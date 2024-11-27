Топ-матчи четверга: «Локо» — «Динамо» в футболе, баскетбол и регулярка НХЛ

За чем следить 28 ноября: Хайкин, Оздоев и Чалов — в Лиге Европы, «Вашингтон» без травмированного Овечкина, а также «Динамо» — ЦСКА в КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «ураганы» выйти в лидеры Востока?

Борьба за первое место в конференции обостряется. «Каролина» отстаёт всего на одно очко от лидирующего «Нью-Джерси», при этом имея три матча в запасе. А «Рейнджерс» находятся на расстоянии шести очков и одной встречи от «Харрикейнз». Так что в случае успеха «рейнджеры» также включатся в борьбу за лидерство на Востоке.

🏒 3:30: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: включатся ли «пантеры» в борьбу за лидерство в Восточной конференции?

«Флорида» неплохо выглядит в нынешнем сезоне, однако всё-таки теряет важные очки в простых ситуациях. «Торонто» же лишился своего лидера – Остона Мэттьюса – и также просел. Впрочем, «кленовые листья» отстают всего на четыре очка от «Дэвилз». Отставание «Пантерз» составляет семь очков. Однако победа над конкурентом по конференции поможет команде Сергея Бобровского включиться в эту гонку за первое место.

🏒 3:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Вашингтон» побеждать и без травмированного Овечкина?

«Столичные» лишились своего лидера в лучшем случае на целый месяц, но потихоньку приходят в себя. «Вашингтон» уже одержал первую победу без Александра и готовится развить успех. Однако «Тампа», в этом сезоне испытывающая разные проблемы, точно не станет лёгким соперником. Особенно с таким Кучеровым! Хоть мы и лишились русского противостояния, но матч точно выйдет огненным.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит в матче лидеров Западной конференции?

«Голден Стэйт Уорриорз» – один из четырёх клубов НБА, кто сумел победить в этом сезоне «Оклахома-Сити Тандер». «Молнии» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, а «воины» расположились следом, проиграв на один матч больше в регулярном чемпионате. Если сейчас дела у «Оклахомы» идут отлично – две победы кряду, то у Стефена Карри и компании не очень – два поражения подряд. Кто заберёт победу в этот раз?

🏒 12:00: «Адмирал» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли СКА продлить серию побед?

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два последних матча и закрепился на четвёртой строчке на Западе. До московского «Динамо» — всего два очка. «Адмирал» же только прервал кошмарную серию поражений и закрепил за собой шестое место на Востоке. У кого выйдет развить свой успех?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: выиграет ли «Динамо» седьмой матч подряд?

Бело-голубые в предыдущей встрече уже разобрались с лидером КХЛ – «Локомотивом». Теперь им предстоит скрестить клюшки с ЦСКА, который проиграл два последних матча. При этом для подопечных Ильи Воробьёва это отличный шанс включиться в борьбу если и не за первое место в конференции, то хотя бы за второе.

⚽️ 19:30: «Локомотив» Москва — «Динамо» Москва, Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: увидим ли мы камбэк «Динамо»?

Команда Михаила Галактионова подходит к матчу в ужасном настроении — несколько дней назад она влетела «Спартаку» (2:5) в чемпионате России. Правда, первая кубковая игра с «Динамо» сложилась для железнодорожников успешно — победа со счётом 2:1. Так что теперь у красно-зелёных неплохие шансы на выход в полуфинал верхней сетки. «Динамо» в прошедшем туре обидно упустило победу в Воронеже (1:1) — «Факел» забил за несколько секунд до финального свистка. А теперь у команды Марцела Лички непростая задача. Нужно не просто обыграть «Локомотив» на чужом стадионе, но и сделать это с таким счётом, чтобы пройти дальше.

⚽️ 20:45: «Хайденхайм» — «Челси», Лига конференций, общий этап, 4-й тур

Интрига: продлит ли «Челси» победную серию в Лиге конференций?

«Челси» абсолютно на замечает соперников в Лиге конференций. Мало того, что команда Энцо Марески одержала три победы в трёх матчах, так она ещё и наколотила 16 голов (больше пяти в среднем за игру). В прошлом туре «Челси» унизил армянский «Ноа» — 8:0. Кристофер Нкунку и Жоау Феликс забили уже по четыре мяча в турнире. «Хайденхайм» пока тоже идёт без потерь, хотя побеждает гораздо скромнее. С другой стороны, немецкий клуб пропустил всего один мяч в трёх матчах. Справится ли резерв «Челси» с таким соперником?

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⚽️ 20:45: РФШ — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Интрига: забьёт ли Чалов в Лиге Европы?

В прошедшем матче греческого чемпионата с «Астерасом» (2:1) Фёдор Чалов отдал голевую передачу. Теперь ждём от него результативных действий в Лиге Европы. Чалов отыграл шесть матчей в турнире с учётом квалификации, но пока у него нули в графе «голы». Рижская футбольная школа обладает скромным бюджетом, но способна доставить неприятности. Пока она набирает очки исключительно в домашних матчах — две ничьих. У ПАОКа дела ещё хуже — он занимает 33-е место в таблице общего этапа Лиги Европы.

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⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Аякс», Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Интрига: улучшит ли «Реал Сосьедад» положение в таблице?

Клубу из Сан-Себастьяна пока не хватает стабильности в Лиге Европы. Команда набрала всего лишь четыре очка из 12 возможных и рискует пролететь мимо плей-офф. «Аякс», в свою очередь, смотрится очень неплохо. Три победы в четырёх матчах, 10 очков, 13 забитых мячей, один пропущенный — как вам такая статистика? Правда, нидерландский клуб ещё не играл с соперниками из топового чемпионата. Удастся ли «Аяксу» добиться победы в Испании?

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⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт», Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Интрига: остановит ли Хайкин «МЮ»?

Дебют Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» получился скомканным. Манкунианцы не смогли обыграть «Ипсвич» (1:1), а теперь их ждёт домашняя встреча с «Будё-Глимт». Английский клуб пока не проигрывает в Лиге Европы (одна победа, три ничьих), но находится на 15-й строчке в таблице общего этапа. «Будё-Глимт» располагается чуть выше (13-е место), однако прошлый матч в турнире завершился для него поражением. Норвежский клуб набрал на выезде четыре очка из шести возможных. Получится ли у команды Никиты Хайкина оставить «МЮ» без победы?

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Рома», Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Интрига: что придумает Раньери в Лондоне?

«Тоттенхэм» роскошно провёл предыдущий матч в АПЛ — разгромил на выезде «Манчестер Сити» (4:0). В Лиге Европы команда стартовала с трёх побед, после чего оступилась в Стамбуле и проиграла «Галатасараю» (2:3). «Рому» штормит в этом сезоне, и она уже дважды меняла главного тренера. Даниэле Де Росси и Иван Юрич покинули римскую команду, и теперь ею рулит многоопытный Клаудио Раньери. Первый матч при новом тренере сложился для «Ромы» неудачно. Она проиграла «Наполи» (0:1) и мало что показала в атаке. Итальянский клуб занимает всего лишь 20-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. Получится ли исправить ситуацию?