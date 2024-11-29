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Лига Европы — 2024/2025, обзор дня, результаты, таблица, голы: МЮ, Аморим, Рома, Тоттенхэм, Моуринью

Шальные камбэки Хуммельса и Моуринью плюс пара внезапных разгромов. Жаркий вечер в Европе
Артём Никулин
Лига Европы — 2024/2025, обзор дня
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А у Аморима — первая победа в «МЮ».

Сегодняшний день Лиги Европы и Лиги конференций показал, что эти турниры не сильно уступают по драме и зрелищности старшему брату. Даже здесь нашлось место для мощных вывесок (почти что уровня ЛЧ) и крутых голов.

Все результаты Лиги Европы и Лиги Конференций

«Челси» идёт на стопроцентный результат

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нкунку – 51'     0:2 Мудрик – 86'    
Удаления: нет / Казадей – 90+6'

После безжалостных 0:8 против «Ноа», от лондонцев ждали если не похожего результата в Германии, то уверенной победы. Но «Хайденхайм» сопротивлялся изо всех сил, хотя большинство их атак обрывались после точечных офсайдных ловушек Марески.

Сам «Челси» расчехлился только во втором тайме. На 51-й минуте Нкунку обработал мяч, скопировав лого Бундеслиги (или Кейна против «Аугсбурга», кто что предпочитает) и пробил вратаря из близи. А в конце победу укрепила пушка от Мудрика, прилетевшая прямо в «девятку».

Кристофер Нкунку забивает гол за «Челси»

Кристофер Нкунку забивает гол за «Челси»

Фото: Harry Langer/Getty Images

Чалов забил впервые за 10 матчей

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
0 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Десподов – 2'     0:2 Чалов – 59'    

Возрадуемся: Чалов, похоже, всё-таки находит себя в новой команде. На выходных форвард отдал голевую передачу в чемпионате Греции, а в матче против латвийского РФШ забил после прострела. Это второй гол россиянина за новый клуб и первый в еврокубках – ранее он 10 матчей просидел без забитых мячей.

Оздоев также вышел на поле и сыграл все 90 минут. Ушёл без результативного действия, зато выиграл все три единоборства и раздал 54 точные передачи из 60.

Как это было:
Ужасная серия Чалова без голов — всё! Россиянин принёс уверенную победу в Лиге Европы
Ужасная серия Чалова без голов — всё! Россиянин принёс уверенную победу в Лиге Европы

«Порту» опять не везёт с «Андерлехтом»

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Галено – 24'     1:1 Дегреф – 52'     1:2 Виейра – 83'     2:2 Амузу – 86'    

Бельгийцы исторически очень неприятный соперник для «Порту», хотя с последней их встречи прошло уже 24 года. Португальцы не смогли оборвать серию даже сегодня: дважды выходили вперёд и вели 2:1 к 83-й минуте (Фабиу Виейра подал признаки жизни «Арсеналу», положив классный гол из-за штрафной), но хозяева всё равно отыгрались в концовке.

Если и искать виновника, можно указать пальцем на Пепе. Первый гол «Андерлехта» пришёл после ужасающей потери мяча в опорной от вингера – хотя что он мог забыть там?

«Порту» против «Андерлехта»

«Порту» против «Андерлехта»

Фото: Vincent Kalut/Getty Images

«Лион» загрузил красоту в ворота «Карабаха»

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 4
Лион
Лион, Франция
0:1 Микаутадзе – 15'     0:2 Толиссо – 63'     0:3 Фофана – 68'     0:4 Микаутадзе – 80'     1:4 Жунинью – 88'    

Пока «Лион» вовсю отправляют в Лигу 1, они продолжают наводить шороху в ЛЕ. Вообще, у «Олимпиков» всегда получаются зрелищные матчи (что великолепно коррелирует с менеджерским бардаком внутри команды), так что тут всегда можно смело ставить на «Обе забьют». Так случилось и сегодня: «Лион» красивейше разобрался с азербайджанским клубом и забил четыре мяча, но всё равно пропустил.

Советуем просмотреть голы Микаутадзе и Толиссо. Грузин элегантно поиздевался над защитой серией ложных замахов (а потом подсечкой уложил мяч в сетку), а Корентин из-за штрафной оформил плюху в «девятку».

Микаутадзе

Микаутадзе

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Японский Месси спасает «Сосьедад»

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
2 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Барренечеа – 67'     2:0 Кубо – 85'    

От матчей с «Аяксом» можно ожидать любого исхода, но и «Сосьедад» не шибко радует результатами. «Реал» по классике изводил соперника владением и даже сумел трансформировать теоретическое доминирование в практическое. Икс-фактором стал Такефусо Кубо: оформил результативный прострел на Барренечеа и в конце забил самостоятельно.

Кубо празднует гол

Кубо празднует гол

Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Бетису» не нужна Европа?

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав, Чехия
Окончен
2 : 1
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Ло Чельсо – 17'     1:1 Войта – 51'     2:1 Выдра – 54'    
Удаления: нет / Ло Чельсо – 89'

Удивительно, но «Бетис» после четырёх туров набрал всего четыре очка. Единственная победа – против словенского «Целе». Что происходит с командой на евроарене – непонятно, но в прошедшем туре умудрились упустить очки против чешской «Млада-Болеслав». Ло Чельсо открыл счёт, но потом экс-клуб Комличенко на характере, за три минуты, вышел вперёд. Под конец у Джованни сдали нервы, и аргентинец получил прямую красную.

Кажется, таков план тренера Пеллегрини. В той же Ла Лиге они идут на девятом месте и отстают от топ-4 всего на пять очков. «Вылетаем из еврокубков и рвём жилы ради ЛЧ», – видимо, заряжает чилийский тренер в раздевалке. Это самое логичное объяснение происходящему.

«Бетис»

«Бетис»

Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

«Ницце» лучше не попадаться на глаза болельщикам

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 4
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Черны – 35'     0:2 Диоманде – 38'     0:3 Игамане – 45+3'     0:4 Игамане – 54'     1:4 Буанани – 83'    

Мы привыкли видеть «Ниццу» рядом с топом французского футбола, но в этом сезоне они страдают в Европе. В четырёх турах ЛЕ набрали всего два очка, поэтому с «Рейнджерс» надо было кровью и потом забирать победу – а по итогу болельщики лицезрели один из худших еврокубковых матчей от своей команды. Уже к 54-й минуте прогорели 0:4.

Благо, шотландцы потом успокоились – в концовке «Ницца» размочила счёт красивейшим ударом Буанани со штрафного. Можно побороться в номинации за лучший гол тура, но болельщиков этим не обнадёжить.

«Ницца»

«Ницца»

Фото: Alan Harvey/Getty Images

Перекладины, отмены, камбэки – «Рома» и «Тоттенхэм» выдали триллер

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Мин – 5'     1:1 Н'Дика – 20'     2:1 Джонсон – 34'     2:2 Хуммельс – 90+1'    

«Рома» продолжает тонуть, и даже волшебный Раньери не выручает. Сон открыл счёт уже на первых минутах с пенальти (постарался Хуммельс), однако римляне быстро собрались и даже могли вырваться вперёд спустя 20 минут. Если бы Эль-Шаарави не оказался в офсайде. «Шпоры» быстро восстановили лидерство и удерживали его до последних минут, пока Хуммельс не сравнял после стандарта. Так уж и быть, простим за ошибку в начале матче (и ещё несколько «привозов»).

И всё-таки главные герои матча – Свилар и перекладины и Анхелиньо. Первый на кураже спас «Рому» от погрома, вторые лишили нас ещё нескольких голов, а третий выбил мяч с ленточки. Пока нельзя сказать, что римляне встали на верный путь.

Раньерим?
«Рома» взяла тренера с самой чистой репутацией в мире. Только он готов к этому Голливуду
«Рома» взяла тренера с самой чистой репутацией в мире. Только он готов к этому Голливуду

Первая победа Аморима в «МЮ» и фейл Хайкина

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Гарначо – 1'     1:1 Эвьен – 19'     1:2 Синкернагель – 23'     2:2 Хойлунд – 45'     3:2 Хойлунд – 50'    

Уже на первых секундах всё внимание публики завоевал российский вратарь Никита Хайкин: заигрался с мячом и оказался не готов к прессингу от Хойлунда, после которого «МЮ» отобрал мяч и забил. Но вскоре норвежцы взорвались и вышли вперёд. На помощь пришли два приёма, от которых дрожат все фаны «Юнайтед». Речь о контратаке и катбэке (когда атакующий игрок откатывает мяч назад в штрафной под удар партнёра).

На помощь Амориму подключились Хойлунд (оформил дубль) и Онана, который всячески тушил пожар за партнёрами. В концовке даже потащил убойный удар со штрафного. И ещё три интересных факта. Во-первых, под конец матча оборонительную тройку «МЮ» составляли крайние левый и правый защитники, а также опорник. Во-вторых, последний раз «МЮ» так быстро пропускал два мяча дома в еврокубках в 2012 году – тогда играли против «Спортинга» с Аморимом в составе. В-третьих, на выезд в Манчестер приехали шесть тысяч норвежских болельщиков, хотя совокупное население города Будё – 43 тысячи!

Онана, кстати, мог и удалиться:
Дикий «привоз» Хайкина и космический гол. Первая победа Аморима в «МЮ» — настоящий триллер
Дикий «привоз» Хайкина и космический гол. Первая победа Аморима в «МЮ» — настоящий триллер

Моуринью снова на коне

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Хоры – 7'     1:1 Джеко – 35'     1:2 Эн-Несири – 85'    

Классический матч для Моуринью. Провал в начале матча, а потом героический переворот игры и победа. Победа, которая обязательно сопровождается страстями на бровке и огромной корзиной жёлтых карточек (набрали десять предупреждений на две команды). Результат сделали высоченные форварды «Фенербахче»: Джеко и Эн-Несири. Ну и отметим старого знакомого Шиманьского – у него голевая. Хотя по ходу матча вряд ли можно было сказать, что победу добудут именно гости.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: Ali Atmaca/Getty Images

В целом, у «Фенера» всё неплохо: восемь очков после пяти туров и максимальная близость к топ-8.

Турнирная таблица Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги конференций
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