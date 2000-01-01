Номинанты на звание лучшего игрока года ФИФА
ФИФА объявила номинантов на звание лучшего игрока года. В список попали 11 футболистов.
Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);
Дани Карвахаль («Реал, сборная Испании);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
Дани Карвахаль («Реал, сборная Испании);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
Тони Кроос («Реал», сборная Германии, завершил карьеру);
Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал», сборная Франции).
Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал», сборная Франции).
Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);
Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);
Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая).
Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);
Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая).
Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
Флориан Вирц («Байер», сборная Германии);
Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
Флориан Вирц («Байер», сборная Германии);
Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
Номинанты на звание лучшего игрока года ФИФА. Полный список
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