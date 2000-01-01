Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Ди Мария обошёл Месси по ассистам в ЛЧ
Ди Мария обошёл Месси по ассистам в ЛЧ
«Бенфика» обыграла «Монако» (3:2) в Лиге чемпионов. Большой вклад в победу команды сделал Анхель, отдавший два голевых паса. Благодаря этому аргентинец даже обошёл Месси в списке лучших ассистентов ЛЧ.
AMP-версия
3-е место — Лионель Месси
3-е место — Лионель Месси
На счету форварда 40 результативных передач в Лиге чемпионов за «ПСЖ» и «Барселону».
2-е место — Анхель Ди Мария
2-е место — Анхель Ди Мария
Аргентинец отдал 41 ассист в ЛЧ за «Реал», «МЮ», «ПСЖ», «Ювентус» и «Бенфику».
1-е место — Криштиану Роналду
1-е место — Криштиану Роналду
Португальский форвард сделал в ЛЧ 42 голевых паса за «МЮ», «Реал» и «Ювентус».
Ди Мария — второй в списке лучших ассистентов в истории ЛЧ
Читайте также
Фанатам «Палмейраса» перегородили вид на поле
Фанатам «Палмейраса» перегородили вид на поле
«Манчестер Сити» установил антирекорд в ЛЧ
«Манчестер Сити» установил антирекорд в ЛЧ
Клуб представил форму через профессии болельщиков
Клуб представил форму через профессии болельщиков
Сын Месси сыграл с родным клубом Лионеля. Фото
Сын Месси сыграл с родным клубом Лионеля. Фото
Футболисты сыграли на затопленном стадионе. Видео
Футболисты сыграли на затопленном стадионе. Видео
Новый прогноз суперкомпьютера на чемпиона РПЛ
Новый прогноз суперкомпьютера на чемпиона РПЛ
Экс-игрок «Спартака» сотворил историю в Бразилии
Экс-игрок «Спартака» сотворил историю в Бразилии
Жёсткие тренировки телохранителя Месси. Видео
Жёсткие тренировки телохранителя Месси. Видео
В какой топ-лиге больше всего волевых побед
В какой топ-лиге больше всего волевых побед
Сын Роналду забил крутой гол головой. В стиле отца
Сын Роналду забил крутой гол головой. В стиле отца
«Сити» повторил антирекорд 68-летней давности
«Сити» повторил антирекорд 68-летней давности
Лишь четыре игрока «Спартака» делали покер в РПЛ
Лишь четыре игрока «Спартака» делали покер в РПЛ
Необычный дизайн щитков Роналду. Фото
Необычный дизайн щитков Роналду. Фото
Хитрый фанат пробрался на тренировку Колумбии
Хитрый фанат пробрался на тренировку Колумбии
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025
«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе
«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android