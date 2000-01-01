Ди Мария — второй в списке лучших ассистентов в истории ЛЧ

Ди Мария обошёл Месси по ассистам в ЛЧ

«Бенфика» обыграла «Монако» (3:2) в Лиге чемпионов. Большой вклад в победу команды сделал Анхель, отдавший два голевых паса. Благодаря этому аргентинец даже обошёл Месси в списке лучших ассистентов ЛЧ.