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Все обладатели Golden Boy
Все обладатели Golden Boy
Ламин Ямаль стал обладателем Golden Boy — 2024. До испанского вундеркинда награду получал ещё 21 одарённый спортсмен. Кто же?
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Рафаэль ван дер Варт (20 лет) — 2003; <br/> Уэйн Руни (19) — 2004;<br/> Лионель Месси (18) — 2005;<br/> Сеск Фабрегас (19) — 2006;<br/> Серхио Агуэро (19) — 2007;<br/> Андерсон (20) — 2008.
Рафаэль ван дер Варт (20 лет) — 2003;
Уэйн Руни (19) — 2004;
Лионель Месси (18) — 2005;
Сеск Фабрегас (19) — 2006;
Серхио Агуэро (19) — 2007;
Андерсон (20) — 2008.
Алешандре Пато (20) — 2009;<br/> Марио Балотелли (20) — 2010;<br/> Марио Гётце (19) — 2011;<br/> Иско (20) — 2012;<br/> Поль Погба (20) — 2013.
Алешандре Пато (20) — 2009;
Марио Балотелли (20) — 2010;
Марио Гётце (19) — 2011;
Иско (20) — 2012;
Поль Погба (20) — 2013.
Рахим Стерлинг (20) — 2014;<br/> Антони Марсьяль (20) — 2015;<br/> Ренату Саншеш (19) — 2016;<br/> Килиан Мбаппе (18) — 2017;<br/> Маттейс де Лигт (19) — 2018.
Рахим Стерлинг (20) — 2014;
Антони Марсьяль (20) — 2015;
Ренату Саншеш (19) — 2016;
Килиан Мбаппе (18) — 2017;
Маттейс де Лигт (19) — 2018.
Жоау Феликс (20) — 2019;<br/> Эрлинг Холанд (20) — 2020;<br/> Педри (18) — 2021;<br/> Гави (18) — 2022;<br/> Джуд Беллингем (20) — 2023.
Жоау Феликс (20) — 2019;
Эрлинг Холанд (20) — 2020;
Педри (18) — 2021;
Гави (18) — 2022;
Джуд Беллингем (20) — 2023.
Ямаль взял Golden Boy — 2024. Кто брал награду до него?
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