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Полузащитник Химок Хетаг Хосонов встал на ворота в серии пенальти в матче Кубка России с Уралом, итоги

Этот матч Кубка России войдёт в историю! Полевой встал в ворота на серию пенальти! Видео
Никита Паглазов
Полузащитник Химок Хетаг Хосонов встал на ворота
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Хосонов заменил удалённого голкипера Обухова. Однако протащить «Химки» в следующий этап не вышло.

«Урал» прошёл в Этап 2 1/4 финала Кубка России в Пути регионов. Екатеринбуржцы в серии пенальти оказались сильнее «Химок» (1:1, 4:3 пен.). Матч обязательно войдёт в историю турнира! Почему? Место в воротах «Химок» в послематчевой серии занял… полузащитник! Рассказываем, что же произошло.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
4 : 3
Химки
Химки
1:0 Воронов – 77'     1:1 Магомедов – 83'    
Удаления: нет / Обухов – 90+4'

В концовке встречи в Екатеринбурге голкипер гостей Игорь Обухов получил прямую красную карточку. Вратарь «Химок» покинул свою штрафную и сыграл рукой за её пределами уже на 90+5-й минуте. Тяжелейшая ситуация для команды. В случае ничьей в Кубке России проводят серию пенальти, а замен у «Химок» не осталось. Так что де-факто Хетаг Хосонов принял на себя роль вратаря на 11-метровые. Хотя «Урал» мог забить ещё до конца основного времени, но подмосковный клуб спас каркас ворот.

Хосонов мог совершить большое чудо и вывести «Химки» в следующий раунд. Однако полузащитник гостей не справился с вратарскими обязанностями. «Урал» реализовал все четыре попытки, а вот «Химки» дважды не забили пенальти. Интересно, что Хосонов взял на себя ответственность пробить пятым у гостей, но угодил в штангу. И на воротах Хетаг также оказался бессилен: было заметно, что у полузащитника нет понимания, как действовать в роли голкипера в серии пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Урал» прошёл в следующий этап, а «Химки» покинули розыгрыш Кубка России. Виноват ли Хосонов? Конечно, нет. А вот к обороне гостей и голкиперу Обухову вопросы есть.

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