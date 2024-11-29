Ямаль взял Golden Boy. Но на трофей претендовала пара талантов, о которых вы не слышали

Ламин Ямаль прогнозируемо выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому игроку года в Европе. За эту награду, которую вручает Tuttosport, борются футболисты до 21 года. В 2024-м в число финалистов, помимо вингера «Барселоны», попали ещё 24 претендента:

Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери, Дезире Дуэ (все – «ПСЖ»), Алехандро Гарначо, Кобби Майну, Лени Йоро (все – «Манчестер Юнайтед»), Пау Кубарси («Барселона»), Арда Гюлер, Эндрик (оба – «Реал»), Савио, Рико Льюис (оба – «Манчестер Сити»), Александар Павлович, Матис Тель (оба – «Бавария»), Кенан Йылдыз, Самюэль Мбангула (оба – «Ювентус»), Вильсон Одобер («Тоттенхэм»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия», Дортмунд), Кристьян Москера («Валенсия»), Самуэль Омородион («Порту»), Элисс Бен-Сегир («Монако»), Йоррел Хато («Аякс»), Андреас Шельдеруп («Бенфика») и Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург»).

Есть имена, которые вас удивили? Понятно, что Кубарси, Заира-Эмери или Гюлера никому представлять не надо. Многие другие молодые футболисты из этого списка тоже уже неплохо знакомы болельщикам. Тем не менее присутствовали в топ-25 талантов и игроки, остающиеся ноунеймами в России. Рассказываем о наименее известных.

Самюэль Мбангула

Самюэль Мбангула Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

20-летний бельгиец – игрок «Ювентуса». Мбангула прошёл академии «Брюгге» и «Андерлехта», но ещё в 2020 году был подписан туринским клубом и отправился в Италию. Сумма трансфера составила всего € 390 тыс. Там он выступал за молодёжные команды системы «Ювентуса», а заодно за сборные Бельгии разных возрастов. Поначалу Самюэля использовали как центрфорварда, однако со временем передвинули на позицию вингера, чтобы талантливый парень лучше использовал свою впечатляющую скорость.

В этом сезоне после прихода в «Ювентус» Тьяго Мотты бельгиец начал играть за первую команду. В дебютном матче с «Комо» в 1-м туре Серии А забил победный мяч и сделал голевую передачу. Был признан лучшим игроком встречи. Во 2-м туре с «Вероной» заработал пенальти и отдал ещё один голевой пас. Впрочем, за ярким взлётом такого же продолжения пока не последовало. У Мбангула сейчас 1+2 в 10 матчах за «Ювентус». Он то выходит на поле, то остаётся в запасе. Но Мотта верит в вингера с конголезскими корнями.

«У меня было хорошее предчувствие по поводу Мбангула. Хотя я жду больших свершений ото всех – не только от него. Он сыграл, потому что заслужил это своей работой», – объяснял тренер «Ювентуса», почему дал шанс бельгийцу.

Кристьян Москера

Кристьян Москера Фото: Eric Alonso/Getty Images

Центральному защитнику «Валенсии» 20 лет. Он родился в Аликанте в семье колумбийцев, переехавших в Испанию. До 12-летнего возраста Москера играл за местные команды – сначала в мини-футбол, потом в большой. После этого получил приглашение в академию «Валенсии», так что прошёл фактически всю систему клуба.

Кристьян настолько выделялся на фоне ровесников, что получал приглашения во все юношеские и молодёжную сборные Испании. Летом нынешнего года ездил на Олимпиаду-2024, правда, провёл на турнире всего один матч.

В основе «Валенсии» Москера – с января 2022-го. Сыграл уже 61 матч, а в нынешнем сезоне Примеры выходил в основе во всех 12 турах. Результативных действий у Кристьяна пока нет, да и результаты «Валенсии» совсем не радуют. Команда в зоне вылета. Тем не менее молодой защитник интересен топ-клубам, например, «Атлетико».

«Он отличается выдающейся физикой и хорошими техническими качествами. Силён в воздушных дуэлях. И очень зрелый для своего возраста», – охарактеризовал Москеру экс-игрок и тренер фарм-клуба «Валенсии» Мигель Анхель Ангуло.

Вильсон Одобер

Вильсон Одобер Фото: Marc Atkins/Getty Images

Одобер – француз, чьи предки родом с Мартиники. Ему только 28 ноября исполнилось 20 лет. Вильсон воспитывался в академии «ПСЖ», играл за юношеские сборные Франции. Затем попал в молодёжную. В 2022 году Одобер отказался подписывать профессиональный контракт с парижским клубом и перешёл в более скромный «Труа», чтобы раскручивать там свою карьеру. За сезон в Лиге 1 оформил 4+2 в 32 матчах. Вскоре за парнем пришёл «Бёрнли», выкупивший игрока за € 12 млн.

В «Бёрнли» Вильсон тоже задержался всего на год. В прошлом сезоне АПЛ забил три мяча и сделал три голевые передачи в 29 матчах. Продолжал прогрессировать, был кандидатом в олимпийскую сборную Франции. Техничный, взрывной, умеющий обыгрывать один в один Одобер привлёк внимание «Тоттенхэма». В середине августа «шпоры» выкупили атакующего полузащитника уже за € 29,3 млн. Впрочем, за «Тоттенхэм» француз сыграл пока только пять матчей без результативных действий. С конца лета пошли травмы – сначала подколенного сухожилия, затем бедра.

«Он всегда хочет сразиться со своим оппонентом. И даже если не добьётся успеха, то снова пойдёт на него. И это 19-летний парень, выступающий перед 60 000 зрителей. Вильсон просто играет в футбол так, как хочет, и мне нравится это в нём. Он отличается от других наших вингеров», – признался тренер «шпор» Ангелос Постекоглу.

Йоррел Хато

Йоррел Хато (на переднем плане) Фото: Andre Weening/Getty Images

18-летний защитник, способный сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны, представляет «Аякс». Хато родился в Роттердаме, до 12 лет занимался в школе местной «Спарты». Затем его забрал в свою академию «Аякс». Йоррел поиграл за юношеские и молодёжную сборные Нидерландов, хотя благодаря своим корням мог бы при желании выступать за Кюрасао или Кабо-Верде. Впрочем, теперь он заигран за главную национальную команду «оранжевых». Провёл пять матчей в квалификации Евро-2024 и Лиги наций, поучаствовал голевой передачей в забитом мяче Гибралтару.

В первой команде «Аякса» Хато – с января 2023-го. Дебютировал за основу в возрасте 16 лет 335 дней. Стал третьим самым молодым игроком в истории клуба — после Райана Гравенберха и Кларенса Зеедорфа. Сейчас у Йоррела уже 82 матча за амстердамцев, защитник набрал 4+7. Он хорош на мяче. Однажды забил за юношей «Аякса», пройдя через всё поле.

«Арсенал» и «Ювентус» уже нацелены на Хато. Вероятно, в этом списке есть и другие топ-клубы. Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман говорил про Йоррела:

«В свои 17 лет он очень зрелый как с точки зрения поведения, так и по игровым качествам. Я более чем доволен им… В сборной Йоррел находится рядом с партнёрами, выступающими за зарубежные клубы. Это непросто, но впечатляет, как он держится. Это доказывает, что Хато очень талантлив».

Андреас Шельдеруп

Андреас Шельдеруп Фото: Gualter Fatia/Getty Images

20-летний норвежец Шельдеруп – из «Бенфики». Он играет на разных позициях в группе атаки: вингера, форварда, атакующего центрального полузащитника. Родился в городе Будё, до 2020 года тренировался в академии «Будё-Глимт». Затем переехал в Данию, став игроком «Норшелланна». Там и дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 16 лет 248 дней.

В январе 2023-го Шельдерупа выкупила «Бенфика» за € 9 млн. Но летом того же года норвежца вернули в «Норшелланн» на весь сезон на правах аренды. За датчан Андреас сыграл в общей сумме 94 матча, в которых забил 27 голов и сделал 16 голевых передач. Вингер прошёл через сборные Норвегии всех возрастов, а в июне 2024-го дебютировал за главную команду в товарищеской встрече с Косовом.

«Андреас — несомненный талант. Но не меньше вдохновляет то, что он очень волевой, профессиональный и стремящийся совершенствоваться. Он берёт на себя всё больше ответственности», – рассуждал спортивный директор «Норшелланна» Миккель Хеммерсам. Тем не менее в «Бенфике» норвежец пока не столь заметная фигура, поэтому немного удивляет его включение в список номинантов на премию Golden Boy. Вернувшись в Португалию из аренды, Шельдеруп сыграл в этом сезоне лишь семь матчей (во всех вышел на замену) и набрал 1+1 по системе «гол+пас».