После кубкового московского дерби у обеих команд будут вопросы к судейству. А «Локомотив» вылетел в Путь регионов.

Тюкавин ударом с лёта вырвал для «Динамо» серию пенальти с «Локо»! А там сияли вратари

В первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России «Локо» был успешнее «Динамо» (2:1) и проходил дальше до 89-й минуты ответной встречи. Этого оказалось мало.

Оба клуба вышли с вполне боевыми составами. У «Локо» в запас сели Лантратов, Сильянов, Карпукас и приболевший Монтес, но зато в старт попали Ньямси, Самошников, Тикнизян, Ненахов, Баринов, Пиняев и Батраков. У «Динамо» с первых минут начали ранее травмированный Лунёв и севший на лавку в Воронеже Тюкавин, а также Бальбуэна, Маричал, Фернандес, Лаксальт, Чавес, Карраскаль и Нгамалё. Из стабильно основных не хватало разве что Фомина, Артура и Бителло.

Несмотря на это и вылет проигравшей стороны лишь в Путь регионов, привычного кубкового огня долго не было. «Локомотив» сделал выводы после пяти пропущенных от «Спартака» и действовал осторожнее — в том числе с помощью смещений назад Пиняева. А Сулейманов, увы, уже на 32-й минуте завершил матч из-за проблем с голеностопом — его заменил отмечающий 27-летие Воробьёв.

«Локо» в целом играл активнее, но на финише первого тайма инициатива полностью ушла к бело-голубым. И это едва не принесло им преимущество, ведь единственный голевой момент за 45 минут был у Тюкавина. Даса отправил его на дуэль с Митрюшкиным, и Антон отразил не лучший удар Константина низом. Зато нападающий перед этим красиво на замахе убрал с пути Морозова.

В первой же атаке после перерыва роли Дасы и Тюкавина в практически аналогичном эпизоде взяли на себя Батраков и Тикнизян — на высоте оказался Лунёв. А потом вновь настал звёздный час Митрюшкина: потащил плотный выстрел Чавеса, в перекладину классным прыжком перевёл мяч вслед за попыткой Гладышева и рикошетом от Морозова.

На 66-й минуте произошла и вынужденная замена Баринова на Карпукаса — мало было травмы Сулейманова. А ведь скоро играть с «Химками» и «Краснодаром». В любом случае сперва нужно было удержать перевес над «Динамо». Воробьёв его даже должен был увеличивать, но просто не попал по скачущему мячу и не замкнул зрячий прострел Пиняева. Удивительно, что Личка сделал замены только на 77-й минуте. Впрочем, до Николича в противостоянии ЦСКА и «Ростова» ему далеко.

Вместо Гладышева, Лаксальта и Карраскаля спасать вышли Артур, Бителло и Фомин. Даниилу не хватило совсем чуть-чуть, когда он выцеливал в дальний угол, а Тюкавина в последний момент накрыл Самошников. Ещё у «Динамо» наверняка появились вопросы к судейству Кукуяна, когда на 70-й минуте Ньямси в борьбе за верховой мяч заехал локтём по лицу Тюкавину и не получил вторую жёлтую.

И всё-таки «Динамо» забило! На 89-й минуте проснулось голевое чутьё Тюкавина: Артёр прокинул мяч мимо Ракова и подал, а Константин неотразимо пробил с лёта под перекладину. Представители «Локо» возмущались из-за лежащего в тот момент на газоне Самошникова. Кукуяну было всё равно.

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Дошло до серии пенальти. Получилось весьма нервно. Бартраков, Воробьёв и Морозов уверенно забили с одной стороны, Грулёв, Артур, Нгамалё и Даса — с другой. Одинаково успешно проявили себя вратари: Митрюшкин не дал забить Тюкавину и Бителло, Лунёв — Ньямси и Ракову. Исход решил выстрел выше цели Сильянова. Хотя до этого решающий пенальти не забил Бителло.

«Динамо» выгрызло путёвку в полуфинал Пути РПЛ, где присоединилось к ЦСКА, «Зениту» и «Ростову». А «Локомотив» попытается взять Кубок через Путь регионов.