внезапно особую важность: манчестерский клуб проиграл пять матчей кряду, а фанаты соперников всерьёз начали распевать чанты об отставке Гвардиолы. Хотя мотивации хватало не только Пепу, но и Холанду. И если Эрлинг сумел забить два мяча из трёх, завершив свою безголевую серию, то настроение Гвардиолы до сих пор упадническое.

Когда соперник забил при счёте 0:3 на 75-й минуте, каталонец трагически ухватился за лицо и утаил от камер взгляд – он что-то знал. И не ошибся: вскоре «Фейеноорд» курьёзно забил ещё и второй, а потом сравнял в концовке. Ещё раз: нидерландский клуб отыграл три мяча против машины Пепа за 15-20 минут!

Уходя в раздевалку, Гвардиола еле сдерживал слёзы, но у него всё равно хватило мужества пожать руку арбитру и тренеру соперника. Респект, но неужели команда настолько зависит от Родри?

Сафонов ошибся, но провёл отличный матч

Главный вопрос – как там дела у Сафонова? Ну, вопросов много. Матвей пропустил после странного углового: не справился с подачей и выбил мяч прямо в голову Киму. Многие углядели нарушение со стороны Джамала Мусиалы во время подачи, но судьи засчитали гол. Плюс ко всему у россиянина ужасный показатель точных передач – 41%.

Матвей Сафонов Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

С другой стороны, весь «ПСЖ» выглядел ужасно в Мюнхене. Не было ощущения мощной вывески, в которой схлестнулись два топ-клуба. Во втором тайме «Бавария» вообще на классе начала сушить игру – тем более между делом в раздевалку из-за красной улетел Усман Дембеле.

Несмотря на пропущенный, Сафонов отыграл хорошо: много выручал, даже в сложных моментах. К нему меньше всего вопросов, так что Луис Энрике вряд ли разочаровался в Матвее – в отличие от пары Маркиньос – Пачо, которая совсем не справлялась с атаками соперника.

Вирц готовит Пепа (Лейндерса) к отставке

Вирц в матче с «Зальцбургом» Фото: Lars Baron/Getty Images

Сегодня не день Пепов. У «Зальцбурга» и так всё плачевно внутри домашнего чемпионата (пятое место и 12 очков отставания от лидера), а в ЛЧ – ещё хуже. Австрийцы ранее проигрывали либо равным командам, либо совсем аутсайдерам – с топовым «Байером» разгром считывался изначально.

Даже при таком однобоком результате есть за кого зацепиться. Флориан Вирц – монстр. Был в одном шаге от хет-трика и устрашал «Зальцбург» умными забеганиями и дриблингом. У него уже пять голов в пяти турах – отличный старт лигочемпионской карьеры.

У Бельгии появилась новая звезда

Де Кетеларе против «Янг Бойз» Фото: Toto Marti/ZUMA/ТАСС

Если вы не следите за Италией, то обязаны знать, что «Аталанта» прямо сейчас – один из крепчайших клубов Европы. Несмотря на потерю лидеров, новички бергамасков сразу показывают себя с наилучшей стороны. Особого внимания достоин Матео Ретеги. Казалось, неисправимый середняк, а уже забил 14 мячей. Два из них – в ворота «Янг Бойз».

И даже с дублем аргентинский итальянец не стал главным героем встречи. Им стал Шарль Де Кетеларе, который также оформил дубль, но в придачу отдал три голевые передачи. А ведь когда-то бельгийца клеймили главным разочарованием Серии А, но сейчас Джан Пьеро Гасперини делает из хавбека главную звезду обновлённой сборной Бельгии.

«Барселона» вернулась на победные рельсы

«Барселона» против «Бреста» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Последние два матча «Барсы» не убедили (поражение и ничья), но победа над «Брестом» могла вернуть веру в каталонцев. Да, по статусу это не гранд, но в рамках ЛЧ французы выглядят весьма солидно. И всё же это история про каталонцев, которые смогли.

Амбассадор праздника – Роберт Левандовски, забивший свой 100-й (и 101-й) мяч в турнире. Его, конечно же, поздравляем, но главную красоту забил Дани Ольмо: обработал мяч в тяжёлой ситуации в штрафной, обыграл защитника и пробил прямо в перчатку вратаря, от которой мяч и отлетел в створ.

Уныние от «Лейпцига»

Сегодня акции «Ред Булл» полетят вниз. «Лейпциг» в ЛЧ стабильно превращается в тыкву – после пяти туров у них ни одного заработанного очка. Немецкий клуб вообще не создал опасных моментов, но всё равно мог урвать ничью, если бы не автогол Кастелло Люкеба в первом тайме. От безысходности нервы сдали даже у Марко Розе – его пришлось успокаивать жёлтой карточкой.

В конце Генрих Мхитарян чуть не «прибил» «Лейпциг» с концами, но судьи отменили его гол. Жаль: когда ещё за один игровой день ЛЧ забивали два армянина?

Лиссабонский кураж «Арсенала»

Празднование Габриэла Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

С резким уходом Рубена Аморима лиссабонцы вряд ли могли рассчитывать на чудо. Несмотря на состав с монстром-Дьёкерешем и другими интересными игроками, это именно тренерский проект. Но «Спортинг» с грохотом шлепнулся с двухъярусной кровати уже в первом тайме, пропустив трёшку. Особый вид унижения: Габриэл отпраздновал забитый мяч, скопировав Дьёкереша.

«Спортинг», к его чести, даже подарил надежду на камбэк, забив во втором тайме – пока не пропустил с пенальти от Букайо Саки. Финальным аккордом стал издевательский гол Леандро Троссарда в пустые. «Арсенал» при всей нестабильности по-прежнему в гонке за место в топ-8.

Хаверц против «Спортинга» Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Ну и кто бы мог подумать, что в противостоянии Дьёкереш – Хаверц победителем выйдет немец?