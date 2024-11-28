Ужасная серия Чалова без голов — всё! Россиянин принёс уверенную победу в Лиге Европы

Фёдор не забивал 10 матчей. Но РФШ в матче с ПАОКом не выстояла.

Раньше в одной из соцсетей был популярен пользователь с никнеймом «Забил ли Фёдор Смолов». После перехода его тёзки Чалова в ПАОК впору было создавать про него такой же.

Ранее в составе греческого клуба он за 18 матчей (или 773 минуты) отметился только одним голом. И то курьёзным: когда вратарь «Волоса» выбивал мяч – попал в ногу россиянину. Случилось это больше двух месяцев назад — 21 сентября. С учётом матча России и Брунея, форвард не забивал 10 матчей. И вот наконец-то вновь есть гол — в Лиге Европы в ворота латвийской РФШ.

На 59-й минуте Кирилл Десподов прострелил на ближнюю штангу, где уже караулил Чалов. Фёдор спокойно оторвался от опекуна Херди Пренги и чётко подставил ногу. Так ПАОК повёл 2:0 на выезде.

Гол Фёдора Чалова Фото: Кадр из видео

Через семь минут россиянина поберегли и заменили. Его забитый мяч позволил обойтись без нервов в концовке — счёт больше не менялся. Чалов получил от статистического портала Sofascore высокую оценку 7,4. Он материализовал в гол единственный удар с 0,25 xG, отдал девять точных передач из 10, в двух случаях из четырёх выиграл борьбу за позицию, заработал один фол и сам дважды нарушил правила, по разу отобрал и вынес мяч. Не забываем и о Магомеде Оздоеве, который провёл полный матч и удостоился рейтинга 7,0.

ПАОК наконец-то победил в основной стадии ЛЕ — с пятой попытки: ранее уступил «Галатасараю» (1:3), «Стяуа» (0:1) и «МЮ» (0:2), а также зацепил ничью с «Викторией Пльзень» (1:1). Впереди испытания «Ференцварошем», «Славией» и «Реалом Сосьедад». Соперники не такие уж простые.