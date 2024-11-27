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Ростов — Спартак — 2:1, видео, обзор матча Кубка России: голы Голенкова, Мартинса и Мелехина, статистика, 27 ноября 2024

Станкович разбил стекло на скамейке! Всё из-за судейства Карасёва
Георгий Илющенко
Отчёт «Ростов» — «Спартак» — 2:1
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«Ростов» ещё раз обыграл «Спартак» в Кубке России.

«Ростов» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России минимально победил на выезде «Спартак». Реванш москвичи не взяли.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

Команды провели привычную кубковую ротацию: Карпин оставил на лавке Осипенко, Ланговича, Саравию, Роналдо, Мохеби и Комличенко, Станкович — Маркиньоса, Барко, Умярова, Бонгонда и Угальде. Плюс Жозе, который вышел спасать на 78-й минуте. И ожидаемо не спас.

В начале матча дончан возмутил Карасёв. Вахания прострелил, и Байрамян готовился бить — его с небольшим контактом остановил отработавший сзади Медина. Судья подумал, что для пенальти этого недостаточно, а «Ростову» судейский костыль и не понадобился. Вскоре он всё равно открыл счёт. Ещё и весьма красиво: Щетинин убежал от Медины и как стоячего обошёл Литвинова, покатив на Голенкова. Егор грамотно открылся, избежав офсайда, и момент с острого угла реализовал — мало ему было дубля в ворота ЦСКА! Такой голасо хочется пересматривать и пересматривать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Николсон вот подобным образом сыграть не смог, устроив выход один на один с Ятимовым из метрового офсайда. Но переживать всё равно не стоит, ведь ямаец ещё и промазал. А Мелёхин — нет. Сработала заготовка Карпина: Сутормин вслед за хитрым розыгрышем стандарта от Щетинина и Кучаева подал на Сако, тот скинул мяч на Ваханию — отскок к Мелёхину привёл к его мощнейшему выстрелу прямо в угол. Такое бы не потащили даже праймовые Буффон и Касильяс, что уж говорить про Селихова.

«Ростов» был на голову сильнее и выглядел на фоне «Спартака» как минимум «Барселоной». В первом тайме дончане пять раз пробили по воротам — три попытки достигли створа. Чем ответили москвичи? Ничем — буквально нулём. Станковичу такое понравиться не могло, и в перерыве он сделал четверную замену. Ещё раз, четверную! Ушли Николсон, Пруцев, Хлусевич и Зорин. Вышли Угальде, Барко, Умяров и Маркиньос. Как раз бразилец едва сразу же не забил: пытался замкнуть в пустые ворота прострел Денисова и упал на газон, столкнувшись с Кучаевым. Карасёв пенальти не дал, хотя вполне мог. Как и позже, когда Жбанов подталкивал Мартинса.

Станкович аж взбесился: и карточку получил, и защитное стекло на скамейке «Спартака» разбил. Теперь сербский специалист может цитировать хит Nautilus Pompilius, в котором солист ломал стекло, как шоколад, в руке. Или перепевшую его женщину, ставшую мемом.

Кристофер тоже негодовал от такого отношения и сделал всё сам: дотащил мяч до чужой штрафной аж из центрального круга и от души приложился. Рикошет от Ланговича — попадание в перекладину и гол!

Кристофер Мартинс и Виктор Мелёхин

Кристофер Мартинс и Виктор Мелёхин

Фото: spartak.com

Далее Ятимову пришлось тащить опасную попытку Барко, Жбанову — блокировать добивание Медины. Игра «Спартака» преобразилась: инициатива полностью перешла к москвичам. Но надо было включаться раньше — независимо от судейства и прочих факторов. Красно-белые заслуженно опустились в Путь регионов, а «Ростов» присоединился к ЦСКА и «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ. Осталось выяснить, кто будет четвёртым — «Локо» или «Динамо».

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