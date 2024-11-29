Клубный чемпионат мира ждёт крах

5 декабря в Майами пройдет жеребьёвка клубного чемпионата мира ФИФА — 2025 (КЧМ). В запланированном в США турнире (15 июня – 13 июля) примут участие 32 команды: 12 клубов из Европы, шесть представителей Южной Америки, по четыре – из Северной Америки, Азии и Африки, а также по одной команде из Океании и страны-организатора. Международная федерация футбола планирует проведение столь амбициозного по своему размаху соревнования раз в четыре года, и ожидает получить огромную прибыль. Поэтому президент ФИФА Джанни Инфантино игнорирует многочисленные замечания к нему самому и организации турнира.

До старта турнира осталось семь месяцев, а у клубного ЧМ всё ещё нет ни обязательного для такого масштабного мероприятия пакета глобальных спонсоров, ни медийных партнёров. ФИФА лишь месяц назад удосужилась определиться с городами, которые примут КЧМ – матчи пройдут в Нэшвилле, Атланте, Цинциннати, Нью-Джерси, Шарлотт, Майами, Орландо, Филадельфии, Лос‑Анджелесе, Сиэтле и Вашингтоне. Также Инфантино презентовал трофей КЧМ из 24-каратного золота авторства ювелирной компании Tiffany & Co. Любопытно, что на трофее дважды выгравировали имя президента ФИФА. Пока что вокруг турнира очень много пафоса и мало конкретики.

Золотой трофей КЧМ от Tiffany & Co Фото: fifa.com

ФИФА игнорирует усталость игроков и обещает штрафовать за неосновные составы на КЧМ

Во всех действиях чиновников ФИФА считываются две главные цели КЧМ – безграничное самолюбование и желание получить максимальную выгоду. «После ЧМ в ЮАР, на котором ФИФА заработала первые настоящие деньги, я понял, что создал монстра, – описывает нынешнее положение дел в мировом футболе бывший президент ФИФА Зепп Блаттер. – Международная федерация футбола была бедной, когда я начал работать в ней в 1975 году. Спонсоры, такие как adidas, не платили денег, а просто дарили мячи и футболки. На момент прихода к власти Инфантино в 2016 году он оказался в насиженном гнезде, денежная машина работает. Теперь он разгоняет её все больше и больше под громогласные аплодисменты – потому что это приносит кучу денег. Но футболу это вредит».

Футбольные чиновники настолько гонятся за прибылью, что игнорируют позицию главных участников матчей – игроков. Перегруженный календарь приводит к многочисленным травмам, что ярко подтвердила ситуация с обладателем «Золотого мяча» Родри, который играл почти без замен в прошлом сезоне, а в начале текущего порвал «кресты» и получил почётную награду на костылях. Кроме того, надолго выбыл его партнёр по сборной Испании Дани Карвахаль, а эпидемия травм в «Манчестер Сити» привела к невиданному спаду команды Хосепа Гвардиолы и его разодранной в кровь голове. Но Инфантино это не волнует – он пригрозил участникам КЧМ солидными штрафами (£ 445 тыс. на команду), если они после изнурительного сезона-2024/2025 выставят на турнир неосновные составы.

Футболисты пытаются бороться. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) объединилась с 39 лигами и 1130 клубами из 33 стран и подала на ФИФА коллективный иск в суд Евросоюза за нарушение трудового законодательства. Истцы заявляют, что игроки не могут выходить на поле чаще 55 раз в году из-за повышенного риска получить травму. В случае же выступлений на КЧМ количество матчей перевалит за 70. Для подтверждения своей позиции FIFPro заказала исследование о нарушениях требований по охране труда в футболе. «Сектор профессионального футбола не выполняет свои обязанности по применению требуемых стандартов безопасности и, как следствие, нарушает существующие правовые рамки на европейском и мировом уровнях», – говорится в отчёте Католического университета Левена.

Джанни Инфантино (слева) сохраняет хорошую мину при плохой игре Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Этот отчёт будет представлен в суде в качестве доказательства в совместной жалобе FIFPro, Ассоциации европейских клубов и Ла Лиги в Европейскую комиссию против ФИФА. Также этот документ фигурирует в другом иске против Международной федерации футбола в Брюссельском коммерческом суде – истцами выступили Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA), Итальянская ассоциация профессиональных футболистов (AIC) и Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP). «Если мы не добьёмся соблюдения своих прав через суд, то устроим забастовку», – пригрозил Родри.

Вынесение решений по этому вопросу ожидается в начале 2025 года, а пока футбольные чиновники используют привычную для себя риторику с обилием манипуляций. «Это кто там жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и клубы, у которых по 25 топ-игроков, – президент УЕФА Александер Чеферин пытается доказать, что лучший способ обороны – это атака. – Те, у кого зарплаты ниже, и клубы, у которых всего 11 игроков, всем довольны».

Провальная сделка с Apple, спонсоры идут в отказ

В октябре с требованием отмены КЧМ к Инфантино обратился президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. «Господин президент, у вас не получилось продать права на трансляцию этого турнира, также у вас нет необходимой спонсорской поддержки, которую вы заложили в бюджет. Если ФИФА использует свои средства для оплаты КЧМ, то отнимет деньги у национальных ассоциаций. Откажитесь от клубного чемпионата мира! Он не нужен ни игрокам, ни клубам, ни ФИФА», – призвал Тебас.

Босс испанского клубного футбола подсветил главную проблему КЧМ – отсутствие телевещателей. Это напрямую влияет на заинтересованность спонсоров, которые пока не знают, на каких платформах будет рекламироваться их продукция. Исторически чемпионаты мира транслируются на бесплатных национальных телеканалах, что дает брендам глобальный охват, однако пока что ни одна из таких компаний не проявила интерес к КЧМ, а планы ФИФА о сотрудничестве со стриминговыми сервисами настораживают спонсоров – опять же, из-за невысокого охвата.

ФИФА возлагала большие надежды на подписание многолетнего соглашения с американским стриминговым сервисом Apple TV+, который в настоящее время соперничает с другой американской развлекательной компанией Netflix за прямые спортивные трансляции. Весной о продвинутой стадии переговоров писала The New York Times, но получилось по-аршавински – ожидания ФИФА заключить сделку на $ 4 млрд оказались сугубо проблемами Инфантино и его команды. Apple TV+ был готов выложить лишь $ 1 млрд, поэтому ФИФА отказалась от его услуг и объявила тендер среди крупнейших телекомпаний.

В 2022 году Apple заключил контракт с МЛС на $ 2,5 млрд за 10 лет благодаря Лионелю Месси Фото: Michael Pimentel/Getty Images

«Мы полностью уверены в коммерческом и спортивном успехе турнира и ведём конструктивный диалог с ключевыми контрагентами», – держался Инфантино. Однако совсем скоро делать хорошую мину при плохой игре оказалось невозможным. На тендер никто не откликнулся, и Джанни даже организовал экстренный брифинг с руководителями телекомпаний в надежде как следует донести до них истинную ценность КЧМ. И снова его посыл не нашёл отклика.

Продолжают занимать выжидательную позицию и ключевые спонсоры, которые к тому же не понимают, почему должны заключать отдельные контракты на клубный ЧМ, если в их действующих соглашениях с ФИФА прописано участие во всех турнирах под эгидой организации. По данным The Guardian, по этому вопросу наблюдается юридическая коллизия – адвокаты ФИФА настаивают, что за турнир нужно внести отдельную плату, и время в этой ситуации точно не на стороне Инфантино.

В настоящий момент Международной федерации футбола удалось привлечь лишь двух из предполагаемых 10 крупных спонсоров – это международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и китайская государственная компания, производитель телевизоров, крупной бытовой техники и электроники Hisense. По информации SportsPro Media, оба спонсора заплатят по $ 90 млн за право называться партнером КЧМ-2025. В данный момент попытки ФИФА склонить других глобальных спонсоров, таких как adidas и Coca-Cola, не увенчались успехом.

ФИФА рассчитывает на $ 2 млрд от КЧМ, но в лучшем случае получит в четыре раза меньше

Отсутствие вещателей и пула спонсоров вызывает раздражение не только у чиновников ФИФА, но и у руководителей клубов-участников КЧМ, которые заложили в свои бюджеты сумасшедшую прибыль от турнира. По данным Transfermarkt, каждому клубу Инфантино год назад пообещал только за участие € 50 млн, а общий призовой фонд должен был составить € 2,5 млрд. Однако неудачная реализация КЧМ как продукта уже сейчас свидетельствует о невозможности выполнить эти обязательства.

Согласно The New York Times, ФИФА только в этом году дважды пришлось пересмотреть затраты на проведение турнира – сначала ужались до $ 1,2 млрд, а теперь пытаются оптимизировать расходы до $ 800 млн. При этом, несмотря на все неудачи с ТВ и спонсорами, ФИФА по-прежнему прогнозирует прибыль от медиаправ в размере $ 800 млн и $ 1-1,2 млрд от продаж партнёрских и спонсорских контрактов. Однако несколько экспертов, которые либо работали с ФИФА, либо покупали права у этой организации, подсчитали, что всё соревнование, включая коммерческие и трансляционные права, принесёт в лучшем случае доход в $ 500-700 млн.

Большие надежды Инфантино возлагает на арабских партнёров Фото: Francois Nel/Getty Images

«На рынке нет доверия к турниру, – констатирует бывший коммерческий директор ФИФА Саймон Томас. – Спонсоры и вещатели не верят в клубный ЧМ и вообще скептически относятся к тому, что он состоится. Возможно, если бы у клубов было больше времени, маркетинговый план и видимые обязательства, они бы подключились раньше. Но такой коммуникации не было. Из-за этого сейчас сложно продать турнир в короткие сроки».

Большой сложностью для ФИФА и Инфантино является то, что организация не может использовать свои резервы в размере $ 4 млрд для компенсации затрат на КЧМ. Это президент пообещал на последнем заседании Исполнительного комитета ФИФА. Такая ситуация привела к слухам о необходимости обратиться к своим главным партнёрам в лице Саудовской Аравией, которая быстро стала крупнейшим спонсором в международном спорте.

Примечательно, что Инфантино уже действовал подобным образом в 2018 году, только тогда вместо арабов он намеревался привлечь в качестве главного мецената КЧМ японский конгломерат SoftBank, выразивший готовность выложить $ 25 млрд на 12 лет. Тогда Исполком ФИФА наложил вето на сделку, но сейчас ситуация критическая, и можно ожидать совершенно неожиданных ходов.