Фанатам «Палмейраса» перегородили вид на поле
Болельщикам «Палмейраса» пришлось наблюдать ключевой матч чемпионской гонки с экранов прямо на стадионе. А всё потому, что в «Альянс Парке» готовились к концерту популярного бразильского певца!
Неожиданное препятствие
В воскресенье, 27 ноября, части болельщиков «Палмейраса», которые пришли на стадион ради матча с «Ботафого» (1:3), не дали нормально посмотреть игру. Вместо поля фанаты видели огромную стену, где был экран.
Подготовка к концерту
Этой стеной была сцена, которую подготовили к концерту на 83-летие певца Роберто Карлоса, запланированному на 30 ноября.
Неприятная ситуация
Чтобы фанаты могли хоть как-то увидеть матч, руководство «Палмейраса» повесило на обратную сторону экран. Вот только на нём игра транслировалась с небольшой задержкой.
Фанаты «Палмейраса» смотрели матч с экрана прямо на стадионе. Фото
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