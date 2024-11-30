Кто играет на «Золотой мяч» — 2025. Из трёх кандидатов — никого из «Реала»

«Золотой мяч» в 2024-м вызвал множество споров, но тем интереснее, кто завоюет самый престижный индивидуальный трофей в футболе в следующем году. Пока обладатель награды Родри восстанавливается от травмы, некоторые другие звёзды разрывают в новом сезоне. Прежде всего – Мохамед Салах, Роберт Левандовски и Гарри Кейн.

Кто же фаворит в гонке за «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025? Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга. Мы пока выделили тройку лидеров, но можно выбрать и кого-то другого. Главное — исходить не из личных симпатий, а из качества игры футболиста. Готовы?

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.