Этот матч Кубка России войдёт в историю! Полевой встал в ворота на серию пенальти! Видео

«Урал» прошёл в Этап 2 1/4 финала Кубка России в Пути регионов. Екатеринбуржцы в серии пенальти оказались сильнее «Химок» (1:1, 4:3 пен.). Матч обязательно войдёт в историю турнира! Почему? Место в воротах «Химок» в послематчевой серии занял… полузащитник! Рассказываем, что же произошло.

В концовке встречи в Екатеринбурге голкипер гостей Игорь Обухов получил прямую красную карточку. Вратарь «Химок» покинул свою штрафную и сыграл рукой за её пределами уже на 90+5-й минуте. Тяжелейшая ситуация для команды. В случае ничьей в Кубке России проводят серию пенальти, а замен у «Химок» не осталось. Так что де-факто Хетаг Хосонов принял на себя роль вратаря на 11-метровые. Хотя «Урал» мог забить ещё до конца основного времени, но подмосковный клуб спас каркас ворот.

Хосонов мог совершить большое чудо и вывести «Химки» в следующий раунд. Однако полузащитник гостей не справился с вратарскими обязанностями. «Урал» реализовал все четыре попытки, а вот «Химки» дважды не забили пенальти. Интересно, что Хосонов взял на себя ответственность пробить пятым у гостей, но угодил в штангу. И на воротах Хетаг также оказался бессилен: было заметно, что у полузащитника нет понимания, как действовать в роли голкипера в серии пенальти.

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«Урал» прошёл в следующий этап, а «Химки» покинули розыгрыш Кубка России. Виноват ли Хосонов? Конечно, нет. А вот к обороне гостей и голкиперу Обухову вопросы есть.