Судьбоносная встреча «Ливерпуля» с «Сити» и ещё 10 топ-матчей выходных

Сразу несколько топ-матчей нас ждёт в предстоящие выходные! Хосепа Гвардиолу и «Манчестер Сити» ждёт важнейшая битва с «Ливерпулем», мадридский «Реал» и «Барселона» рубятся за золото, а в Италии за титулом гонятся сразу шесть команд. Мы отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 1 декабря, 19:00 мск
Интрига: «Сити» не выиграет в седьмом матче подряд?
Что происходит с «Манчестер Сити»? Команда Пепа Гвардиолы не побеждает в шести матчах подряд: трижды уступили в АПЛ, один раз в Кубке Лиги + два раза потеряли очки в Лиге чемпионов. Кризис очевиден. Гвардиола царапает себе лицо и пока не находит способ выйти из тяжёлого положения. А впереди – матч с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. Поражение «Сити» почти наверняка выкинет команду из чемпионской гонки. Так что победа жизненно необходима. А «Ливерпуль» в случае успеха оторвётся от «горожан» уже на 11 очков! Отличная мотивация выложиться на 100%.
«Боруссия» Д — «Бавария»: суббота, 30 ноября, 20:30 мск
Интрига: «Бавария» сделает ещё один шаг к золоту?
«Бавария» несётся к золоту Бундеслиги! После 11 туров отрыв от второго места составляет уже шесть очков. А впереди – «сладкая булочка» в лице дортмундской «Боруссии». «Бавария» проиграла сопернику в последнем очном матче, но до этого не уступала почти пять лет. А сейчас мюнхенцы на ходу. Сделают ещё один шаг к первому трофею Гарри Кейна в карьере?
«Фиорентина» — «Интер»: воскресенье, 1 декабря, 20:00 мск
Интрига: «Фиорентина» разберётся и с «Интером»?
«Фиорентина» приятно удивляет. Команда в последних девяти турах одержала восемь побед и реально бьётся за золото! После 13 туров «фиалки» набрали 28 очков – как и «Интер». Впереди у команд очный матч. Удивительно, но «Интер» не является большим фаворитом встречи. «Фиорентина» способна обыграть действующего чемпиона. Тем более что игра состоится во Флоренции.
«Челси» — «Астон Вилла»: воскресенье, 1 декабря, 16:30 мск
Интрига: Эмери огорчит в гостях «Челси»?
«Челси» и «Астон Вилла» в нынешнем сезоне бьются за попадание в топ-4 и выход в Лигу чемпионов. Хотя у лондонцев ещё остаются минимальные шансы зацепиться за «золотую» битву. Однако главная задача – возвращение в ЛЧ. Поэтому очный матч между двумя конкурентами важен стратегически. Унаи Эмери – крутой тактик и обязательно придумает способ, как усложнить жизнь «Челси». А вот Энцо Мареске нужен ответный план. Нас ждёт битва умов!
«Марсель» — «Монако»: воскресенье, 1 декабря, 22:45 мск
Интрига: «Монако» наберёт очки на тяжёлом выезде?
«Монако» ещё остаётся в чемпионской гонке во Франции. Хотя отставание от «ПСЖ» составляет уже шесть очков. А впереди – выезд к «Марселю». Провансальцы гонятся за «Монако», уступая всего три очка. Предстоящий матч – важнейший для обеих команд. «Монако» рискует отпустить «ПСЖ» и дать «Марселю» шанс забраться на второе место. Потащит ли Александр Головин свою команду к победе?
«Рома» — «Аталанта»: понедельник, 2 декабря, 22:45 мск
Интрига: «Рома» прервет мощную серию «Аталанты»?
«Аталанта» бьётся за золото Серии А, а «Рома» весь сезон утопает в проблемах. Увольнения тренеров, бардак в руководстве, ссоры – в Риме «весело». «Аталанта» же побеждает в семи турах подряд и не собирается останавливаться. Но «Рома» обладает крутым составом и способна остановить банду Джан Пьеро Гасперини. Очень любопытная вывеска. Можно ожидать любой результат — для нейтральных болельщиков это только плюс.
«Вест Хэм» — «Арсенал»: суббота, 30 ноября, 20:30 мск
Интрига: «Арсенал» начнёт победную серию?
«Арсенал» потихоньку отходит от неудачных матчей в октябре – первой части ноября. Лондонцы в прошлом туре расправились с «Ноттингем Форест» (3:0), а в Лиге чемпионов разнесли «Спортинг» (5:1). Теперь команда Микеля Артеты зарубится в дерби с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» занимают 14-е место в таблице и проводят слабый сезон относительно своего состава. «Арсенал» же ещё не потерял шансы на титул, но нужны стабильные победы. Получится вернуться на этот путь?
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: воскресенье, 1 декабря, 16:30 мск
Интрига: первый домашний матч Рубена Аморима с «МЮ» в АПЛ
Рубен Аморим начал работу в «Манчестер Юнайтед» с ничейного результата с «Ипсвичем» (1:1). Теперь – первая домашняя игра в АПЛ. Манкунианцы примут дома проблемный «Эвертон». У «МЮ» ещё есть шансы побороться даже за путёвку в Лигу чемпионов. Но нужны победы. Донёс ли португалец свои идеи до футболистов? Спустя три недели первые результаты уже должны проявляться. Следим за зарождением новой эпохи в «МЮ».
«ПСЖ» — «Нант»: суббота, 30 ноября, 23:00 мск
Интрига: выпустит ли тренер «ПСЖ» Сафонова?
Матвей Сафонов провёл важнейший матч в карьере: россиянин вышел в старте на встречу 5-го тура ЛЧ с «Баварией» (0:1). Голкипер ошибся при пропущенном голе, но в остальном выдал качественный матч. Однако результативная ошибка может вынудить тренера «ПСЖ» Луиса Энрике вернуть в старт Джанлуиджи Доннарумму. Или всё же испанец снова доверится Сафонову? Верим, что Энрике оставит Матвея в основе!
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: суббота, 30 ноября, 16:00 мск
Интрига: «Барса» исправится за две осечки?
«Барселона» провела два неудачных матча в Примере. Сначала каталонцы уступили «Реалу Сосьедад» (0:1), а затем упустили очки с «Сельтой» (2:2). Пора исправляться. Тем более мадридский «Реал» подобрался на расстояние одного очка (по потерянным). В следующей встрече «Барса» примет дома «Лас-Пальмас». Гости занимают 17-е место в Примере. Отличный шанс для каталонцев набрать три очка.
«Реал» Мадрид — «Хетафе»: воскресенье, 1 декабря, 18:15 мск
Интрига: «Реал» не отпустит «Барсу»?
Мадридский «Реал» пользуется ошибками «Барселоны». Команда Карло Анчелотти подобралась на дистанцию в четыре очка при матче в запасе. Так что чемпионская гонка в Испании ещё впереди! Но «Реалу» важно не терять очки. Впереди – домашний матч с «Хетафе». Команда Хосе Бордаласа занимает 15-е место в таблице, однако никогда не отдаёт очки легко. Мадридцам придётся потратить максимум сил, чтобы добыть победу.