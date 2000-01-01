Автобус «Реала» попал в ДТП после матча с «Ливерпулем»

Инцидент

Автобус «Реала» попал в ДТП на следующий день после игры с «Ливерпулем». Клубный автомобиль врезался в фуру на трассе M40 по дороге в Мадрид. Но переживать за игроков и тренерский штаб команды не стоит. Автобус ехал пустым и просто вёз форму.