Роналду и Мистер Бист сделали «Siu». Фото
Криштиану и блогер анонсировали новый совместный ролик. В качестве разогрева футболист и самый популярный блогер мира сделали фото в стиле легендарного «Siuuu!».
Легендарное празднование
Новый ролик Роналду и Мистер Бист сняли на стадионе «Аль-Насра». Будет ли он про футбол — пока неясно.
Роналду и Мистер Бист повторили легендарное празднование Криштиану
Читайте также
Медведев и Квят посетили матч Головина в ЛЧ. Фото
Номинанты на звание лучшего игрока года ФИФА
У «Реала» антирекорд ЛЧ. Такого в истории не было
Все обладатели Golden Boy
Ди Мария обошёл Месси по ассистам в ЛЧ
Фанатам «Палмейраса» перегородили вид на поле
«Манчестер Сити» установил антирекорд в ЛЧ
Клуб представил форму через профессии болельщиков
Сын Месси сыграл с родным клубом Лионеля. Фото
Футболисты сыграли на затопленном стадионе. Видео
Новый прогноз суперкомпьютера на чемпиона РПЛ
Экс-игрок «Спартака» сотворил историю в Бразилии
Жёсткие тренировки телохранителя Месси. Видео
В какой топ-лиге больше всего волевых побед
Сын Роналду забил крутой гол головой. В стиле отца
«Сити» повторил антирекорд 68-летней давности