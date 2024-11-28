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Лига чемпионов, расклады на выход в плей-офф, шансы на топ-8 и топ-24: Ливерпуль, Интер, Реал, Манчестер Сити, ПСЖ

Расклады на выход в плей-офф ЛЧ. У «Реала» и «Сити» крошечные шансы попасть туда напрямую
Кирилл Закатченко
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ
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У «Ливерпуля» и «Интера» всё хорошо, а вот «ПСЖ» рискует пролететь мимо плей-офф.

Позади 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Самое время изучить, как изменились расклады в борьбе за выход в плей-офф. В турнире принимают участие 36 клубов. Каждая команда проведёт по восемь матчей (по два — в январе 2025-го). Первая восьмёрка получит место в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф. Все остальные завершат выступление в турнире. Никакого вылета в Лигу Европы на этот раз не предусмотрено.

Главные события 5-го тура ЛЧ:
Рекордный вечер новой ЛЧ по количеству голов! Есть и ужасающие разгромы, и чудо-камбэк Рекордный вечер новой ЛЧ по количеству голов! Есть и ужасающие разгромы, и чудо-камбэк
Побитый «Реал» на «Энфилде», триллер в Монако и нереальный камбэк ПСВ. Крутой день в ЛЧ! Побитый «Реал» на «Энфилде», триллер в Монако и нереальный камбэк ПСВ. Крутой день в ЛЧ!

Аналитики из Football Meets Data подсчитали, что для гарантированного попадания в топ-8 нужно набрать 16 очков. У «Ливерпуля» уже 15 (пять побед в пяти матчах), и вероятность его прямого прохода в 1/8 финала составляет 98%. Дортмундская «Боруссия» увеличила свои шансы на место в топ-8 сразу на 14% в сравнении с прошлым туром — с 63% до 77%. «Интер» тоже сделал серьёзный шаг на пути к прямому попаданию в первую восьмёрку.

Огромного прогресса добился «Арсенал». После прошлого тура его шансы на прямой выход в 1/8 финала составляли 37%, а теперь — 69%. Обращает на себя внимание низкий процент у «Манчестер Сити» (16%), «Ювентуса» (9%) и «Реала» (2%). Правда, аналитики высоко оценивают шансы этих команд на попадание в топ-24. А вот шансы «ПСЖ» на место в дополнительном раунде плей-офф составляют 54%. С учётом этих прогнозов основными конкурентами парижан за место в плей-офф будут «Брюгге», «Штутгарт» и загребское «Динамо».

«Ливерпуль» — единственный клуб, не потерявший в Лиге чемпионов ни одного очка

«Ливерпуль» — единственный клуб, не потерявший в Лиге чемпионов ни одного очка

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сразу несколько клубов из топ-чемпионатов рискуют завершить еврокубковую кампанию уже в январе 2025 года. У «Жироны», «РБ Лейпциг» и «Болоньи» достаточно скромные шансы на попадание в плей-офф. Любопытно, что среди четырёх французских клубов худшие шансы на место в топ-24 именно у «ПСЖ».

Вот как выглядит прогноз для каждого клуба на сегодняшний день:

МестоКомандаШансы на топ-8Шансы на топ-24
1«Ливерпуль»98%100%
2«Интер»88%100%
3«Боруссия» Дортмунд77%100%
4«Барселона»68%100%
5«Арсенал»69%99,9%
6«Аталанта»60%100%
7«Бавария»52%99,9%
8«Байер»42%99,95%
9«Милан»37%99%
10«Атлетико»35%99,7%
11«Спортинг»35%99,9%
12«Лилль»28%99,8%
13«Астон Вилла»25%99,8%
14«Манчестер Сити»16%97%
15«Брест»17%99%
16«Монако»14%99,6%
17«Бенфика»12%98%
18ПСВ9%95%
19«Ювентус»9%93%
20«Селтик»6%94%
21«Реал»2%90%
22«Фейеноорд»2%80%
23«Брюгге»1%57%
24«Штутгарт»-58%
25«ПСЖ»-54%
26«Динамо» Загреб0,3%45%
27«Шахтёр»-10%
28«Црвена Звезда»-7%
29«Спарта»-7%
30«Жирона»-7%
31«Штурм»-4%
32«РБ Лейпциг»-4%
33«Болонья»-2%
34«Ред Булл Зальцбург»-2%
35«Янг Бойз»-0,3%
36«Слован»--
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