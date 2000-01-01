У «Реала» антирекорд ЛЧ. Такого в истории не было
«Реал» проваливается в этом сезоне Лиги чемпионов. Сейчас мадридцы лишь на 24 месте турнирной таблицы! Неудивительно, что с такими результатами парни Анчелотти успели установить антирекорд ЛЧ.
Серия неудач
«Реал» — первый действующий победитель ЛЧ, который проиграл три матча на групповом этапе в следующем сезоне. Мадридцы потерпели поражения от «Лилля» (0:1), «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2). Правда, сейчас групповой этап заменён «основным» этапом, и с каждым соперником лишь один матч. Но даже так три поражения подряд – слишком.
«Реал» проиграл три матча в группе ЛЧ. Такого у действующих чемпионов ещё не было
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