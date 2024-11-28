Прерывал гегемонию «Спартака» и забивал «МЮ». Экс-чемпион России идёт в президенты Грузии

Довольно неожиданная новость для тех, кто помнит российский футбол 1990-х и в последние годы не следил за карьерой экс-нападающего Михаила Кавелашвили. Чемпион России сезона-1995 в составе «Алании» может стать новым… президентом Грузии! Мы знаем как политика бывшего защитника сборной этой страны и «Милана», а ныне мэра Тбилиси Каху Каладзе, но, оказывается, и Кавелашвили пошёл во власть.

В России не так хорошо запомнили Михаила по той причине, что он отыграл в нашем чемпионате всего один год. Уроженец Тбилиси после развала СССР раскручивал карьеру в чемпионате Грузии в составе тбилисского же «Динамо», а перед сезоном-1995 был отдан в аренду «Алании» (тогда ещё «Спартаку-Алания»). Валерий Газзаев на «водочные» деньги сколотил во Владикавказе сильную команду, в которой нашлось место и группе грузинских игроков – Кавелашвили, защитнику Муртази Шелии, хавбеку Зазе Ревишвили и запасному голкиперу Иосифу Гришикашвили.

Кавелашвили провёл замечательный чемпионский сезон, став лучшим бомбардиром «Алании» с 12 голами. Он оформил по дублю в ворота сочинской «Жемчужины» и новороссийского «Черноморца», забил по голу «Торпедо», «Ротору», «Крыльям Советов», «Уралмашу», «Локомотиву», «Текстильщику», тюменскому «Динамо-Газовику» и тому же «Черноморцу» в другом круге. А в «золотом» матче с ЦСКА в Москве провёл на поле час.

По итогам сезона-1995 техничный, яркий форвард был включён в список 33 лучших игроков чемпионата России под первым номером на своей позиции. Вскоре после этого за Михаилом приехали из Англии. В январе 1996-го тбилисское «Динамо» получило предложение от «Манчестер Сити» и продало нападающего за сумму, эквивалентную € 2 млн.

«Вспоминаю ли 1995-й? Конечно. Даже в снах, случалось, счастливые моменты видел. В тот год чемпионат России получился очень интересным, а «Алания», нарушив гегемонию «Спартака», выиграла его вполне заслуженно. В своей стране ей не было равных… Я-то тогда не собирался уезжать из Владикавказа – это была не моя идея. Но так сложились обстоятельства», – рассказывал спустя десятилетие Кавелашвили.

Только в апреле 1996-го Кавелашвили дебютировал за «Манчестер Сити» в английском чемпионате. И забил в первом же матче – в дерби с «Манчестер Юнайтед»! Однако этот гол стал его первым и последним в АПЛ. Тогда «Сити» был космически далёк от себя современного. По итогам сезона команда заняла 18-е место и вылетела из элиты. Михаил провёл год во втором по силе дивизионе, но не наиграл на то, чтобы продлить разрешение на работу в Англии, поэтому грузинского легионера отдали в аренду «Грассхопперу».

Михаил Кавелашвили в сборной Грузии Фото: РИА Новости

И так сложилось, что почти вся оставшаяся карьера Кавелашвили прошла в Швейцарии. В течение девяти лет он выступал за «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау» и «Базель». Провёл около двух сотен матчей в местной лиге и забил 64 мяча. В составе «Грассхоппера» выиграл чемпионский титул в 1998 году. Только однажды Михаил уезжал из Швейцарии, когда в сезоне-2004 ненадолго вернулся в «Аланию», но, сыграв всего пять раз в июле-августе, возрастной нападающий покинул владикавказский клуб.

За сборную Грузии Кавелашвили забил девять голов в 46 матчах. После завершения большой карьеры он ещё некоторое время оставался в Швейцарии, но выбрал нестандартный путь для бывшего игрока – в роли тренера, агента или спортивного директора футбольного клуба. Михаил увлёкся политикой и в 2016 году был выбран в парламент Грузии от правящей партии «Грузинская мечта». Экс-нападающего «Алании» в СМИ называют «антизападником». В 2022-м Кавелашвили стал одним из сооснователей партии «Сила народа».

Михаил Кавелашвили — политик Фото: из личного архива Кавелашвили

Летом 2024 года стало известно, что партии «Грузинская мечта» и «Сила народа» вместе пойдут на парламентские выборы. «Грузинская мечта» набрала большинство голосов, а теперь выдвинула Кавелашвили в качестве своего кандидата на президентские выборы, которые состоятся 14 декабря. Между тем впервые в истории президента Грузии выберет не всё население страны, а избирательная коллегия – в её состав входят 300 человек, в том числе 150 депутатов парламента (фактически главного органа власти).

«Кавелашвили не нужно особо представлять. У него большие заслуги перед страной в качестве заслуженного спортсмена. Последние восемь лет он активно занимался политической деятельностью. Внёс большой вклад в защиту интересов страны, является образцом хорошего человека, хорошим супругом и отцом четверых детей», – прокомментировал решение выдвинуть экс-футболиста основатель «Грузинской мечты» Бидзин Иванишвили.

Кавелашвили может оказаться не первым экс-футболистом, ставшим президентом страны. В 2018 году главой Либерии был выбран бывший нападающий «Милана» и обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа. В январе 2024-го он покинул пост президента, проиграв новые выборы.