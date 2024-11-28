Побитый «Реал» на «Энфилде», триллер в Монако и нереальный камбэк ПСВ. Крутой день в ЛЧ!

Сумасшедший вчерашний лигочемпионский день сменяет новый — увы, уже без камбэков «Фейеноорда» и 40 голов суммарно на все матчи. Но со своими интригами: футболище «Ливерпуля» и «Реала», противостояние «Ювентуса» и «Астон Виллы», встреча крепких «Бенфики» и «Монако». Ярких исходов — тьма.

Как прошёл день? Разбираемся в нашем дайджесте.

Сенсация первого временного слота — погром «Штутгарта»

Игроки «Црвены Звезды» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Матч «Штутгарта» и «Црвены Звезды» — вывеска, предполагавшая хаотичный футбол: и та, и другая команда не стесняются заигрывать с соперником на стадии выхода из обороны, не стесняются быстро атаковать. Так оно и вышло: сербы втянули немцев в быстрый футбол без центра поля и раз разом пользовались медлительностью противника. Удивительно, что более классовый соперник сегодня смотрелся так плохо.

Каждому голу хозяев предшествовали результативные ошибки гостей, а если брать все явные голевые моменты, не использованные парой Ндиайе – Милсон, то в ворота Нюбеля могло спокойно залетать и шесть-семь. Сербы зарабатывают первые очки в этом сезоне ЛЧ. «Штутгарт», бодро смотревшийся на «Бернабеу», оказался абсолютно не готов к давлению болельщиков на сербском стадионе. Победить и войти в топ-24 не удалось.

Даниил Худяков, «Штурм», победа

Даниил Худяков Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Австрийский клуб подходил к матчу с «Жироной» в статусе андердога, тем более что в течение месяца осложнилась кадровая ситуация: в «Хоффенхайм» перешёл главный тренер, основной кипер поймал повреждение. Именно по этой причине выручать сегодня вышел российский кипер Даниил Худяков. Эта встреча — лишь первая официальная в составе нового клуба. И какая важная: первые очки набирать было просто необходимо!

Временный тренер сработал тактически верно: ожидаемые попытки «Жироны» поиграть в затяжное владение раз за разом разбивались о контратакующую пружину австрийцев. Один из таких выстрелов привёл к голу — на добивании классно сработал Мика Биерет, набравший классную форму. Финальный навал подопечных Мичела не принёс никакой опасности у ворот Худякова, а значит, дебют можно назвать более чем удавшимся — «сухарь» и первые европейские очки для «Штурма».

«Привоз» «Селтика» и спасение во втором тайме — ничья

«Селтик» и «Брюгге» в самой незвёздной паре дня зарубились в очень интенсивный футбол. В первом тайме под прессингом «поплыли» хозяева: Кэмерон Картер-Викерс невовремя забыл правило «не пасуй в створ ворот» и придумал проблемы на ровном месте — отдавал на кипера, а в итоге просто забил в свои. Мегапривозище не оценил капитан шотландцев и тут же попытался собрать команду: организовал в круг, на повышенных тонах объяснил всю абсурдность ситуации.

После такой встряски подопечные Роджерса полетели вперёд, где японская диаспора раз за разом рвала оборону. Один из моментов принёс результат: Маеда классно разобрался на углу штрафной, вовремя качнув оппонента, развернувшись и пробив в дальний угол от штанги. На этом моменте, как кажется, силы обоих иссякли: шотландцы на правах хозяев спокойно и без особых посяганий на три очка докатали мяч вокруг штрафной «Брюгге». Ничья.

Заруба в Монако — волевая победа гостей в концовке

Игроки «Бенфики» Фото: Nicola Mastronardi/IMAGO/ТАСС

От равной по предматчевым раскладам пары стоило ожидать самого яркого футбола вечера: обе команды интенсивно прессингуют, умеют атаковать и не очень — обороняться. Достаточно неспокойный первый тайм с шестью жёлтыми карточками разделился на половины: в первой хозяева смогли выйти вперёд благодаря усилиям Головина и Бен-Сегира, а во второй «Бенфика» практически укатала соперника в штрафную, чудом не сравняв счёт до конца тайма.

Шоу продолжилось сразу после перерыва. Первые 15 минут второго тайма вместили в себе события, спокойно насытившие бы полный матч: попадание Эмболо в штангу, гол Павлидиса, по отменённому голу с каждой стороны и удаление Уилфрида Синго. Серьёзный удар по «Монако», который удалось не только сдержать, но и на который удалось здорово ответить — через 10 минут Магасса вывел хозяев вперёд. Однако играть против такой «Бенфики» в меньшинстве сродни мучениям — два ассиста Ди Марии на двух вышедших на замену Амдуни и Кабрала нанесли монегаскам первое поражение в этой ЛЧ.

Жарища в Нидерландах — ПСВ вытащил матч с «Шахтёром» за три минуты!

Радостные игроки ПСВ Фото: NurPhoto/Getty Images

Украинская команда устроила местным нокдаун уже в первом тайме: сначала в первой атаке забил Сикан, ближе к концу тайма, несмотря на давление соперника, удалось реализовать второй момент. 0:2 к перерыву против такого гранда — событие слабо предсказуемое.

Конечно, уже во втором тайме хозяева пошли ва-банк. Нереальная россыпь ударов накрывала «Шахтёр», но каким-то чудом мяч не шёл в ворота. Имя этого «чуда» — голкипер Дмитрий Ризнык — оформил 15 (да, пятнадцать!) сейвов в матче. До 87-й минуты забить стене не удавалось, даже несмотря на удаление в составе соперника: примерно на экваторе тайма защитник Педриньо, поскользнувшись и быстро поднявшись, всё равно решил сыграть в мяч — зарядил прямыми шипами — классическая красная карточка.

Но ближе к концу встречи всё-таки прорвало. На 87-й и 90-й дубль оформил Малик Тилльман, а уже в компенсированное время последний гвоздь вбил Рикардо Пепи. 35 ударов, 70% владения — абсолютно заслуженный камбэк. Оттого ещё более феноменальный.

Легко и на классе — «Боруссия» разобрала «Динамо»

Игроки «Боруссии» радуются голу Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В Хорватии дортмундцы легко переиграли загребское «Динамо» — боязливые 5-3-2 хорватов не спасли от сдвоенных креативных флангов «шмелей». Голы на счету Бенсебаини, Гирасси и Гиттенса. 0 идей в атаке у соперника.

Для команды Шахина эта гостевая победа стала первой за последние два месяца. Теперь «Боруссия», набрав 12 очков, практически гарантировала себе участие в плей-офф.

«Реал» не остановил вояж «Ливерпуля» — очередная победа в ЛЧ

Мадридский «Реал» ехал на «Энфилд» играть трудный матч: отсутствие большого пула основных игроков, а теперь в том числе и Винисиуса, сказалось на тактических возможностях Анчелотти. Оставалось надеяться на индивидуальное мастерство и классическое для таких больших вывесок озарение Куртуа. Надежды частично оправдались: кипер своими сейвами спас «Реал» от разгрома, а индивидуальные перформансы Камавинга и Беллингема в сложнейшем для «Реала» как физически, так и эмоционально первом тайме выглядели довольно обнадёживающе.

Но чуда на «Энфилде» не произошло. «Ливерпуль» просто не выпускал мадридцев со своей половины и задавил, пока не забил Мак Аллистер. Дальнейшая потеря Камавинга и, что ещё важнее, незабитый пенальти Мбаппе практически окончально убили ментальную составляющую. Даже несмотря на ответный джентльменский жест Салаха у «точки» (промах), хозяева под рёв трибун забили второй и деклассировали «Мадрид». Беллингем после игры признал, что противопоставить этому «Ливерпулю» не удалось вообще ничего.

Команда Арне Слота идёт по новому формату ЛЧ со 100-процентным результатом и одним пропущенным голом в пяти играх. И уже гарантировала себе плей-офф. А вот «Реал» по итогам тура на 24-м месте — запрыгивают в последний вагон плей-офф. Парадоксально, но факт: выше по таблице можно найти загребское «Динамо», проигравшее только немецким клубам с общим счётом 2:12. Лайк новому формату ЛЧ.

Отдельно отмечаем интересную статистику голкипера Келлехера по части пенальти: четыре удара, три сейва за всю карьеру в «Ливерпуле».

Нули «Виллы» и «Ювентуса» — спасибо Эми Мартинесу

Тьяго Мотта приехал в Бирмингем с достаточно скудной заявкой — 14 полевых игроков, среди которых 0 номинальных страйкеров. Полагаться впереди пришлось на молодую пару вингеров Йылдыз – Консейсау, которые, несмотря на безумное количество успешных обводок (14 на двоих), наиграли лишь на 0,44 xG при 56% владения. Единственный опасный момент пришёл после углового, но там спас Эмилиано Мартинес — ловко сгруппировался и вытянулся за доли секунды. Отразил опаснейший удар Консейсау после углового.

На этом фоне оптимальный состав «Виллы» во главе с кубковым маэстро Эмери выглядел выигрышно. Казалось, что такие игроки, как Бэйли, Роджерс и Уоткинс, должны были не оставить шансов гостям. Однако всё разбилось об одного человека — Мануэля Локателли с капитанской повязкой. Итальянец при поддержке Кефрена Тюрама не оставил возможностей «вилланам» для классических контратак. Опасно было лишь на стандартах — Люка Динь попал в перекладину, один гол отменили в самой концовке. Итог — два нуля.

Первый еврокубковый гол «Болоньи», но всё равно поражение

Нгалайель Мукау из «Лилля» радуется голу Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Болонья» оставалась единственной командой в этой ЛЧ с нулём забитых мячей. Проблема больше не в тактике или реализации, а в тотальном невезении, которое плавно перетекло на этот тур: в начале тайма из-за офсайда отменили гол Даллинги, а под самый конец половины хозяева пропустили абсолютно ненужный мяч с двумя нелепыми отскоками за несколько секунд.

После перерыва итальянцы навалились и всё-таки пробили Шевалье — Лукуми отличился после стандарта. Вдали забрезжила надежда на очки, но уже через три минуты «Лилль» вновь быстро развернул контратаку, к которой вторым темпом подоспел Нгалайель Мукау. Дубль 20-летнего опорника принёс команде Женезио очередную победу в ЛЧ, но самое интересное, что эти два гола стали первыми во взрослой карьере для футболиста. В «Болонье» явно не так себе представляли долгожданное возвращение в еврокубковый футбол.