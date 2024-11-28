Расклады на выход в плей-офф ЛЧ. У «Реала» и «Сити» крошечные шансы попасть туда напрямую

Позади 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Самое время изучить, как изменились расклады в борьбе за выход в плей-офф. В турнире принимают участие 36 клубов. Каждая команда проведёт по восемь матчей (по два — в январе 2025-го). Первая восьмёрка получит место в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф. Все остальные завершат выступление в турнире. Никакого вылета в Лигу Европы на этот раз не предусмотрено.
Аналитики из Football Meets Data подсчитали, что для гарантированного попадания в топ-8 нужно набрать 16 очков. У «Ливерпуля» уже 15 (пять побед в пяти матчах), и вероятность его прямого прохода в 1/8 финала составляет 98%. Дортмундская «Боруссия» увеличила свои шансы на место в топ-8 сразу на 14% в сравнении с прошлым туром — с 63% до 77%. «Интер» тоже сделал серьёзный шаг на пути к прямому попаданию в первую восьмёрку.
Огромного прогресса добился «Арсенал». После прошлого тура его шансы на прямой выход в 1/8 финала составляли 37%, а теперь — 69%. Обращает на себя внимание низкий процент у «Манчестер Сити» (16%), «Ювентуса» (9%) и «Реала» (2%). Правда, аналитики высоко оценивают шансы этих команд на попадание в топ-24. А вот шансы «ПСЖ» на место в дополнительном раунде плей-офф составляют 54%. С учётом этих прогнозов основными конкурентами парижан за место в плей-офф будут «Брюгге», «Штутгарт» и загребское «Динамо».
«Ливерпуль» — единственный клуб, не потерявший в Лиге чемпионов ни одного очка
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Сразу несколько клубов из топ-чемпионатов рискуют завершить еврокубковую кампанию уже в январе 2025 года. У «Жироны», «РБ Лейпциг» и «Болоньи» достаточно скромные шансы на попадание в плей-офф. Любопытно, что среди четырёх французских клубов худшие шансы на место в топ-24 именно у «ПСЖ».
Вот как выглядит прогноз для каждого клуба на сегодняшний день:
|Место
|Команда
|Шансы на топ-8
|Шансы на топ-24
|1
|«Ливерпуль»
|98%
|100%
|2
|«Интер»
|88%
|100%
|3
|«Боруссия» Дортмунд
|77%
|100%
|4
|«Барселона»
|68%
|100%
|5
|«Арсенал»
|69%
|99,9%
|6
|«Аталанта»
|60%
|100%
|7
|«Бавария»
|52%
|99,9%
|8
|«Байер»
|42%
|99,95%
|9
|«Милан»
|37%
|99%
|10
|«Атлетико»
|35%
|99,7%
|11
|«Спортинг»
|35%
|99,9%
|12
|«Лилль»
|28%
|99,8%
|13
|«Астон Вилла»
|25%
|99,8%
|14
|«Манчестер Сити»
|16%
|97%
|15
|«Брест»
|17%
|99%
|16
|«Монако»
|14%
|99,6%
|17
|«Бенфика»
|12%
|98%
|18
|ПСВ
|9%
|95%
|19
|«Ювентус»
|9%
|93%
|20
|«Селтик»
|6%
|94%
|21
|«Реал»
|2%
|90%
|22
|«Фейеноорд»
|2%
|80%
|23
|«Брюгге»
|1%
|57%
|24
|«Штутгарт»
|-
|58%
|25
|«ПСЖ»
|-
|54%
|26
|«Динамо» Загреб
|0,3%
|45%
|27
|«Шахтёр»
|-
|10%
|28
|«Црвена Звезда»
|-
|7%
|29
|«Спарта»
|-
|7%
|30
|«Жирона»
|-
|7%
|31
|«Штурм»
|-
|4%
|32
|«РБ Лейпциг»
|-
|4%
|33
|«Болонья»
|-
|2%
|34
|«Ред Булл Зальцбург»
|-
|2%
|35
|«Янг Бойз»
|-
|0,3%
|36
|«Слован»
|-
|-