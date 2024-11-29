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Главные игры выходных, 30 ноября — 2 декабря: Ливерпуль — Манчестер Сити, Барселона, Реал, Бавария, МЮ, Арсенал

Судьбоносная встреча «Ливерпуля» с «Сити» и ещё 10 топ-матчей выходных
Никита Паглазов
Главные игры выходных, 30 ноября — 2 декабря
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А в Италии и Испании идут яркие гонки за титулом! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Сразу несколько топ-матчей нас ждёт в предстоящие выходные! Хосепа Гвардиолу и «Манчестер Сити» ждёт важнейшая битва с «Ливерпулем», мадридский «Реал» и «Барселона» рубятся за золото, а в Италии за титулом гонятся сразу шесть команд. Мы отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 11 самых интригующих матчей 30 ноября – 2 декабря
Фото: Getty Images
1 место

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 1 декабря, 19:00 мск

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» не выиграет в седьмом матче подряд?

Что происходит с «Манчестер Сити»? Команда Пепа Гвардиолы не побеждает в шести матчах подряд: трижды уступили в АПЛ, один раз в Кубке Лиги + два раза потеряли очки в Лиге чемпионов. Кризис очевиден. Гвардиола царапает себе лицо и пока не находит способ выйти из тяжёлого положения. А впереди – матч с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. Поражение «Сити» почти наверняка выкинет команду из чемпионской гонки. Так что победа жизненно необходима. А «Ливерпуль» в случае успеха оторвётся от «горожан» уже на 11 очков! Отличная мотивация выложиться на 100%.

Фото: Getty Images
2 место

«Боруссия» Д — «Бавария»: суббота, 30 ноября, 20:30 мск

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» сделает ещё один шаг к золоту?

«Бавария» несётся к золоту Бундеслиги! После 11 туров отрыв от второго места составляет уже шесть очков. А впереди – «сладкая булочка» в лице дортмундской «Боруссии». «Бавария» проиграла сопернику в последнем очном матче, но до этого не уступала почти пять лет. А сейчас мюнхенцы на ходу. Сделают ещё один шаг к первому трофею Гарри Кейна в карьере?

Фото: Getty Images
3 место

«Фиорентина» — «Интер»: воскресенье, 1 декабря, 20:00 мск

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Фиорентина» разберётся и с «Интером»?

«Фиорентина» приятно удивляет. Команда в последних девяти турах одержала восемь побед и реально бьётся за золото! После 13 туров «фиалки» набрали 28 очков – как и «Интер». Впереди у команд очный матч. Удивительно, но «Интер» не является большим фаворитом встречи. «Фиорентина» способна обыграть действующего чемпиона. Тем более что игра состоится во Флоренции.

Фото: Getty Images
4 место

«Челси» — «Астон Вилла»: воскресенье, 1 декабря, 16:30 мск

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери огорчит в гостях «Челси»?

«Челси» и «Астон Вилла» в нынешнем сезоне бьются за попадание в топ-4 и выход в Лигу чемпионов. Хотя у лондонцев ещё остаются минимальные шансы зацепиться за «золотую» битву. Однако главная задача – возвращение в ЛЧ. Поэтому очный матч между двумя конкурентами важен стратегически. Унаи Эмери – крутой тактик и обязательно придумает способ, как усложнить жизнь «Челси». А вот Энцо Мареске нужен ответный план. Нас ждёт битва умов!

Фото: Getty Images
5 место

«Марсель» — «Монако»: воскресенье, 1 декабря, 22:45 мск

Франция — Лига 1 . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» наберёт очки на тяжёлом выезде?

«Монако» ещё остаётся в чемпионской гонке во Франции. Хотя отставание от «ПСЖ» составляет уже шесть очков. А впереди – выезд к «Марселю». Провансальцы гонятся за «Монако», уступая всего три очка. Предстоящий матч – важнейший для обеих команд. «Монако» рискует отпустить «ПСЖ» и дать «Марселю» шанс забраться на второе место. Потащит ли Александр Головин свою команду к победе?

Фото: Getty Images
6 место

«Рома» — «Аталанта»: понедельник, 2 декабря, 22:45 мск

Италия — Серия А . 14-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рома» прервет мощную серию «Аталанты»?

«Аталанта» бьётся за золото Серии А, а «Рома» весь сезон утопает в проблемах. Увольнения тренеров, бардак в руководстве, ссоры – в Риме «весело». «Аталанта» же побеждает в семи турах подряд и не собирается останавливаться. Но «Рома» обладает крутым составом и способна остановить банду Джан Пьеро Гасперини. Очень любопытная вывеска. Можно ожидать любой результат — для нейтральных болельщиков это только плюс.

Фото: Getty Images
7 место

«Вест Хэм» — «Арсенал»: суббота, 30 ноября, 20:30 мск

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» начнёт победную серию?

«Арсенал» потихоньку отходит от неудачных матчей в октябре – первой части ноября. Лондонцы в прошлом туре расправились с «Ноттингем Форест» (3:0), а в Лиге чемпионов разнесли «Спортинг» (5:1). Теперь команда Микеля Артеты зарубится в дерби с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» занимают 14-е место в таблице и проводят слабый сезон относительно своего состава. «Арсенал» же ещё не потерял шансы на титул, но нужны стабильные победы. Получится вернуться на этот путь?

Фото: Getty Images
8 место

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: воскресенье, 1 декабря, 16:30 мск

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый домашний матч Рубена Аморима с «МЮ» в АПЛ

Рубен Аморим начал работу в «Манчестер Юнайтед» с ничейного результата с «Ипсвичем» (1:1). Теперь – первая домашняя игра в АПЛ. Манкунианцы примут дома проблемный «Эвертон». У «МЮ» ещё есть шансы побороться даже за путёвку в Лигу чемпионов. Но нужны победы. Донёс ли португалец свои идеи до футболистов? Спустя три недели первые результаты уже должны проявляться. Следим за зарождением новой эпохи в «МЮ».

Фото: Getty Images
9 место

«ПСЖ» — «Нант»: суббота, 30 ноября, 23:00 мск

Франция — Лига 1 . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Нант
Нант
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выпустит ли тренер «ПСЖ» Сафонова?

Матвей Сафонов провёл важнейший матч в карьере: россиянин вышел в старте на встречу 5-го тура ЛЧ с «Баварией» (0:1). Голкипер ошибся при пропущенном голе, но в остальном выдал качественный матч. Однако результативная ошибка может вынудить тренера «ПСЖ» Луиса Энрике вернуть в старт Джанлуиджи Доннарумму. Или всё же испанец снова доверится Сафонову? Верим, что Энрике оставит Матвея в основе!

Фото: Getty Images
10 место

«Барселона» — «Лас-Пальмас»: суббота, 30 ноября, 16:00 мск

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» исправится за две осечки?

«Барселона» провела два неудачных матча в Примере. Сначала каталонцы уступили «Реалу Сосьедад» (0:1), а затем упустили очки с «Сельтой» (2:2). Пора исправляться. Тем более мадридский «Реал» подобрался на расстояние одного очка (по потерянным). В следующей встрече «Барса» примет дома «Лас-Пальмас». Гости занимают 17-е место в Примере. Отличный шанс для каталонцев набрать три очка.

Фото: Getty Images
11 место

«Реал» Мадрид — «Хетафе»: воскресенье, 1 декабря, 18:15 мск

Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» не отпустит «Барсу»?

Мадридский «Реал» пользуется ошибками «Барселоны». Команда Карло Анчелотти подобралась на дистанцию в четыре очка при матче в запасе. Так что чемпионская гонка в Испании ещё впереди! Но «Реалу» важно не терять очки. Впереди – домашний матч с «Хетафе». Команда Хосе Бордаласа занимает 15-е место в таблице, однако никогда не отдаёт очки легко. Мадридцам придётся потратить максимум сил, чтобы добыть победу.

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