Ещё один наш вратарь сыграл в ЛЧ. У «Штурма» с Худяковым первая победа – и сразу на ноль!

Австрийский «Штурм» с Даниилом Худяковым одержал свою первую победу в Лиге чемпионов!

Худяков неожиданно появился в стартовом составе «Штурма», ведь после перехода в австрийскую команду не провёл за неё ни одного матча. Шанс российскому голкиперу выпал из-за травмы основного вратаря Схерпена, который лёг на операцию колена. С голландцем «Штурм» проиграл во всех четырёх турах Лиги чемпионов, но пропустил всего шесть мячей – от «Бреста» (1:2), «Брюгге» (0:1), «Спортинга» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (0:1). Интересно, что действующий чемпион и лидер чемпионата Австрии сменил недавно и главного тренера. Кристиан Ильцер возглавил «Хоффенхайм», а его в качестве «исполняющего обязанности» подменяет пока Йюрген Зоймель.

«Штурм» умеет защищаться и доказывал это с первых минут игры с «Жироной», которая набрала три очка в четырёх турах (одна победа при трёх поражениях) Лиги чемпионов. Испанцы владели территориальным преимуществом, контролировали мяч 60% времени, тем не менее полтайма не создавали опасных моментов. Как, впрочем, и хозяева. Худяков касался мяча ногами чаще, чем руками. В дебюте матча неудачно обрезал, сделал пас на хавбека «Жироны» Цыганкова, но понятно, что 20-летний россиянин волновался. Это был его дебют и за «Штурм», и в ЛЧ.

Впервые «Жирона» пробила по воротам Худякова на 10-й минуте – после углового Крейчи нанёс удар головой выше цели. Потом впечатляющий проход совершил Хиль, чей выстрел заблокировал защитник «Штурма». Лучший момент команда Мичела Санчеса соорудила в середине первого тайма, и это был промах года! Хиль в результате прострела завладел мячом на дальней штанге, но не стал бить, а покатил вдоль ворот на Мартина прямо между ног Худякову. Обидный эпизод для российского голкипера завершился бы пропущенным голом, если бы Мартин попал в пустые ворота с двух-трёх метров. А испанец умудрился отправить мяч на трибуны. В итоге «Жирона» при 13 касаниях в чужой штрафной ни разу не попала в створ до перерыва, а «Штурм» при чётырех – трижды, правда, таких голевых моментов не имел.

После перерыва команда Мичела, казалось, продолжает контролировать игру. Вскоре испанцы забили Худякову, но из очевидного офсайда. Это случилось на стандарте, когда Даниил хорошо сыграл на выходе, выбив мяч кулаками, а «Жирона» забрала подбор. Тем не менее на исходе часа матча «Штурм» внезапно открыл счёт, реализовав первый же голевой момент. Позиционная атака хозяев завершилась проникающим пасом и ударом Ятты, а датский нападающий Биерет преуспел на добивании. Коллега Худякова – аргентинец Гассанига – неудачно отразил мяч.

Пропустив гол, «Жирона» максимально подняла линии, а тренер испанцев выпустил своих самых опасных форвардов – ветерана Стуани и восстановившегося от травмы Руиса. Испанцы раскрылись, расшатывали оборону «Штурма», но никак не находили свободных зон. Командной скорости и нестандартных действий им недоставало. Хозяева здорово защищались, так что гости в лучшем случае били мимо ворот Худякова. Только на 86-й минуте «Жирона» впервые попала в створ. Да и то – с натяжкой. После очередного стандарта Стуани нанёс удар головой, а мяч рикошетом от земли прилетел фактически в руки стоявшему у штанги российскому голкиперу. Он перевёл на угловой.

В концовке штурм ворот «Штурма» принёс испанцам только один момент, когда Стуани неточно пробил головой из опаснейшей позиции. Худяков несколько раз успешно сыграл на выходе, хотя уругвайский форвард провоцировал его грязными приёмчиками. Испанцы завершили матч с девятью ударами и одним-единственным попаданием в створ. Пусть в статистике Худякова нет сейвов, игра в ЛЧ на ноль – дебют мечты!