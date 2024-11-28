У «Ливерпуля» и «Интера» всё хорошо, а вот «ПСЖ» рискует пролететь мимо плей-офф.

Расклады на выход в плей-офф ЛЧ. У «Реала» и «Сити» крошечные шансы попасть туда напрямую

Позади 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Самое время изучить, как изменились расклады в борьбе за выход в плей-офф. В турнире принимают участие 36 клубов. Каждая команда проведёт по восемь матчей (по два — в январе 2025-го). Первая восьмёрка получит место в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф. Все остальные завершат выступление в турнире. Никакого вылета в Лигу Европы на этот раз не предусмотрено.

Аналитики из Football Meets Data подсчитали, что для гарантированного попадания в топ-8 нужно набрать 16 очков. У «Ливерпуля» уже 15 (пять побед в пяти матчах), и вероятность его прямого прохода в 1/8 финала составляет 98%. Дортмундская «Боруссия» увеличила свои шансы на место в топ-8 сразу на 14% в сравнении с прошлым туром — с 63% до 77%. «Интер» тоже сделал серьёзный шаг на пути к прямому попаданию в первую восьмёрку.

Огромного прогресса добился «Арсенал». После прошлого тура его шансы на прямой выход в 1/8 финала составляли 37%, а теперь — 69%. Обращает на себя внимание низкий процент у «Манчестер Сити» (16%), «Ювентуса» (9%) и «Реала» (2%). Правда, аналитики высоко оценивают шансы этих команд на попадание в топ-24. А вот шансы «ПСЖ» на место в дополнительном раунде плей-офф составляют 54%. С учётом этих прогнозов основными конкурентами парижан за место в плей-офф будут «Брюгге», «Штутгарт» и загребское «Динамо».

«Ливерпуль» — единственный клуб, не потерявший в Лиге чемпионов ни одного очка Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сразу несколько клубов из топ-чемпионатов рискуют завершить еврокубковую кампанию уже в январе 2025 года. У «Жироны», «РБ Лейпциг» и «Болоньи» достаточно скромные шансы на попадание в плей-офф. Любопытно, что среди четырёх французских клубов худшие шансы на место в топ-24 именно у «ПСЖ».

Вот как выглядит прогноз для каждого клуба на сегодняшний день: