Шальные камбэки Хуммельса и Моуринью плюс пара внезапных разгромов. Жаркий вечер в Европе

Сегодняшний день Лиги Европы и Лиги конференций показал, что эти турниры не сильно уступают по драме и зрелищности старшему брату. Даже здесь нашлось место для мощных вывесок (почти что уровня ЛЧ) и крутых голов.

Все результаты Лиги Европы и Лиги Конференций

«Челси» идёт на стопроцентный результат

После безжалостных 0:8 против «Ноа», от лондонцев ждали если не похожего результата в Германии, то уверенной победы. Но «Хайденхайм» сопротивлялся изо всех сил, хотя большинство их атак обрывались после точечных офсайдных ловушек Марески.

Сам «Челси» расчехлился только во втором тайме. На 51-й минуте Нкунку обработал мяч, скопировав лого Бундеслиги (или Кейна против «Аугсбурга», кто что предпочитает) и пробил вратаря из близи. А в конце победу укрепила пушка от Мудрика, прилетевшая прямо в «девятку».

Кристофер Нкунку забивает гол за «Челси» Фото: Harry Langer/Getty Images

Чалов забил впервые за 10 матчей

Возрадуемся: Чалов, похоже, всё-таки находит себя в новой команде. На выходных форвард отдал голевую передачу в чемпионате Греции, а в матче против латвийского РФШ забил после прострела. Это второй гол россиянина за новый клуб и первый в еврокубках – ранее он 10 матчей просидел без забитых мячей.

Оздоев также вышел на поле и сыграл все 90 минут. Ушёл без результативного действия, зато выиграл все три единоборства и раздал 54 точные передачи из 60.

«Порту» опять не везёт с «Андерлехтом»

Бельгийцы исторически очень неприятный соперник для «Порту», хотя с последней их встречи прошло уже 24 года. Португальцы не смогли оборвать серию даже сегодня: дважды выходили вперёд и вели 2:1 к 83-й минуте (Фабиу Виейра подал признаки жизни «Арсеналу», положив классный гол из-за штрафной), но хозяева всё равно отыгрались в концовке.

Если и искать виновника, можно указать пальцем на Пепе. Первый гол «Андерлехта» пришёл после ужасающей потери мяча в опорной от вингера – хотя что он мог забыть там?

«Порту» против «Андерлехта» Фото: Vincent Kalut/Getty Images

«Лион» загрузил красоту в ворота «Карабаха»

Пока «Лион» вовсю отправляют в Лигу 1, они продолжают наводить шороху в ЛЕ. Вообще, у «Олимпиков» всегда получаются зрелищные матчи (что великолепно коррелирует с менеджерским бардаком внутри команды), так что тут всегда можно смело ставить на «Обе забьют». Так случилось и сегодня: «Лион» красивейше разобрался с азербайджанским клубом и забил четыре мяча, но всё равно пропустил.

Советуем просмотреть голы Микаутадзе и Толиссо. Грузин элегантно поиздевался над защитой серией ложных замахов (а потом подсечкой уложил мяч в сетку), а Корентин из-за штрафной оформил плюху в «девятку».

Микаутадзе Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Японский Месси спасает «Сосьедад»

От матчей с «Аяксом» можно ожидать любого исхода, но и «Сосьедад» не шибко радует результатами. «Реал» по классике изводил соперника владением и даже сумел трансформировать теоретическое доминирование в практическое. Икс-фактором стал Такефусо Кубо: оформил результативный прострел на Барренечеа и в конце забил самостоятельно.

Кубо празднует гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Бетису» не нужна Европа?

Удивительно, но «Бетис» после четырёх туров набрал всего четыре очка. Единственная победа – против словенского «Целе». Что происходит с командой на евроарене – непонятно, но в прошедшем туре умудрились упустить очки против чешской «Млада-Болеслав». Ло Чельсо открыл счёт, но потом экс-клуб Комличенко на характере, за три минуты, вышел вперёд. Под конец у Джованни сдали нервы, и аргентинец получил прямую красную.

Кажется, таков план тренера Пеллегрини. В той же Ла Лиге они идут на девятом месте и отстают от топ-4 всего на пять очков. «Вылетаем из еврокубков и рвём жилы ради ЛЧ», – видимо, заряжает чилийский тренер в раздевалке. Это самое логичное объяснение происходящему.

«Бетис» Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

«Ницце» лучше не попадаться на глаза болельщикам

Мы привыкли видеть «Ниццу» рядом с топом французского футбола, но в этом сезоне они страдают в Европе. В четырёх турах ЛЕ набрали всего два очка, поэтому с «Рейнджерс» надо было кровью и потом забирать победу – а по итогу болельщики лицезрели один из худших еврокубковых матчей от своей команды. Уже к 54-й минуте прогорели 0:4.

Благо, шотландцы потом успокоились – в концовке «Ницца» размочила счёт красивейшим ударом Буанани со штрафного. Можно побороться в номинации за лучший гол тура, но болельщиков этим не обнадёжить.

«Ницца» Фото: Alan Harvey/Getty Images

Перекладины, отмены, камбэки – «Рома» и «Тоттенхэм» выдали триллер

«Рома» продолжает тонуть, и даже волшебный Раньери не выручает. Сон открыл счёт уже на первых минутах с пенальти (постарался Хуммельс), однако римляне быстро собрались и даже могли вырваться вперёд спустя 20 минут. Если бы Эль-Шаарави не оказался в офсайде. «Шпоры» быстро восстановили лидерство и удерживали его до последних минут, пока Хуммельс не сравнял после стандарта. Так уж и быть, простим за ошибку в начале матче (и ещё несколько «привозов»).

И всё-таки главные герои матча – Свилар и перекладины и Анхелиньо. Первый на кураже спас «Рому» от погрома, вторые лишили нас ещё нескольких голов, а третий выбил мяч с ленточки. Пока нельзя сказать, что римляне встали на верный путь.

Первая победа Аморима в «МЮ» и фейл Хайкина

Уже на первых секундах всё внимание публики завоевал российский вратарь Никита Хайкин: заигрался с мячом и оказался не готов к прессингу от Хойлунда, после которого «МЮ» отобрал мяч и забил. Но вскоре норвежцы взорвались и вышли вперёд. На помощь пришли два приёма, от которых дрожат все фаны «Юнайтед». Речь о контратаке и катбэке (когда атакующий игрок откатывает мяч назад в штрафной под удар партнёра).

На помощь Амориму подключились Хойлунд (оформил дубль) и Онана, который всячески тушил пожар за партнёрами. В концовке даже потащил убойный удар со штрафного. И ещё три интересных факта. Во-первых, под конец матча оборонительную тройку «МЮ» составляли крайние левый и правый защитники, а также опорник. Во-вторых, последний раз «МЮ» так быстро пропускал два мяча дома в еврокубках в 2012 году – тогда играли против «Спортинга» с Аморимом в составе. В-третьих, на выезд в Манчестер приехали шесть тысяч норвежских болельщиков, хотя совокупное население города Будё – 43 тысячи!

Моуринью снова на коне

Классический матч для Моуринью. Провал в начале матча, а потом героический переворот игры и победа. Победа, которая обязательно сопровождается страстями на бровке и огромной корзиной жёлтых карточек (набрали десять предупреждений на две команды). Результат сделали высоченные форварды «Фенербахче»: Джеко и Эн-Несири. Ну и отметим старого знакомого Шиманьского – у него голевая. Хотя по ходу матча вряд ли можно было сказать, что победу добудут именно гости.

Жозе Моуринью Фото: Ali Atmaca/Getty Images

В целом, у «Фенера» всё неплохо: восемь очков после пяти туров и максимальная близость к топ-8.