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Ахмат — Зенит — 1:2, видео, обзор матча Кубка России: голы Лусиано, Самородова и Артура, статистика, 27 ноября 2024

Соболев запорол идеальный шанс забить. Но «Зенит» всё равно победил
Георгий Илющенко
Отчёт «Ахмат» — «Зенит» — 1:2
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Артур и Лусиано сделали разницу.

В ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России «Ахмату» было необходимо отыграть отставание в три мяча у «Зенита». Задача невыполнимая — если в соперниках не «Краснодар» или «Манчестер Сити», а ты не «Тюмень» или «Фейеноорд». Грозненцы подтвердили.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 16'     0:2 Артур – 72'     1:2 Самородов – 90+1'    

Судя по составу, Ташуев не особо рассчитывал на разгромную победу: оставил в запасе Тодоровича, Адамова, Садулаева и других лидеров. Наладить дела в РПЛ куда важнее. А в основе вышли до сих пор не сыгравшие в РПЛ Опарин и Уциев плюс другие резервисты. Один из таких, Ловат, сделал всё для гола – зенитовского: неточно отпасовал назад на Гандри и позволил Лусиано перехватить мяч. Выход один на один аргентинец реализовал чётким ударом под дальнюю штангу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лусиано ещё и вывел на шикарную позицию Мостового — Андрей лупанул выше цели. А вот у «Ахмата» можно отметить разве что выстрел с разворота Кардосо — рикошет от ноги Чистякова заставил Адамова вытянуться в струнку. При этом грозненцы били чаще и порой прижимали «Зенит», который также вышел полурезервом: без Нино, Сантоса и Клаудиньо. Глушенков вышел только на второй тайм — вместе с Соболевым. Кассьерра — на 20 минут.

Чтобы хоть как-то внести интригу, Родригао в своей штрафной задел ногу Якуева. Арбитр Егоров оценил повтор и не оценил артистизм рухнувшего на газон Магомеда, выдав вердикт — несмотря на мнение ассистентов, бразилец невиновен, пенальти нет.

Эпизод со столкновением Родригао и Якуева

Эпизод со столкновением Родригао и Якуева

Фото: Кадр трансляции

После этого Артур испортил два супермомента, в том числе выход один на один. С третьей попытки ему наконец-то удалось забить: роскошная диагональная передача Педро, мощный выстрел в ближний угол — вынимай, Опарин.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё кивком головы с подачи Караваева едва не отличился Соболев — помешала перекладина. А потом Александр и дуэль с Магомедовым проиграл: выход один на один и бесхитростный удар поднявшегося со скамейки вратаря в тупик совсем не поставили. Большой вопрос к нападающему — если не реализовывать такие ситуации, то какие вообще?

Самородов показал Соболеву пример и в добавленное время прошил Адамова, подкараулив неудачный вынос Ахметова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Может, если бы Максима выпустили раньше 66-й минуты, результат был бы другим. Но «Ахмат» вновь проиграл и свалился в Путь регионов. «Зенит» же спокойно шагнул в полуфинал Пути РПЛ и скоро узнает, с кем он там сыграет.

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