Фанаты «Палмейраса» смотрели матч с экрана прямо на стадионе. Фото

Фанатам «Палмейраса» перегородили вид на поле

Болельщикам «Палмейраса» пришлось наблюдать ключевой матч чемпионской гонки с экранов прямо на стадионе. А всё потому, что в «Альянс Парке» готовились к концерту популярного бразильского певца!