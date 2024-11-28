Полный провал Мбаппе на «Энфилде». «Ливерпуль» укатал «Реал»

Пятая победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Команда Арне Слота – единственная, взявшая 100% очков. А у «Реала» уже третье поражение при двух победах. Так можно и мимо плей-офф пролететь! Верите, что «Реал» финиширует вне топ-24?

Привыкаем к связке Асенсио – Вальверде справа в обороне «Реала». На «Энфилде» Карло Анчелотти продолжил играть с экспериментальной линией защиты и по схеме 4-4-2. Если «Ливерпуль» владел мячом, а это в первом тайме было на протяжении 66% времени, первой преградой для хозяев становились Мбаппе с Диасом. Впрочем, при атаках самого «Мадрида» Килиана тянуло влево, где ему комфортнее, чем в центре. «Реал», чувствуя уязвимость сзади, старался подальше отодвигать соперника от своих ворот, но Карло Анчелотти требовал не забывать о компактности.

Уже на четвёртой минуте Асенсио чуть не забил в свои ворота, когда «Ливерпуль» создал свой первый момент. Команда Слота организовала контрвыпад на скорости благодаря тому, что загнала прессингом Мбаппе и спровоцировала его потерю. Нуньес разыграл двоечку с Салахом и пробил, Куртуа потащил, однако мяч от ноги Асенсио едва не влетел в сетку. Молодой центральный защитник кое-как выбил его с линии ворот.

Потом Асенсио сцепился в собственной штрафной с Нуньесом – судья принял лучшее решение в такой ситуации. Хотя уругваец попробовал хитро заработать пенальти, оба участника конфликта получили по жёлтой карточке. Ещё запомнился классный подкат Асенсио против Нуньеса, когда тот пытался убежать один на один. Более крутым с точки зрения действий защитника был, пожалуй, только подкат Брэдли под Мбаппе – североирландец красиво обезмячил француза. Килиан, кажется, нервничал, в том числе из-за того, что его мощно освистывал «Энфилд».

«Ливерпуль», конечно, пытался давить через правый фланг обороны «Реала». Тем не менее Вальверде с Асенсио держались. Хозяевам недоставало скорости при развитии атак, и тогда Слот попросил Диаса больше смещаться в центр, очевидно, чтобы тем самым увеличить количество предложений между линиями. В штрафной «Реала» действительно стало погорячее. Но до перерыва никто так и не забил, хотя однажды «сливочных» спас только классный сейв Куртуа (бельгиец вовремя сократил дистанцию) после удара Нуньеса в упор.

Второй тайм начался с мощнейшего давления «Ливерпуля»! Хозяева своим сумасшедшим прессингом прижали «Реал» к канатам. Волны атак накатывались на ворота Куртуа, команда Слота легко возвращала себе мяч и тут же нападала снова. Мак Аллистер вырезал чудесные передачи, и именно с его заброса за спину Рюдигеру должен был забивать сделавший крутой рывок вперёд Брэдли. Но Куртуа опять потащил. Тогда аргентинец решил всё сам. «Реал» развернул атаку слева направо, а Мак Аллистер хитро пробил низом в дальний угол из-под Асенсио. Тут и Тибо оказался бессилен.

Однако «Реал» мог отыграться уже через восемь минут. Анчелотти произвёл двойную замену, потеряв травмированного Камавинга. Ушёл с поля и не использовавший свой шанс Гюлер. Васкес только появился на поле и сразу заработал пенальти. Робертсон очень неаккуратно сыграл в отборе – заехал по ноге сопернику. Мбаппе, исходя из его психологического состояния, в этот вечер не стоило подходить к «точке». А француз всё же забрал себе 11-метровый. Килиан пробил на средней высоте недалеко от центра – идеально для того, чтобы голкипер Келлехер примерил костюм супергероя. Ирландец спас «Ливерпуль».

Самое поразительное, что это был не последний пенальти, смазанный на «Энфилде». Ещё через 10 минут поднявший голову «Реал» прозевал стремительный контрвыпад хозяев – Салах протащил мяч и нарвался на ногу Менди. Ферлан получил жёлтую карточку, а египтянин – лучший шанс забить нелюбимому «Мадриду». Мо пробил влево от себя, Куртуа прыгнул влево от себя. Гол? Нет, ведь Салах даже в створ не попал! Мяч пролетел мимо цели.

И всё же за четверть часа до конца «Ливерпуль» сделал счёт 2:0. Хозяева забили вполне заслуженный по игре гол после углового. Вместо прямой подачи последовал розыгрыш, а затем – кросс Робертсона. Вышедший на замену Гакпо, наверное, и сам удивился, сколько свободы ему дали перед воротами Куртуа. Нидерландец точно пробил головой. Эпизод проверяли на офсайд, которого не было.

В концовке «Ливерпуль» спокойно довёл дело до победы. Был ещё один момент у Мбаппе, но защитники заблокировали мяч. «Реал» сильно уступил по ударам – 10:17 (в створ – 4:7, из штрафной – 4:13). Сейчас команды Анчелотти и Слота находятся на разных этажах не только в таблице Лиги чемпионов. Итальянский тренер «сливочных», несомненно, понимает это лучше кого угодно.