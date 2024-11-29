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РПЛ, 17-й тур, интриги: Краснодар — Спартак, Зенит — Крылья, Локомотив — Химки, Динамо, Ростов, ЦСКА, Акрон, Рубин

«Спартак» ещё больше притормозит «Краснодар», а «Локо» возьмёт реванш? Интриги тура РПЛ
Георгий Илющенко
Интриги 17-го тура РПЛ
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«Зенит» имеет шикарную возможность уйти в отрыв.

До зимнего перерыва осталось провести два тура. Уже ближайший способен многое решить как в чемпионской гонке, так и внизу таблицы. Вот что нас ждёт с 30 ноября по 2 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая встреча 17-го тура состоится в Самаре, где «Акрон» сыграет с «Оренбургом». И это шанс завершить полосу неудач для обеих команд. Тольяттинцы последние два матча в РПЛ отдали с суммарным счётом 0:7: пропустили четыре раза от «Спартака» и три — от «Рубина». А оренбуржцы вообще побеждали исключительно в 1-м туре. К тому же им откровенно не везёт: пропустили решающие голы на последних минутах от «Рубина», махачкалинского «Динамо» (по 1:2) и «Зенита» (0:1). И это только за последнее время. Результат — последнее место. И тем, и другим пора исправляться.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Далее сойдутся ЦСКА и «Рубин». И командам наверняка это поднадоело: с 21 сентября, с учётом Кубка, они встретятся уже в четвёртый раз. Что поделать, таков календарь. В первых двух матчах казанцы смотрелись достойно и зацепили ничьи (1:1, 0:0), а вот несколько дней назад армейцы их уничтожили (3:0). Для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова, впрочем, всё не так однозначно: «Я не увидел большого преимущества у ЦСКА, они наказали нас за ошибки. Не особо верю в эту статистику, но по xG ЦСКА наиграл только на 0,31. Такие игры случаются», — говорил он официальному сайту казанцев. Раз так, поквитаться за разгром будет даже проще.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футбольную субботу в РПЛ завершат «Ростов» и «Пари НН». Чуть больше месяца назад команда Виктора Гончаренко упустила минимальную победу на последних минутах (1:1) и наверняка сохранила реваншистское настроение. Проблема для неё в том, что ростовчане набрали сумасшедший ход: разделались с ЦСКА (2:1) и «Химками» (3:1) в РПЛ, дважды — со «Спартаком» (1:0, 2:1) в Кубке. И это после серии из восьми матчей без побед. Валерий Карпин взбодрил «Ростов» и явно намерен взять до зимы максимум: помимо нижегородцев, в соперниках ещё проблемные «Крылья Советов». Задача вполне посильная.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первыми в воскресенье на поле выйдут «Локомотив» с «Химками». Химчане стали настоящими занозами для фаворитов: в этом сезоне притормозили и «Зенит» (1:1), и «Краснодар» (2:2), и как раз «Локо» (2:0). То есть всех обитателей лидирующей тройки. Если повторят трюк в ближайшем туре, железнодорожников смогут догнать «Спартак» и «Динамо» — у них на три очка меньше. Правда, «Химкам» стоит поберечься: соперник зол и после предыдущего личного матча, и из-за пяти пропущенных мячей от тех же красно-белых. Когда «Локо» громили в прошлый раз (0:3 от «Краснодара» в сентябре), он ответил четырьмя голами «Оренбургу» (4:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» воспользовался осечками «Краснодара» (об этом ниже) и теперь вновь лидирует в РПЛ. А тут ещё и один из самых простых для него соперников в гости приедет: «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге проиграли восемь последних матчей. Побеждали же они последний раз в 2015 году, когда в их составе забивал Сергей Корниленко, а за соперников выступали Эсекьель Гарай, Аксель Витсель и Халк. Тут ещё и скандал судейский самарцам не на руку: команда явно обескуражена заявлением губернатора о взятках и масштабной коррупции. В такой ситуации с фаворитом расклад ещё очевиднее, но вдруг гости удивят?

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем матче сойдутся махачкалинское «Динамо» и «Факел», чьей рулевой моделью стал «Сатурн» нулевых. Чаще Махачкалы и Воронежа ничьи в РПЛ никто не расписывает: наравне с ними только «Химки», которые также семь раз устроились на мировую. Собственно, эти же команды в первом круге победителя не определили (1:1). Хм, как же они сыграют теперь? Воронежцы находятся на 14-м месте, динамовцы — на 11-м. Победа гостям нужнее, но увидим ли мы её?

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всего на полчаса позже начнётся главный и самый статусный матч тура — «Краснодар» примет «Спартак». Здесь можно ожидать абсолютно любого результата. Независимо от состояния команд: в последних 10 личных встречах каждая из них накопила по пять побед! То есть компромиссы здесь неуместны. Южане из-за двух ничьих подряд (1:1 с «Рубином» и 2:2 — с «Химками») отдали лидерство. В 17-м туре соперник у петербуржцев попроще, поэтому они способны создать задел и придушить интригу. «Краснодару» ошибаться больше нельзя, только вот «Спартаку» плевать — он сам вплотную, на расстояние трёх очков, подобрался к тройке.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Завершат тур в Грозном «Ахмат» и московское «Динамо». Чеченцам никак не удаётся выправить положение в РПЛ — даже с возвращением Сергея Ташуева команда плетётся на 15-й строчке и за последние семь матчей набрала только три очка за счёт победы над «Ростовом» (3:2). Но не то чтобы в огромном порядке и москвичи: о прошлогодней борьбе за чемпионство они могут с пятого места только мечтать. Упущенная на 90+8-й минуте победа над «Факелом» (1:1) точно не может порадовать, но воронежцы не смотрелись хуже именно по игре. Значит, в ворота «Ахмата» нужно забивать больше — вдруг и он отыграется?

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