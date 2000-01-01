«Манчестер Сити» установил антирекорд в ЛЧ
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Фейеноорд» в Лиге чемпионов. Матч завершился ничьей (3:3), а парни Пепа Гвардиолы установили антирекорд турнира!
Ужасная концовка
Ещё ни одна команда в ЛЧ не упускала победу, ведя 3:0 к 75-й минуте, как это сделал «Ман Сити». «Горожане» пропустили три мяча за 14 минут от нидерландского клуба.
«Манчестер Сити» установил антирекорд в Лиге чемпионов после матча с «Фейеноордом»
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