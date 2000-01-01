Автобус «Реала» попал в ДТП после матча ЛЧ
Автобус «Реала» попал в аварию после поражения от «Ливерпуля» (0:2). Автомобиль клуба столкнулся с фурой по дороге в Мадрид. К счастью, никто не пострадал!
Инцидент
Автобус «Реала» попал в ДТП на следующий день после игры с «Ливерпулем». Клубный автомобиль врезался в фуру на трассе M40 по дороге в Мадрид. Но переживать за игроков и тренерский штаб команды не стоит. Автобус ехал пустым и просто вёз форму.
Без жертв
В автомобиле в момент аварии находились лишь два водителя. Они оба отделались лёгким испугом. Футболисты и тренерский штаб же летели домой на самолёте.
Автобус «Реала» попал в ДТП после матча с «Ливерпулем»
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