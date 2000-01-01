Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
«Манчестер Сити» установил антирекорд в ЛЧ
«Манчестер Сити» установил антирекорд в ЛЧ
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Фейеноорд» в Лиге чемпионов. Матч завершился ничьей (3:3), а парни Пепа Гвардиолы установили антирекорд турнира!
AMP-версия
Ужасная концовка
Ужасная концовка
Ещё ни одна команда в ЛЧ не упускала победу, ведя 3:0 к 75-й минуте, как это сделал «Ман Сити». «Горожане» пропустили три мяча за 14 минут от нидерландского клуба.
«Манчестер Сити» установил антирекорд в Лиге чемпионов после матча с «Фейеноордом»
Читайте также
Клуб представил форму через профессии болельщиков
Клуб представил форму через профессии болельщиков
Сын Месси сыграл с родным клубом Лионеля. Фото
Сын Месси сыграл с родным клубом Лионеля. Фото
Футболисты сыграли на затопленном стадионе. Видео
Футболисты сыграли на затопленном стадионе. Видео
Новый прогноз суперкомпьютера на чемпиона РПЛ
Новый прогноз суперкомпьютера на чемпиона РПЛ
Экс-игрок «Спартака» сотворил историю в Бразилии
Экс-игрок «Спартака» сотворил историю в Бразилии
Жёсткие тренировки телохранителя Месси. Видео
Жёсткие тренировки телохранителя Месси. Видео
В какой топ-лиге больше всего волевых побед
В какой топ-лиге больше всего волевых побед
Сын Роналду забил крутой гол головой. В стиле отца
Сын Роналду забил крутой гол головой. В стиле отца
«Сити» повторил антирекорд 68-летней давности
«Сити» повторил антирекорд 68-летней давности
Лишь четыре игрока «Спартака» делали покер в РПЛ
Лишь четыре игрока «Спартака» делали покер в РПЛ
Необычный дизайн щитков Роналду. Фото
Необычный дизайн щитков Роналду. Фото
Хитрый фанат пробрался на тренировку Колумбии
Хитрый фанат пробрался на тренировку Колумбии
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025
«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе
«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе
Нейросеть создала крутые стадионы топ-сборных
Нейросеть создала крутые стадионы топ-сборных
Клубы с наименьшим числом пропущенных голов
Клубы с наименьшим числом пропущенных голов

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android