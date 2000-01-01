В Англии футболисты выплыли на поле затопленного стадиона и сыграли. Видео

Футболисты сыграли на затопленном стадионе. Видео

У «Линди Таун», клуба из региональной лиги в Англии, затопило стадион, но футболисты не растерялись. В день матча они попробовали выплыть на поле и поиграть в футбол, даже несмотря на то, что игру перенесли!