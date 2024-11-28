Головин круто ответил на провокацию. Но этого не хватило для победы в ЛЧ

«Монако» — вообще не про стабильность. Команда Головина может победить «Барселону», поделить очки с загребским «Динамо» и проиграть «Анже». Чего можно было ожидать от матча с «Бенфикой» — вообще непонятно. Происходящее сомнения подтвердило — всё проходило как на качелях.

Искрить начало ещё перед стартовым свистком, когда украинский вратарь «Бенфики» отказался жать протянутую Головиным руку. Александр ответил красиво: на 13-й минуте перепасовкой с Бен-Сегиром разогнал атаку, которую ударом в дальний угол завершал Вандерсон. Трубин выручил, но отбил мяч на Головина. Россиянин прострелил на Бен-Сегира и перед пустыми воротами не промахнулся. Если и реагировать на провокации, то только так.

Футболисты «Монако» откровенно возили «Бенфику»: прекрасный шанс не использовал тот же Бен-Сегир, в штангу попал Эмболо, реакцию Трубина проверял Закария. Португальцы долго приходили в себя и не могли даже перейти центр поля.

А потом монегаски стали жёстко ошибаться. Синго, например, чуть рикошетом собственные ворота не поразил. Повезло, что мяч пролетел мимо цели. Нелепым обрезом Бен-Сегир вывел один на один с Маецки легендарного Ди Марию — поляку пришлось спасать. Третий «привоз» стал фатальным: на 48-й минуте Энрике скидывал головой назад, и Павлидис оказался быстрее всех.

Правда, уже через минуту с небольшим Эмболо блестящей проникающей передачей вывел Аклиуша один на один с Трубиным. Француз спокойно обвёл украинца и легонько катнул в пустые ворота. Но «Бенфику» спас офсайд. Что было дальше? Забили уже португальцы — и тоже из «вне игры»! Ди Мария залез туда, обыграл Синго и подал, а Бах оттеснил Энрике и чётко сыграл головой.

«Монако» — «Бенфика» Фото: Marcio Machado/Getty Images

Моментов хватало. Как и грубости — только за первый тайм словенский арбитр Обренович выдал каждой команде по три жёлтые карточки. Красная была лишь вопросом времени и была показана на 57-й минуте Синго за грубость против Павлидиса.

«Монако» вёл игру и начал отдавать её только из-за собственных ошибок. Тем не менее «Монако» в порядке и в меньшинстве: Головин покатил налево, Мависса прошёл Баха и прострелил, Магасса идеально уложил мяч в левую шестёрку.

Оставшись вдесятером, монегаски мобилизовались и стали играть дисциплинированнее. Но всё равно не додержали не то что победный счёт, даже ничейный. Спасибо навесам Ди Марии. Сперва аргентинец подал, и Кабрал в прыжке неотразимо кивнул головой. А затем за бразильцем повторил Амдуни.

Ди Мария в матче «Монако» — «Бенфика» Фото: Marcio Machado/Getty Images

Разумеется, 36-летний суперветеран стал игроком матча — статистический портал Sofascore выдал ему высокую оценку 7,9. Но и Головин молодцом: наиграл на 7,2 за ассист, 62 касания мяча, 41 точный пас из 51 (80%), из них два под удар и два длинных, один удачный навес из трёх, успешную попытку дриблинга, два перехвата и один отбор.

У «Монако» осталось 10 очков после пяти туров. Даже несмотря на поражение, такой очковый набор должен обеспечить евровесну. Дальше, правда, календарь уж больно жёсткий: «Арсенал», «Астон Вилла» и «Интер».