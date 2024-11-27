Как «Реалу» быть без Винисиуса. Против «Ливерпуля» есть решение — и это не Мбаппе

Даже как-то неловко говорить, что «Ливерпуль» и «Реал» в очном матче хотелось бы увидеть в сильнейших составах. У Мадрида просто нет защиты! Какой уж тут сильнейший состав…

Отдельным сюжетом рисовалась дуэль Трента Александер-Арнольда, который вроде как должен был восстановиться к матчу, и — кого? Винисиуса? Или всё-таки Килиана Мбаппе? Рассуждать об этом теперь тоже бессмысленно. Арне Слот заявил, что Трент не готов выйти в старте. А Винисиус выбыл на несколько недель и пополнил лазарет «Реала». Афиша одного из главных матчей основного турнира Лиги чемпионов получила ещё две большие пробоины.

И тем не менее большая футбольная интрига, большая задачка в битве «Ливерпуля» и «Реала» есть. Именно футбольная. Всё же контрактные дела Мо Салаха, которые разбередили медиаполе в последние дни, — другая плоскость. И вопрос это более глобальный, он выходит за рамки игры «Ливерпуля» и «Реала».

Итак, к футболу. Одна из проблем «Реала» в первой части сезона — низкая результативность Джуда Беллингема. Он не мог забить до 9 ноября — до матча с «Осасуной». В следующем туре, с «Леганесом», он отличился снова. Но даже два гола к концу ноября — это слёзы по сравнению с тем, что Джуд творил у чужих ворот в прошлом сезоне.

Безусловно, важен контекст. Игра «Реала» после прошлого сезона изменилась. Вернее, она меняется прямо сейчас, причём болезненно. Меняется и роль Беллингема. Он перестал так часто влетать в чужую штрафную и оказываться на ударной позиции. Теперь есть Мбаппе, он забрал себе значительную часть ударной мощи. Насколько Килиан эффективен (или неэффективен) — другой вопрос. Факт в том, что место, на котором Джуд регулярно оказывался в прошлом сезоне, сейчас почти всегда занято.

Джуд Беллингем Фото: Angel Martinez/Getty Images

Беллингем по-прежнему получает много свободы, но дальше от чужих ворот. В новой роли он полезен. Однако в свете кризиса командной игры в атаке, в свете адаптационных и, возможно, психологических проблем Мбаппе «Реалу» катастрофически не хватает голов Джуда.

До того, как стало известно о травме Винисиуса, все гадали: кто в матче с «Ливерпулем» сыграет у «Мадрида» слева в атаке? Винисиус? Или Мбаппе, который отыграл слева бо́льшую часть матча с «Леганесом» — и отыграл очень неплохо. В связи с травмой Вини для Карло Анчелотти открывается третий вариант. Вернее, он был открыт ещё в прошлом сезоне — а сейчас к нему можно вернуться. И ключевая фигура во всём этом — Беллингем.

«Реал» может выйти с номинальной парой форвардов. Мбаппе будет в старте при любом раскладе, это не обсуждается. А рядом с ним может выйти либо Браим Диас (это наиболее вероятно), либо Арда Гюлер. Лучшим вариантом был бы Родриго, но он травмирован.

Итак, пара нападающих, а под ними — Беллингем. Номинально на схеме он может быть хоть «десяткой», хоть слева в полузащите — это несущественно. Главное, что ему можно будет открывать коридор прямо к чужим воротам — так же, как «Реал» делал в прошлом сезоне. Тогда перед Джудом чаще всего играли Винисиус и Родриго. Они регулярно разбегались в края, уводили защитников, и Беллингем становился центрфорвардом. То же самое «Реал» может попытаться исполнить и сейчас — только без Винисиуса и Родриго. Исполнители другие, принципы — те же.

Нет никаких гарантий, что Анчелотти пойдёт на такой вариант. А если и пойдёт, нет гарантий, что это сработает. Но в любом случае на фоне огромных кадровых потерь Беллингем — один из оставшихся козырей Дона Карло. И важно использовать его на 100%, а лучше на 120%.

Мбаппе и Винисиус Фото: Denis Doyle/Getty Images

То же самое касается и Мбаппе. Он выдающийся мастер, в этом нет никаких сомнений. Но даже игрокам такого уровня бывает нужна специальная настройка. Анчелотти пытается её подобрать. Так, чтобы хорошо было и Мбаппе, и команде. И, как ни странно, отсутствие Винисиуса может помочь Карло в решении этой задачки — чтобы было хорошо и Мбаппе, и всему «Реалу».

Речь не о том, что потеря Винисиуса — благо для «Мадрида». Конечно, нет! Но в ситуации, когда Мбаппе и Вини часто дублируют друг друга, а варианта, как их оптимально совместить, пока нет, выпадение из состава одного из них может облегчить тренеру жизнь. Такой вот парадокс!

В отсутствие Винисиуса левый фланг атаки «Реала» вакантен. И занять его должен Мбаппе. Таким образом, освобождается центр нападения, и занять его может Джуд. Он может врываться в чужую штрафную и атаковать ворота, как в прошлом сезоне.

Карло Анчелотти Фото: Angel Martinez/Getty Images

Кто станет пахать за Джуда в центре поля, когда тот будет уходить вперёд? Очевидно, что Эдуарду Камавинга. Плюс остатки резервов придётся достать из закромов Луке Модричу. Вероятно, матч жизни потребуется от Дани Себальоса, выход которого в старте прогнозируют коллеги с сайта УЕФА.

Вокруг «Реала» очень много «если», много неуверенности. Однако это объяснимо: у «Мадрида» полно проблем, и ему играть в гостях с «Ливерпулем», который на шикарном ходу. «Реал» как минимум не фаворит, а как максимум — даже андердог. Нетипичная ситуация для этой команды, правда?

Тем интереснее будет увидеть, как «Реал» проявит себя в таких тяжёлых и не особенно привычных ему обстоятельствах. Карло Анчелотти — хитрый лис. Он всегда может что-нибудь придумать. Дико любопытно, что он приготовил на этот раз!