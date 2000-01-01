Клуб представил форму через профессии болельщиков
«Портленд Хартс» из третьей лиги США крайне необычно представил новую форму. Клуб показал стильные джерси через профессии болельщиков!
Дровосеки и рыболовы
«Портленд Хартс» — команда из штата Мэн. Основные профессии в регионе связаны с лесозаготовками и рыбной ловлей.
Сердце штата
«Ты никогда не забудешь, с чего всё начиналось. Будущая классика для всех, чьи сердца остались в Мэне», — написал клуб.
Клуб из США представил новую форму через профессии болельщиков. Фото
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