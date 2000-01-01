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Сын Месси сыграл с родным клубом Лео. Фото
Сын Месси сыграл с родным клубом Лео. Фото
Красивая история случилась в Аргентине. Тиаго Месси вместе с «Интер Майами» сыграл с родным клубом отца «Ньюэллс Олд Бойз» в детском турнире. Фото с соревнований получились по-настоящему особенными.
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Особые эмоции
Особые эмоции
Тиаго играл на стадионе в Росарио, где на трибуне красуется баннер с Лео, который целует трофей чемпионата мира.
Сын Месси сыграл с родным клубом Лео. Вышло эмоционально
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