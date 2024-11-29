Дикий «привоз» Хайкина и космический гол. Первая победа Аморима в «МЮ» — настоящий триллер

Всё началось с ошибки российского голкипера, а потом было ещё четыре гола!

«Манчестер Юнайтед» победил в Лиге Европы «Будё-Глимт» и только сейчас обошёл норвежцев в таблице. У манкунианцев девять очков. А у команды россиянина Никиты Хайкина – семь.

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поменял половину основы после своего дебютного матча с «Ипсвичем». В Лиге Европы места Эванса, Каземиро, Дало, Диалло, Эриксена и Рашфорда заняли Мартинес, Угарте, Маласиа, Антони, Маунт и Хойлунд. Тактическая схема при этом осталась прежней – его любимые 3-4-2-1.

У кого из игроков «Будё-Глимт» точно был сверхнастрой на матч, так это у российского голкипера норвежцев. В своё время Хайкин, прошедший через академии «Челси», «Портсмута» и «Рединга», признавался, что его цель – играть в Англии. Но после неудачного двухмесячного периода в клубе Чемпионшипа «Бристоль Сити», где Никите не дали даже шанса, он вынужден был вернуться в «Будё-Глимт». Мечта сбылась на «Олд Траффорд». Видимо, Хайкин слишком накрутил себя, перенервничал. Уже на первой минуте лидер Лиги Европы по количеству сейвов (у россиянина было 23 за четыре тура) «привёз» гол в свои ворота. После паса назад Никита, вместо того чтобы просто вынести, принял неверное решение и сделал какое-то странное движение. Хойлунд в подкате заблокировал мяч, который отлетел к Гарначо, и аргентинец забил в пустые ворота.

Впрочем, ни Хайкин, ни «Будё-Глимт» не сломались после курьёзного пропущенного гола. В следующей опасной атаке «Манчестер Юнайтед» Никита совершил сейв, когда Фернандеш бил из полукруга. Манкунианцы же, забив быстро, как и в матче с «Ипсвичем», снова не удержали добытое преимущество. Игра «МЮ» без мяча оставляла желать лучшего. У «Будё-Глимт» получались подходы, а в середине первого тайма норвежцы выдали сумасшедшие четыре минуты, которые перевернули ход матча.

Сначала команда Хьетиля Кнутсена сравняла счёт. Гости в этой атаке избежали офсайда, так как де Лигт создал своей позицией глубину, а центрхавы прозевали рывок Эвьена. Полузащитник здорово зарядил под перекладину. Вскоре «Будё-Глимт» организовал идеальный выпад от своих ворот. Хайкин ввёл мяч в игру, а потом Берг вырезал шикарную длинную передачу из центра на правый фланг. Это была стенка на третьего. Маласиа один в один проиграл Синкернагелю, который убежал к воротам и покатил между ног Онана.

«Манчестер Юнайтед» отрезками неплохо комбинировал, но с трудом создавал моменты. Гол перед перерывом сделали индивидуальными действиями два футболиста хозяев. Мазрауи классно сыграл на перехвате, обошёл соперника и подал в штрафную, а там гениальную партию исполнил Хойлунд. Не дав мячу опуститься на землю, датчанин принял его левой ногой и вторым касанием пробил правой с лёта под штангу – без шансов для Хайкина. Космическая красота!

На второй тайм не вышел неудачно в целом действовавший Маласиа – левый край закрывал уже Дало. Как раз слева и давила на первых минутах после перерыва команда Аморима. После заброса на Гарначо и прострела аргентинца в центр штрафной Маунт пробил в перекладину. Но третий гол «Манчестер Юнайтед» родился на правом фланге. Хойлунд оформил дубль. Угарте открылся под проникающий пас и покатил вдоль ворот, а датчанин опять сыграл (на опережение) как топовый форвард. В офсайд не попал – забил в касание.

«Манчестер Юнайтед» набрал ход, а Аморим явно не хотел, чтобы команда остановилась. Португалец тут же произвёл тройную замену, выпустив для поддержания высокого темпа Шоу, Диалло и Рашфорда. Позже в центр обороны встал Каземиро. Тем временем Хайкин спас «Будё-Глимт» от четвёртого гола, когда Гарначо на свободном пространстве улетел к воротам норвежцев и зарядил от души.

В конце концов скорости упали, поскольку «Манчестер Юнайтед» выманивал на себя норвежцев за счёт перепасовки защитников, но «Будё-Глимт» не спешил раскрываться. Теряя мяч, манкунианцы, как правило, быстро возвращали его. Правда, однажды едва не «привезли» себе гол на ровном месте. Плохой пас привёл к тому, что Онана выбежал за пределы штрафной и в рискованном подкате совершил отбор в стиле опорника. Ворота-то оставались пустыми. Голкиперу повезло, что судья не заметил, как он коснулся мяча рукой.

Только на последних минутах «Будё-Глимт» максимально высоко поднял линии. В компенсированное время норвежцы заработали опаснейший штрафной в 18-19 метрах от ворот, когда Каземиро неосторожно вытянул руку. Онана остановил удар усатого капитана Берга блестящим сейвом. С трудом «Манчестер Юнайтед» добыл свою первую победу при Амориме. Хозяева нанесли 20 ударов по воротам Хайкина против семи у «Будё-Глимт» (в створ – 6:4).