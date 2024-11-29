Судьбоносная встреча «Ливерпуля» с «Сити» и ещё 10 топ-матчей выходных

А в Италии и Испании идут яркие гонки за титулом! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Сразу несколько топ-матчей нас ждёт в предстоящие выходные! Хосепа Гвардиолу и «Манчестер Сити» ждёт важнейшая битва с «Ливерпулем», мадридский «Реал» и «Барселона» рубятся за золото, а в Италии за титулом гонятся сразу шесть команд. Мы отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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