«Иногда сам путаюсь, как звучит моя фамилия». Теневой герой «Локомотива»

Карпукасу всего 22 года, но он уже почти три сезона стабильно играет в основе «Локо». На его счету и пять матчей за сборную России. Удивительно, но многие до сих пор не понимают, как правильно произносить его фамилию. Мы с ним поговорили – и о фамилии, и о многом другом (кроме темы скандального интервью с Дзюбой – клуб настаивал на том, чтобы её не касаться).

– Обычно тебя называют Карпукáс, но Карпин говорит: «Карпу́кас». С ударением на второй слог сказал и диктор на матче сборной России. Как правильно?

– На последний слог. На самом деле, часто путают. В том числе в команде. Я не поправляю, потому что это со мной с детства уже. Иногда сам путаюсь, как звучит моя фамилия.

– А какое прозвище в команде?

– Пукс. Ещё давно кто-то назвал, и на всю жизнь осталось.

«Не хочу плохо отзываться о Глушенкове. Может, он уже пожалел о своих словах про сборную»

– Ты ворвался в футбол, когда российский спорт оказался в изоляции.

– Я не видел другую реальность, заиграл уже в этой. Мне тяжело говорить о том, как было раньше, но по рассказам старших – потрясающе. Даже три игры на неделе не воспринимались как что-то тяжёлое. На Лигу чемпионов силы всегда оставались, ещё и болельщиков было много. Жду, что эти времена вернутся.

– Есть ощущение, насколько мы стали ближе к еврокубкам?

– По-любому ближе, чем почти три года назад, когда всё началось.

– Следишь за новостями политики? Выборы в США и всё остальное, что может как-то повлиять.

– Я видел, что Трамп выиграл выборы, но не знаю, как его победа повлияет. Никто не знает. Я не эксперт в этой теме, но мы все в ожидании лучшего. Сейчас могу лишь сказать спасибо РФС, что даже в нашей реальности удаётся находить соперников для товарищеских матчей и стадионы заполняются.

– По словам Карпина были игроки, которые отпрашивались с каких-то сборов.

– Разные ситуации случаются.

– Одно дело личные трудности, как у Баринова, а другое дело, когда у футболиста «Зенита» ничего не случилось и он говорит, что ему полезнее тренироваться в клубе с иностранцами.

– Я хорошо знаю Макса Глушенкова. Бывает такое, что люди могут ляпнуть, не подумав. Может, он уже и пожалел – не знаю. Могу сказать за себя. У меня таких мыслей нет – с удовольствием еду в сборную и наслаждаюсь атмосферой, тренировками и всем, что окружает.

– Во время последнего сбора ты жил на новой базе «Краснодара». Впечатлила?

– Да, одна из лучших. У нас в «Локо» тоже классная – есть всё, что нужно для работы и комфорта, но в Краснодаре всё другое. Обратил внимание на процедурную комнату. Мне кажется, все футболисты любят, чтобы ими там занимались. Вообще, база впечатляет сразу всем – тяжело что-то одно выделить.

– Для отдыха там были бильярд, шахматы и что-то ещё?

– На самом деле, я больше по нардам – зарубаемся с Морозом [Евгением Морозовым]. Он чуть раньше начал, но я подумал, что нужно ему навязать дерби между нами. Сражаемся перед завтраком и перед обедом.

– Ты ведь с Морозовым раньше жил вместе?

– Да. И в интернате, и в обычной квартире, и потом на базе. Можно сказать, мой лучший друг в команде. Мы с ним с детства общаемся – с 11 лет, получается.

– У тебя бывает такое, что смотришь старые детские фотки?

– Да.

Юный Артём Карпукас с легендами «Локомотива» Фото: из личного архива Артёма Карпукаса

– О чём думаешь, когда на такие кадры натыкаешься?

– Гиля [Гильерме] удивился, когда я ему показал эту фотографию. У меня ещё есть – с Вячеславычем [Дмитрием Лоськовым]. Особенно приятно, когда за этих людей болел, а потом оказываешься с ними в одной команде. Мы молодыми ходили на матчи «Локо», для нас было статусно подавать мячи. Правда, на чемпионском матче я не был – у нас самих была игра в тот день, но мы всё равно были счастливы.

– На Сёмина смотрел, как на божество?

– И до сих пор так смотрю. Например, когда в студии Okko Спорт встретились случайно. Всё-таки легенда. Было приятно просто перекинуться парой слов. Он пожелал мне удачи.

– Спустя время понимаешь, почему именно тебе удалось пробиться в основу «Локомотива» из сверстников?

– Я знал свои хорошие качества и знал, что шанс появится.

– Какие качества в первую очередь?

– Футбольная голова. Видел ходы, которые не все замечали. Плюс трудолюбие, за счёт которого добрался до «Локомотива». В молодёжке у меня был плохо развит отбор. Сначала думал, что пробьюсь за счёт игры с мячом. А затем мне тренер молодёжки сказал: «Если прибавишь в отборе, то дорога в основную команду будет открыта». Так и получилось.

«И Родри, и Винисиусу можно было давать «Золотой мяч». Мне жаль, что Бускетс раньше не получил»

– В первом же сезоне ты стал лучшим по отборам.

– Я не знаю, как это объяснить. Наверное, удалось за счёт желания и понимания, как это важно для опорника. Можно сказать, жизнь заставила.

– Кто из партнёров помогал? Баринов?

– Он всегда подсказывает. На начальном этапе разговаривал с ним, как со старшим. Сейчас уже могу назвать его другом. Хотя это не мешает ему сказать по игре, что понравилось, а что – нет.

– Приведи пример, что тебе посоветовал Баринов?

– Когда я пришёл из молодёжки, то часто рисковал. Он объяснял, что там результат не так давит. Прежде чем развернуться с мячом, нужно лишний раз посмотреть. Лучше сбросить туда, где видишь вариант. Только если оценил ситуацию, то разворачиваешься. Советам Баринова я доверяю – он в России всё выиграл, плюс опыт в Лиге чемпионов. Ему в ответ я не возражу.

Артём Карпукас и Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В Европе опорники, прежде чем получить мяч, за пять секунд пять раз развернут голову и просканируют пространство за спиной.

– На самом деле, в России делают так же. Вопрос скорее в том, что там лучше обращаются с мячом.

– В чём тебе нужно прибавлять?

– Больше функционально. Я иногда играю и по 90 минут, но в плане беговой работы точно нужно развиваться. Вообще, прогрессировать нужно во всём, как бы банально ни звучало, но акцент сделал бы на этом.

– Карпин недавно говорил в подкасте Смолова как раз про спринты.

– Да, речь про интенсивность. У нас количество километров могут набегать такое же, как и в Европе, но этот объём складывается из разной скоростной категории бега.

– Ты говорил, что для тебя ориентир опорника – Бускетс. Почему?

– Человек без феноменальных физических качеств выступал на высоком уровне и всё выиграл. Он влюбил в эту позицию. Показал, как на ней вообще можно и нужно двигаться.

– Родри заслужил «Золотой мяч»?

– Считаю, что и он, и Винисиус. Можно было любому давать. Мне жалко, что Бускетсу не дали «Золотой мяч». Он был лучшим на своей позиции, а приз дали Родри. Обидно, хотя когда анализируешь, то понимаешь, что в эпоху Месси и Роналду было нереально тягаться.

Родри передаёт капитанскую повязку Бускетсу Фото: David S. Bustamante/Getty Images

«В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы ещё подумал»

– За всю карьеру какие у тебя были варианты в Европе?

– Не знаю, приходило что-то в клуб или нет, но мне агент говорил только про Турцию. Это было где-то год назад.

– Вот почему ты говорил, что в Европу готов уехать только в топ-5 лигу и Турцию?

– А куда ещё?

– Португальская лига кажется более сильной. Из этой страны клубы чаще играют в плей-офф ЛЧ.

– Наверное, топ-5 лига – это мечта, как и у всех. Просто исходя из современных реалий назвал Турцию.

– Как Смолов, в условную «Сельту» поехал бы?

– Тяжёлый вопрос. Всё-таки «Локо» – топ-клуб. Из него тяжело уходить. В моём возрасте, наверное, ещё много раз бы подумал. Когда же стану постарше, допустим мне 30 лет, а я себя не попробовал себя в Европе, тогда пошёл бы. В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы ещё подумал.

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– При этом Испания тебе подошла бы больше всего?

– Да, стилистически всегда была близка. Мне нравится сложный технически-созидательный футбол. Я кайфую от комбинаций, от выхода из обороны. Понимаю, из-за чего мне вообще нравится эта игра.

– Гол в ворота «Нижнего» после перепасовки – это в тебе Ла Лига говорила?

– Это качества игрока, ха!

– Если брать всю твою карьеру, то были тренеры, которые говорили тебе играть попроще, а не придумывать комбинации?

– Конечно, в академии с таким подходом встречался. Я всегда был маленького роста, и во мне не всегда видели человека, который будет делать результат. Не выгоняли, потому что ждали, что стану крепче физически. Спасибо, что верили в меня.

«Понятно, что Батраков – игрок высокого уровня, но и где-то везёт»

– Перед стартом этого сезона буквально все говорили, что «Локомотив» сдуется после ухода Глушенкова, Антона Миранчука, Жемалетдинова и Дзюбы. Пускай даже последние двое меньше играли. А тут вы внезапно идёте в таблице даже выше, чем закончили прошлый сезон.

– Мы стали играть иначе. С парнями, которые ушли, у нас были другие сильные стороны. Сейчас больше быстрых выбеганий, моментально переходим в атаку, все добегаем до своих позиций. Нельзя сказать, что было бы хуже, если бы остались Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов и Дзюба – это всё футболисты высокого уровня. Просто после их ухода изменился стиль.

– Признайся, наверняка же летом и у игроков были сомнения, как выступит команда?

– Понятно, что присутствовали опасения – всё-таки сильные футболисты ушли. Думаю, переживания были внутри каждого из нас, однако после побед приходила уверенность, что можем добиваться результата.

– О чемпионской гонке говорить слишком рано?

– В раздевалке эту тему не обсуждаем – ещё столько игр впереди. Посмотрим, как оно будет на дистанции всего сезона. Надеюсь, выдержим.

– В чём сила Галактионова?

– Нашёл лучшие качества у тех игроков, которые оказались в команде.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Батраков младше тебя на три года. Помнишь его по юношеским командам?

– Я всегда любил посмотреть матчи команд из академии, поэтому помню его. Батраков тогда производил такое же впечатление, как и сегодня. Один в один в плане стиля игры. Мне он всегда нравился.

– Может, ты тогда объяснишь, как он это творит? Главное открытие сезона.

– Фарт и качества игрока. Всем понятно, что игрок высокого уровня, но и где-то везёт – без этого в футболе никуда.

– Назови трёх лучших игроков РПЛ прямо сейчас. Только давай для объективности уберём «Локо». По остальным командам ты можешь быть беспристрастным.

– Сложно. Больше трёх назову. Вот возьмём «Краснодар». Там выделяются Кордоба и Сперцян. В «Зените» есть Глуш [Глушенков], который примерно один матч сыграл и восемь забил. Ну и треугольник в центре поля Барриос — Вендел — Клаудиньо. В «Динамо» Тюкавин и вся линия атаки хорошие.

«В Африке видел льва, гепарда, слона, жирафа, носорога и ещё кого-то по мелочи»

– Чем ты увлекаешься вне футбола?

– Путешествия, но пока мало где был. До попадания в основу не было средств. Всё-таки смотреть мир – не самая дешёвая штука. У меня было буквально три-четыре отпуска.

– Куда удалось сгонять?

– Таиланд. Затем Африка – это Кения и Танзания.

– Таиландом особо не удивишь. Расскажи про Африку.

– Мы с девушкой ездили на сафари. Интересный опыт, хоть и тяжёлый. Всё-таки там свои условия. Далеко не все отели с системой «всё включено». Жили в палатках и 10 дней вставали в шесть утра, чтобы посмотреть на животных. Сначала было трудно просыпаться так рано, но потом стали засыпать раньше и привыкли.

– Кого видели из животных?

– Льва, гепарда, слона, жирафа, носорога и ещё кого-то по мелочи. Встретили всех, кроме леопарда, но нашли там сервала. Мы даже потом завели дома похожего, если точнее, то смесь сервала с кошкой (по законам РФ в домашних условиях нельзя заводить чистокровного сервала. – Прим. «Чемпионата»).

Артём Карпукас и его кот Фото: Из личного архива футболиста

– Откуда было стремление поехать в Африку?

– Ещё с молодёжки об этом думал. Что-то увидел в YouTube и решил, что было бы прикольно съездить. Знал, что дорого, но возможность всё-таки появилась.

– Сколько такая поездка может стоить?

– Только билеты на двоих стоили под 200-300 тысяч рублей, а само сафари – в несколько раз дороже.

– Куда теперь?

– США хотим посмотреть. Визу уже получили, начали бронировать потихонечку. Вообще, много куда хочется. Ближайшие планы такие: Европа, Кейптаун, Япония и, конечно, Исландия. Там остров небольшой, и я его изучил настолько, будто уже побывал там. Все-все маршруты посмотрел.