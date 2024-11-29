«Самая тяжёлая ситуация за долгое время». Первые слова Дюкова о скандале с «Крыльями»

Громкий скандал в российском футболе только набирает обороты. Во вторник, 26 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в судейском корпусе РФС: «Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров «Крыльев Советов» и сказал: «Вы там долги пересчитываете за «Крылья», вот у нас есть ещё один долг, это порядка 36 млн рублей». Я спросил: «За что?» Он сказал: «Вы знаете, я не могу сказать». В конце концов он мне рассказал: «Крылья Советов» должны 36 млн неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Сегодня, 29 ноября, в Москве состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. После него президент РФС Александр Дюков прокомментировал ход проверки ситуации с «Крыльями». Также он ответил на вопросы об итогах исполкома и своём будущем.

О работе РФС по ситуации с «Крыльями Советов»

«Мы знаем, что один из сотрудников клуба сообщил о некой задолженности перед судьями. Мы получили эту информацию ещё в октябре. Мы ведём проверку, анализируем все матчи «Крыльев» за два года. Проверка будет завершена ориентировочно в декабре. Пока в матчах самарцев системной необъективности со стороны судей мы не обнаружили. Отношение самое серьёзное, все имеющиеся сведения надо тщательно проверять. Информация требует передачи в правоохранительные органы. Если будут виновные, они должны быть наказаны. У нас нулевая терпимость к попыткам неспортивного влияния на игру. В среду у меня состоялся разговор с губернатором Вячеславом Федорищевым. Мы заявили, что мы готовы сотрудничать».

Игроки ФК «Крылья Советов» Фото: РИА Новости

О человеке, который передал информацию

«Назвать сотрудника «Крыльев», который передал информацию губернатору, я не могу, потому что не знаю. О ситуации РФС в октябре узнал от Павла Каманцева».

О собственной оценке ситуации

«Очень неприятная история, мягко сказано. Это скандал. Я согласен с оценкой Александра Алаева, что это самая тяжёлая ситуация за долгое время в российском футболе».

Об общении с губернатором Самарской области

«Во время разговора губернатор подтвердил, что у него есть информация, которую он собирается передать в органы. На данный момент мы не планируем проверок по другим командам. Губернатор не сообщал мне о фактах, которые у него есть в отношении других клубов. Давайте дождёмся результатов проверки. У РФС есть регламентирующие документы, которые предусматривают наказание за подобные поступки. У нас был прецедент – дело «Чайки».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Фото: РИА Новости

О влиянии скандала на репутацию РФС

«К нам не было обращений со стороны спонсоров, чтобы пересмотреть наши соглашения. Мы надеемся, что выйдем из этой ситуации с наименьшими репутационными потерями. Но, конечно, виновные, если они будут выявлены, должны быть наказаны. Мы должны понять – судьи были прикрытием для того, чтобы сотрудники клуба незаконно присвоили средства, или судьи действительно принимали участие в коррупционной схеме. В борьбе с коррупцией важен результат – не так важно, гласно или негласно будет идти процесс».

Об итогах исполкома РФС

«Сегодня на исполкоме рассмотрели несколько вопросов – были одобрены новые подходы по развитию ЮФЛ. Определили дату выборной конференции РФС – 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента РФС и выборы в исполком РФС».

Александр Дюков Фото: РИА Новости

О выдвижении на выборы президента РФС

«Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, нужно теперь дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС».

О невключении сборной России в жеребьёвку квалификации на ЧМ-2026

«Новость о невключении сборной России в жеребьёвку не является новостью. Пока решение об отстранении не будет отменено, возможностей участвовать в отборе на турниры нет».