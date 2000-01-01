Ди Мария обошёл Месси по ассистам в ЛЧ
«Бенфика» обыграла «Монако» (3:2) в Лиге чемпионов. Большой вклад в победу команды сделал Анхель, отдавший два голевых паса. Благодаря этому аргентинец даже обошёл Месси в списке лучших ассистентов ЛЧ.
3-е место — Лионель Месси
На счету форварда 40 результативных передач в Лиге чемпионов за «ПСЖ» и «Барселону».
2-е место — Анхель Ди Мария
Аргентинец отдал 41 ассист в ЛЧ за «Реал», «МЮ», «ПСЖ», «Ювентус» и «Бенфику».
1-е место — Криштиану Роналду
Португальский форвард сделал в ЛЧ 42 голевых паса за «МЮ», «Реал» и «Ювентус».
Ди Мария — второй в списке лучших ассистентов в истории ЛЧ
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